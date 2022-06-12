Tökezlemeye gör

Motorinin, benzinin litresi 30 liraya dayandı.

Her gün otomatik olarak zam geliyor.

Her ay Merkez Bankası para politikası toplanıyor.

Gündem enflasyon ve kur politikası.

Aslında toplanmalarına gerek yok.

Çünkü faizi %14’te sabit tutacaklarını herkes tahmin ediyordu.

Emin olun ekonomiyi kendi haline bıraksalar, ekonomimiz bu kadar kötü olmaz.

Üstelik bu koca koca adamlar devletten her ay kim bilir ne kadar maaş alıyorlar.

Neyse! Bunlar önemli değil. Ancak Merkez Bankası Başkanı Karcıoğlu “Enflasyonu %5’e düşüreceğiz.” diyor. Haydiii. Gel de buradan yak.

Hani ben bu işlerden anlamam ama ucundan kıyısından kafam bunlara biraz basar sanıyorum. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bunların sayesinde millet olarak hepimiz ekonomist olduk. Sonra bir baktık ki, dünyada benzeri olmayan bir ekonomik sistemle bize yalan üstüne yalan söylüyorlar. Yahu öyle bir atıyorlar ki attıklarına kargalar bile güler. Enflasyonu %5’e düşüreceklermiş. Haydi oradan. Hani rahmetli Erbakan bir şeye kızdığı zaman “Haydi oradan, haydi oradan” derdi ya. Ben de ufak at da civcivler yemesin diyorum.

Sayın Kırcıoğlu, sen o masalları çocuklara at diyeceğim ama bugünün çocuklarını kandıramazsın. Hani Z kuşağı diyorsunuz ya… Akaryakıt 30 liraya dayanmış, dolar 18’e doğru gidiyor siz enflasyonu %5’e düşüreceksiniz ha…

Biliyorum, yarın çıkıp buna inanmayanları terörist, vatan haini ilan edeceksiniz. Örneğin ben inanmıyorum. Bir eli yağda, diğer eli balda, börekte olanları da vatansever ilan edeceksiniz.

Sizin vatansever dedikleriniz birden ortaya çıktılar ve NATO’ya ”Hayır” dediler. Allah Allah!

Yahu size sormazlar mı, sizler veya yandaşlarınız, “NATO defolsun” diyenleri, gözünüzü kırpmadan onları darağacında sallandırdınız.

Bizler dün olduğu gibi bugün de NATO’ya hayır diyoruz.

Şimdi bu çelişkiyi nasıl çözeceğiz.

Evet! Bu ülkede vatan haini var ama sizin gözünü kör ettikleriniz görmüyor. Sizler celladına aşık bir toplum yarattınız. Duymuyorlar, görmüyorlar.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında ”NATO’dan çıkabiliriz.” dedi.

Amerika, NATO ve siz?

Bir zamanlar o darağacına çektiğiniz, işkencelerden geçirdiğiniz gençler “Katil Amerika “ dediklerinde, sizler ve yandaşlarınız “Komünistler Moskova’ya” diyordunuz.

Ha… Bir önerim var. Şimdi çıkın ve “Komünistler Amerika’ya” deyin ki size inanayım.

Şimdi Rusya ile dans ediyorsunuz ama bunun sonunu da iyi görmüyorum.

Terörist, vatan haini dediğiniz bizler ne Amerika, ne de Rusya diyoruz. Bizle bu iki ülke arasında bir fark göremiyoruz.

İkisi de emperyalist ülkeler.

Ne diyoruz biliyor musunuz?

Tam bağımsız Türkiye.

Yani ne Amerika, nede Rusya.

Kendin olmadıktan sonra ha…

Amerika, ha…

Rusya.

İkisi de kölenin kendisine nasıl hizmet ettiğine bakar. Köle tökezlemeye görsün. Anında tepesine binerler ve onu kapının önüne koymasını iyi bilirler.

Bu böyle biline.