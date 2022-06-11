“Nasıl”ın medeniyeti

Medeniyetler insanoğlunun iş yapabilme kapasitesinin yanında işini nasıl yaptığına bağlı olarak şekillenir.

Mesela yaşamak için barınak oluşturmak bir iştir.

Ama o barınağı resimlerle veya motiflerle süslemek işini güzellikle yapmak demektir ve o güzellik medeniyeti temsil eder.

İletişim için kelimeler ve cümleler kullanmak bir iştir.

Ancak o kelime ve cümlelerin seçiminde ahenge, inceliğe, nezakete dikkat etmek, işini zarafetle yapmak demektir ve o zarafet de medeniyetin bir unsurunu temsil eder.

Hayata devam edebilmek için yemek yapmak bir iştir.

Fakat yemeği çeşitli tatlar ile zenginleştirerek pişirmek işini lezzet ile yapmaktır ve o lezzet de medeniyetin damak tadını oluşturur.

Kısacası ne kadar “medeni” olduğumuz, ne yaptığımız kadar nasıl yaptığımızla belli olur.

Ve insanoğlunun varlık serüveni bir manada bu “nasıl”a yönelik gayretleriyle doludur.

“Nasıl”la ilgili zarafetini, hassasiyetini ve güzelliğini geliştirdikçe, mesafe aldıkça, öncekinden daha güzel örneklikler ortaya koydukça hem kendi için hem de çevresi için hayatı daha anlamlı kılma imkanını yakalamış olur.

Bir başka ifadeyle hayatı sanat şeklinde yaşayarak daha anlamlı hale getirir.

Hayattan aldığı zevk sadece maddesel hazların tatmini olmaktan çıkar, daha incelikli ve derin bir seviyeye ulaşır.

Bu hal, herkesin görmediği güzellikleri takdir etmeyi, emeğin değerini bilmeyi, ruhu beslemeye önem verme bilincini beraberinde getirir.

Bu da bir terbiye işidir.

Ne zamana kadar?

“Ne gereği var!” diyene kadar…

Bunu demeye başladığınız andan itibaren artık bir işi sanatsal bir usulle yapmanın önemini hafife almaya başlıyorsunuz demektir.

Zira artık önemli olan işin yapılmasıdır, nasıl yapıldığı değil.

Hatta “nasıl”a harcadığınız zaman külfettir, kayıptır.

Bu anlayışa göre mesela kime nasıl hitap etmeniz gerektiğine dair kural koymanın “ne gereği var”dır.

Önemli olan derdini aktarmış olmaktır.

Bu noktadan itibaren “sözü güzel söylemekle” uğraşmanın, bu uğraşın insanlar arasında kurduğu gönül bağının kıymetinin farkında olmaktan uzaklaşırsınız.

Uzaklaştıkça mesela dürüstlük ile kabalık arasındaki farkı unutmaya başlarsınız.

Unutmaya başladıkça iletişim bir anlaşma vasıtası olmaktan çıkar, bir çatışma alanına dönüşür.

İnsanlardan beklendiği üzere “konuşa konuşa” anlaşamaz hale gelirsiniz.

Bunun en önemli ve bol örneğini, birbirimizin fikir ve değerlerini “değerlendirirken” sergilediğimiz kaba, saldırgan, hakarete, tacize varan söz ve tutumlarda veriyoruz maalesef.

Kimi zaman amacımız bu olmasa da, karşı tarafın hassasiyetlerine karşı “ne gereği var” diyerek özen göstermeden yaptığımız her eylemin doğal sonucunun kabalık, taciz veya hakarete varmak olabileceğini unutuyoruz.

Gönül kırarak mesele izah edilemeyeceğini algılayamıyoruz.

O nedenle de genellikle anlaşamıyor, (tabirimi mazur görün lütfen) dalaşıyoruz.

Ve yaptığımız şeyin esasında kendimize zarar verdiğini de fark etmiyoruz.

Şöyle ki:

Bir dini, düşünceyi, bir tutumu, bir davranışı ya da bir görüşü beğenmeyebilirsiniz.

Makul görmeyebilirsiniz.

Makul olmadığını düşündüğünüz bir anlayışı eleştirebilirsiniz.

Ancak bunu “nasıl” yaptığınız, medeni seviyenize bağlı olarak şekillenir.

Ve bu seviyedir ki yaptığınız eleştirinin bir hakaret olmasını ya da karşı tarafın üzerinde düşünmesine vesile olacak bir uyarı, kendisine katkı sağlayabilecek farklı bir görüşü değerlendirme imkanı olmasını belirleyecektir.

Dalga geçerek, küçümseyerek, hafife alarak yaptığınız her eleştiri, esasında sizin medeniyet nasibinizin bir göstergesi olmaktan öteye gitmez.

Haklı dahi olsanız medeni bir tutumdan uzak bir şekilde yapılan her ifade, haklılığınızı bizzat gölgelemeniz anlamına gelir.

Çünkü günün sonunda insanları düşüncenize çekecek olan şey sadece düşüncenin kendisi değildir.

O düşünce ile şekillenen sizin, o düşünceyi “nasıl” aktardığınızdır.

O “nasıl”, aynı zamanda o düşüncenin sizi nasıl şekillendirdiğinin bir göstergesi olarak kabul edilecektir.

İşte medeniyetleri şekillendiren terbiye bu noktada anlam kazanmaktadır.

Çünkü o terbiyedir ki sizin bir işi “nasıl” yapacağınızı belirler.

O nedenle “terbiyesizce” ortaya konulan her düşünce, hareket ve tutumun esasında bunu ortaya koyanı ve sahip olduğu değerleri değersizleştirdiğini unutmamak gerekir.

Nitekim hikmetle, güzel öğütle çağırmaya, güzelce tartışmaya (Nahl, 125) dair ilahi uyarıdaki “nasıl”ın hikmetlerinden biri de bu olsa gerektir…