Enginar hastalık ve zararlıları

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle enginar hastalıkları ve zararlılarıyla ilgili bilgileri paylaşacağım.

a) Mantari Hastalıklar

Kök Çürüklüğü: Fazla rutubetli, killi, ağır topraklarda yetiştirilen enginarların kökleri çürür. Bundan dolayı fazla su tutan mahallerde enginarlık yapmamak gerekir.

b) Hayvani Zararlılar

1 ) Enginar Vanes Kelebeği (VanessaCardui): Sarı-kırmızı renkteki bu kelebeğin dört veya beş santimetre büyüklüğündeki sarı renkli ve sert dikenli larvaları, enginar köklerinde tahribat yaparlar.

2 ) Yaprak Puseronları: Enginar yapraklarının alt kısımlarında öz suyu emerler ve yaprakların kıvrılıp buruşmasına sebep olurlar. Bazen körpe yavru enginar başlarınada musallat olurlar.

3 ) Köstebek: Enginar parsellerinde yaptığı tünellerde gezerken, enginar köklerini keserek çok zarar yapar.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe