Enginar hastalık ve zararlıları

Saygıdeğer Okuyucularım;
Bu yazımda sizlerle enginar hastalıkları ve zararlılarıyla ilgili bilgileri paylaşacağım.
a) Mantari Hastalıklar
Kök Çürüklüğü: Fazla rutubetli, killi, ağır topraklarda yetiştirilen enginarların kökleri çürür. Bundan dolayı fazla su tutan mahallerde enginarlık yapmamak gerekir.
b) Hayvani Zararlılar
1 ) Enginar Vanes Kelebeği (VanessaCardui): Sarı-kırmızı renkteki bu kelebeğin dört veya beş santimetre büyüklüğündeki sarı renkli ve sert dikenli larvaları, enginar köklerinde tahribat yaparlar.
2 ) Yaprak Puseronları: Enginar yapraklarının alt kısımlarında öz suyu emerler ve yaprakların kıvrılıp buruşmasına sebep olurlar. Bazen körpe yavru enginar başlarınada musallat olurlar.
3 ) Köstebek: Enginar parsellerinde yaptığı tünellerde gezerken, enginar köklerini keserek çok zarar yapar.
Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…
Saygılarımla,
İbrahim Tınaztepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.