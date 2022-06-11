Kılıçdaroğlu’na “mezhep tuzağı” hazırlığı ve Konya özelinde Anadolu’nun hoşgörüsü

Anlaşıldı, AKP iktidarı, önümüzdeki seçimin stratejisini “mezhepçilik” üzerine kurmak istiyor.

Bu nedenle de Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olarak karşısına Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkmasını istiyor.

Can atıyor, Kılıçdaroğlu adaylığını bir açıklasa, anında “mezhepçilik” yaygarasına başlayacak.

Daha önce yapmadı mı?

Yaptı…

Hem de acımasızca!

Toplumun inançları üzerinden kendine “siyasi rant” devşirmeye çalıştı.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda, “kimlik ve inanç siyaseti” yaparak hedefe ulaşmaya çalışmak, tam bir ilkellik.

Efendim, onun “kimliği” şuymuş…

Efendim, onun “inancı” buymuş…

Sana ne?

Dini, mezhebi ve ırkı üzerinden insanları değerlendirmek, Ortaçağ’da kalmadı mı?

Sen, o insan dürüst mü, ona bak!

Sen, o insan çalışkan mı, adaletli mi, vatansever mi, ona bak!

Dinine, mezhebine, ırkına neden bakıyorsun?

Biz, Allah’ı ve peygamberi ağzından düşürmeyen, camiden çıkmayan, her yıl göstere göstere umreye ve Hacca giden ne üçkâğıtçılar, ne sahtekârlar gördük.

Irkını, dinini, mezhebini bırakın, karşınızdaki “adam gibi adam” mı siz ona bakın!

Bana ne onun dininden?

Bana ne onun mezhebinden?

Bana ne onun hangi ırktan olduğundan?

Türkiye artık “mezhep üzerinden siyaset yapma utancından” kurtulmalı.

Ama öyle görünüyor ki, AKP bu seçimlerde de “mezhepçilik” kozunu oynayacak.

Çünkü elinde başka “koz” kalmadı.

Çıkıp, “ekonomi” konusunda ne söyleyecek?

Çıkıp, “adalet-hukuk” konusunda ne söyleyecek?

Çıkıp, “hayat pahalılığı” konusunda ne söyleyecek?

Çıkıp, “işsizlik” konusunda ne söyleyecek?

Çıkıp, “dış politika” konusunda ne söyleyecek?

Çıkıp, “zamlar” konusunda ne söyleyecek?

Topluma söyleyecek bir şeyi kaldı mı?

Bu nedenle “mezhep kozunu” oynayacak.

Ama tutmaz.

Sonuç vermez…

Verdiğini kabul edelim, mezhep ateşini tekrar yakmak, ülkemize yapılabilecek en büyük kötülüktür.

Türkiye, eski Türkiye mi?

Ben, iktidarın “mezhep siyaseti”nin seçmenin yüzde 8-10’u üzerinde etkili olacağına inanıyorum.

Radikal dinciler üzerinde…

Tarikatlarda…

Normal seçmenin, “mezhep” sorunu yok.

Normal seçmenin sorunu, açlık, işsizlik ve adaletsizlik!

Kaldı ki, Anadolu toplumunun özünde AKP iktidarından çok daha fazla “hoşgörü” ve “insanlık” var.

Örnek mi?

Konya…

Konya’nın sizdeki imajı nedir?

“Konya” denilince, sizde neler çağrışır?

Mevlana…

Gericilik, yobazlık…

Etliekmek ve kebap…

Akla ilk, bunlar gelir değil mi?

Son yıllarda, gericilik ve yobazlık, diğer imajları da bastırmış olabilir.

Efsane Tahir Hoca’sı…

Yıllar yılı Necmettin Erbakan’ın etkisi altında kalması…

Daha sonra AKP’nin yörüngesine girmesi…

Konya’yı “Mevlana” çizgisinden, “yobazlık” çizgisine taşımış olabilir.

Peki Konya’da, “Kaç Konya” var?

Görebildiğim kadarıyla…

Konya’da “birkaç Konya” var.

Konya’da, Mekke’yi, Medine’yi de yaşarsın…

Paris’i de…

Çok farklı kültürlerin yaşandığı kent olmuş hep…

Konya halkı muhafazakâr mı, dindar mı? “Muhafazakâr” olmasına muhafazakâr…

Ancak “dindar” olduğu tartışılır.

Ben dindar olduğuna inananlardan değilim.

Konya’nın toplumsal hayatı şöyle tarif edilebilir:

“İslami makyajla süslenmiş kapitalist bir yaşam tarzı…”

Her gidişimde, kenti dolaşırken bunu hissediyorum.

Sonra, bu konuda veriler var.

En fazla alkol tüketilen il, Konya.

En fazla dansöz oynatılan şehir de Konya.

Dansöz oynatmak deyince…

Yıllar önceydi…

Rahmetli İhsan Dede, Kocaeli Valiliği’nden Konya Valiliği’ne atanmıştı.

İki atama arasında Hacca gitmiş, “Hacı vali” olarak Konya’da göreve başlamıştı.

Makama oturduğu gün başından geçen ilginç olayı, sıcağı sıcağına bana aktarmıştı.

Olay şöyle.

İhsan Dede, göreve başladığı gün medya mensuplarını toplar.

Kendini tanıtır, yaptığı hizmetleri anlatır.

Bu arada dini konulara girer.

Hacdan yeni döndüğünü, “taze hacı” olduğunu söyler.

Tam o anda, bir gazeteci ayağa kalkar, elindeki fotoğrafı göstererek şöyle der:

“Sayın valim, siz hacı olduğunuzu söylüyorsunuz da, İzmit’te katıldığınız toplantılarda sık sık dansöz oynatılıyormuş. Dansöz oynatılmayan toplantılara gitmiyormuşsunuz…”

Salonda buz gibi bir hava eser.

