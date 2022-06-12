Türkiye’de “herkesin eşit vatandaşlığı” garanti altında mı?

“Türkiye’de” derken, “AKP Türkiye’sinde” demek istiyorum.

Yani son 20 yıldan söz ediyorum.

Gerçekten 20 yıldır ülkemizde “herkesin eşit vatandaşlığı” garanti altında mı?

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bakarsak öyle.

Erdoğan, İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil Oral’ın CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik başlattığı ”Alevi olması, Sünni kesim için endişedir” tartışması üzerine dedi ki:

"Kimliğinden dolayı biri sana aba altından sopa gösteriyorsa, onun da çaresi var. Ak Parti Türkiye'si herkesin eşit vatandaşlığını garanti altına almış bir ülkedir. Bu ülkede kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz.

Nasıl 85 milyonun hakkını ve hukukunu gerektiğinde canımız pahasına koruyorsak, ana muhalefet partisinin genel başkanın hakkını üç beş kendini bilmeze, üç beş marjinal tetikçiye evelallah çiğnetmeyiz. Yeter ki sen harbi ol, sen hasbi ol, sen dürüst ol, sen açık ol. Senin de yanında dimdik dururuz Bay Kemal. Hiçbir vatandaşımızın hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz, yeter ki sen aday ol!"



Erdoğan, bu sözlerinde samimi mi?

Değil.

Erdoğan ve partisi, Aleviliği “özürlü bir mezhep”, “mücadele edilmesi gereken bir mezhep” olarak görüyor.

Erdoğan’ın bu görüşü doğrulayan pek çok konuşması var.

Örneğin…

*Tarih, 29 Nisan 2011… Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayicilere seslenirken aynen şunları söylüyor: “Malum Kılıçdaroğlu da Alevi kültürünün mensubu ama Hacı Bektaş-ı Veli’yi iyi anlamamış, iyi öğrenmemiş. Ne diyor Hacı Bektaş-ı Veli? ‘Eline, diline, beline hâkim ol’ diyor. Burada affedersiniz beline hâkim olamayanları gördük ve bir kasetle genel başkan oldu.”

*Erdoğan; 2011 yılı boyunca Muş, Kastamonu, Amasya, Kahramanmaraş, Afyon, Denizli ve Malatya mitinglerinde “Biliyorsunuz, Kılıçdaroğlu Alevidir” cümlesini tekrarladı ve meydanda toplananların “Yuhhhh” seslerini dinledi.

*Tarih, 8 Ağustos 2014… Erdoğan’ın Ankara mitinginde söyledikleri: Sen de Alevisin. Çıkıp söyle korkma. Ben de Sünni’yim. Sünni olduğumu rahatça söylüyorum. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Aldatıcılardan olma.”

*Tarih, 10 Ağustos 2014… Erdoğan, İzmir’de. Konu yine Alevilik ve yine Kılıçdaroğlu… “Kılıçdaroğlu, sen kendin Alevi olabilirsin. Ben sana saygı duyarım. Bundan da çekinme, korkma. Bunu da rahat rahat söyle. Ben de Sünni’yim, ben de bunu rahat rahat söylüyorum. Bundan çekinmeye gerek yok. Onun için milleti aldatmaya da gerek yok.”

Erdoğan’ın, Alevilik üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu’nu itibarsızlaştırmaya çalıştığı pek çok konuşması var.

Alevi bir gazetecinin başına gelenler

O gazeteci, kısa bir süre önce hayata veda eden SÖZCÜ Gazetesi Ankara muhabiri Ali Ekber Ertürk.

Ertürk, Alevi olduğu için başına gelenleri “Tehlikeli Bir Muhabirin Anıları” adlı kitabında şöyle anlatır:

*AKP kurulurken STAR’daydım. İlk zamanlarda çok rahat çalıştığımız AKP’de bana bakışlarda farklılık hissetmeye başlamıştım. Bunu gazetede çıkan haberlere yorumluyordum. Ancak bir gün genel başkan yardımcılığı yapan Ali Coşkun bana öyle bir şey aktardı ki, çok şaşırdım: “Bak Ali Ekber! Sana bunların bir önyargısı var” dedi. “Neden?” diye sordum. “MKYK toplantısında adın geçti. İsmi lazım değil, biri dedi ki: O Alevi. Bizi takip etmesin, partiye de girmesin.” Çok şaşırmıştım. (Sayfa: 77)

*2002 Ocak ayı. Tayyip Erdoğan ABD’ye gidecekti… Gazetem ziyareti izlememi istedi. Tam pasaport ve vize işlemlerini yapmaya koyulmuştum ki AKP Genel Merkezi, genel yayın yönetmenimiz Fatih Çekirge’yi arayıp, “Ali Ekber’i o ziyarete istemiyoruz. Başka muhabir olursa iyi olur” dedi. (Sayfa: 84)

*Bir gün Tayyip Erdoğan’ın basına açık programını takip etmek amacıyla foto muhabirimle parti genel merkezine gittim. Her zaman rahatlıkla girdiğim partide bu kez güvenliğin engeliyle karşılaştım. “Hayırdır, ne oldu?” diye sordum. “Sen giremezsin” dedi. “Niye?” diye sordum şaşkınlıkla. “Murat Mercan Bey’in talimatı öyle” diye karşılık verdi güvenlik elamanı. Ben de, “Peki herkes için mi sadece bana yönelik mi?” diye sorunca, “Sadece sen giremezsin” dedi. (Sayfa: 88)

*Star ve Akşam gazetelerine el konulunca, ilk işten çıkarılan ben oldum. Yine iş aramaya başladım. Başvurduğum yerlerden biri de Milliyet gazetesiydi. Milliyet’ten “Büyük ihtimal pazartesi başlarsın” sözüyle ayrıldım… Pazartesi geldi çattı, ses yok. Salı, Çarşamba, Perşembe… Ertesi pazartesi ses yok! Dayanamadım aradım. “Ali Ekber o iş olmadı.” “Neden?” diye sordum. “AKP’liler taa yukarıya ulaşmışlar. Senin burada başlamanı istememişler” yanıtını verdi. (Sayfa: 148-149)

O sorunun cevabı

Yazının başlığı neydi?

Türkiye’de, daha doğrusu AKP’nin Türkiye’sinde “herkesin eşit vatandaşlığı” garanti altında mı?

Evet, siz ne dersiniz, garanti altında mı?

Erdoğan ve partisinin, Aleviliğe önyargısı yok mu?

Son söz:

*Türkiye’de Alevilik hiçbir zaman sorun olmamıştır.

*Ama Sünni inanışın Aleviliğe bakışı, hep sorun olarak devam etmiştir.

*Türkiye’yi Alevi-Sünni çatışmasına sürüklemek isteyen zihniyeti, tarih affetmez.

*Mezhepçiliğe dayalı siyaset tehlikelidir, Türkiye’yi batırır.

*Herkes aklını başına toplamalıdır.