Vali Dede, bozulur…

Kıvrak zekâsıyla, o anı atlatır.

Gazeteciler dağılınca beni aramıştı.

Olayı anlatıp, “Tanzer, o fotoğrafı Konya’ya kim göndermiş olabilir?” diye sormuştu.

Ben de kendisini sakinleştirmek için şunu söylemiştim.

“Sayın valim, kafanıza takmayın. Dansöz oynatmanın daniskasını Konyalılar yapar, tepsi üstünde dansöz oynatırlar…”

Gülüşmüştük…

Şuraya gelmek istiyorum.

En fazla alkol tüketilen ve en fazla dansöz oynatılan şehrin insanları, “dindar” olamaz.

En azından çoğu, dindar değildir.

Gördüğüm kadarıyla, erkekler dini kadınlara karşı “yaptırım aracı” olarak kullanmaktadır.

Erkekler, “İslami makyaj” altında, gönlünce yaşamaktadır.

Söylemleri ile eylemleri arasında fark vardır.

Konya’da muhafazakâr, Konya dışında çağdaş ve liberal…

Tabii, her şeye rağmen, gösterişten uzak, İslami kuralları samimi yaşayan insanlar da var.

**************************************************************

Ermeni Panos Usta’yı Müslüman mezarlığına gömen şehir

Muhafazakâr, dindar, yerine göre yobaz bir kent olarak bilinen Konya’dan ilginç bir olay daha anlatayım size.

Kaynaklardan araştırdım…

Konya, tarihsel süreç içinde Müslümanlar kadar Hristiyanlar için de önemli bir merkezmiş.

İncil sayfalarında Konya’nın adı “İkonium” olarak geçiyor.

Hz.İsa’nın havarilerinden Paulus, Konya’da yaşamış.

Mübadele öncesi, hatırı sayılır Rum ve Ermeni nüfusu varmış.

1900’lü yılların başında, Konya Ermenilerinin ilkokul, ortaokul, lise ve yüksekokulları bulunmaktaymış.

Daha sonra Konya’yı terk edip, İstanbul’a yerleşmişler.

Konya’da pek az Ermeni nüfus kalmış.

Ermeni deyince, Panos Usta geldi aklıma.

Daha önce de yazmıştım, ama bugünPanosUsta’dan bir kez daha söz etmenin tam zamanı.

PanosÖzararat…

Konyalı bir Ermeni vatandaşı…

1919 yılında Konya’nın Meramdere Köyü’nde dünyaya gelmiş.

Konyalı birgazeteci arkadaşım, Panos Usta’yı bakın nasıl özetliyor:

“Türk dostu, Konya sevdalısı, Konya aşığı, çılgınlar gibi Konya’yı seven, Konya sanayisinin Panos Usta’sı…”

Panos Usta, kardeşleriyle beraber dökümcülükle uğraşmış.

Güzel sanatlara ilgi duymuş, ut çalmış, birçok müzisyenin yetişmesine öncülük etmiş, şiirler yazmış, şiirler söylemiş.

Kaleme aldığı ramazan manileri yerel gazeteleri süslemiş.

Makaleleri, “Gününe Göre” başlığı altında yayınlanmış.

Panos Usta, 1985 yılı başında aniden rahatsızlanmış.

Çocukları kendisini tedavi için Ankara’ya götürmüşler.

15 Nisan 1985 tarihinde hayata gözlerini kapamış.

Fransa’da yaşayan oğlu Samson, ölüm haberini alır almaz Ankara’ya gelmiş.

Babasının cenazesini alıp, İstanbul’daki Ermeni Mezarlığı’na götürmek için hazırlıklara başlamış.

O da ne!

Hacettepe Hastanesi morgunun önünde bir kalabalık…

Konya Belediye Başkanı, şehrin ileri gelenleri, basın mensupları, sivil toplum örgütü temsilcileri…

İki gözü iki çeşme ağlayan bu insanlar, “Samson Bey, Panos Usta bizim canımız ciğerimizdi. İzin ver, Konya’da defnedelim” ricasında bulunmuşlar.

Samson, bu sevgi seli karşısında söyleyecek bir şey bulamamış.

Panos Usta’nın cenazesi Ankara’dan Konya’ya götürülmüş, binlerce kişinin katılımıyla, Musalla Mezarlığı’nda toprağa verilmiş.

Dikkatinizi çekerim, Musalla Mezarlığı, bir Müslüman mezarlığıdır.

Dahası var…

Panos Usta’nın eşi Silva, 11 Ekim 2010 tarihinde Fransa’da vefat etmiş.

Vasiyeti üzerine Konya’ya getirilip, eşinin yanında toprağa verilmiş.

Cenaze törenine yine binlerce Konyalı katılmış.

Şimdi Panos Usta ve eşi Silva, Konya Müslüman Mezarlığı’nda yan yanalar.

İşte Konya bu!

İşte Mevlana felsefesi ve kültürü bu!

İşte Anadolu insanının inanca bakış açısı bu!

Özetle şunu söylemek istiyorum:

Ülkemizi yönetenler, “inanca saygı” konusunda toplumun çok gerisindeler.

“Yobaz” olarak bilinen Konya halkı, Ermeni Panos Usta ve eşi Silva’nınMüslüman Mezarlığı’na gömülmesini sağlayacak kadar medeni ve hoşgörülü iken; AKP iktidarı yaklaşan seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nu “inancı” üzerinden vurmak istiyor.

Ne kadar yazık!

Türkiye’yi bu kafalar mı yönetmeye devam edecek?

İyi pazarlar!