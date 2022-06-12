Bu kent KYÖD’e sahip çıkmalıdır..

Farkında mısınız bilmem;

Bu ülkede ticari ve sosyal kurumlar çok uzun ömürlü olamıyor!

Çünkü, kurucu ya da kurucuların “Ben bilirim, benden başkası bu işi yapamaz” ilkelliği egemen bir kültürdür!

Uzun ömürlü kuruluşların başarı anahtarı ise, KURUMSALLAŞMA kültürüdür.

Yıl,1947. O günün İzmitli üniversite gençleri, güç koşullarda eğitim-öğretim görmektedirler. Bu gençlerden bir grup, kendilerinden sonra üniversite öğrencisi olacak İzmitli gençlere sahip çıkmak, yol göstermek ve burs sağlayabilmek için “İzmit Yüksek Tahsil Talebe Cemiyeti” adıyla bir dernek kurarlar. Zaman içinde derneğin adı Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği-KYÖD olur.

Kurucu yönetim kurulu başkanı rahmetli Orhan Demirağcı, ilk seçilmiş başkan da Dr. Nihat Türel’dir. Her iki başkanımızı da saygı ve rahmetle anıyoruz. Daha apKYÖD yönetiminde görev alan üniversite öğrencileri de aynı temel değerlerle bu kentin gençlerine hizmet etmişlerdir.

KYÖD yönetimleri, Kocaeli’de köy okulları onarım ve boya işlerinde bir fiil emekleriyle görev almışlar, ZAP Suyu’na köprü yapımına emekleriyle katkı vermişler.

1968 yılıydı.

İzmit Lisesi’nde son sınıf öğrencisi ve Kültür-Edebiyat Kolu Başkanı idim. Bir gün esmer, benim gibi “fidan boylu” bir ağabey, okula geldi ve beni buldu.Adı Akın Alagaş’tı.Bana, kısaca KYÖD’den söz etti. “Mezun olduktan sonra siz de KYÖD’lü olacaksınız, gelin şimdiden bir adım atın, düzenlediğimiz Bursa kültür gezisine katılım ve katkılarınızı sağlayın” dedi.

Bu geziye İzmit Liseli gençler olarak katılım ve katkı sağladık.

O günden sonra Akın Alagaş benim ağabeyim oldu. Üniversite giriş sınavları için beni çalıştırdı. Ben KYÖD’ü böyle tanıdım ve 1970’de üniversite öğrencisi olur olmaz KYÖD’e üye oldum. Yani, 52 yıllık KYÖD’lüyüm.

1972 yılında, KYÖD 2. PİŞMANİYE ŞENLİĞİ düzenledi. Bu etkinlikte aktif görev almıştım.

Rahmetli arkadaşım Ahmet Yılmaz; “Bu şenlikte tiyatro eksik” dedi ve ikimiz bir oyun seçtik;“SOKRATES SAVUNUYOR.”

Oyun 1968’de İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenmiş. İstanbul’a gittik, Harbiye’deki tiyatro merkezinde Genel Sanat Yönetmeni İhsan Devrim’e; “Bu oyunu sahnelemek istiyoruz, ama zamanımız az, bu nedenle kütüphanenize girip, fotoğraflardan kostüm, dekor kopyaları almak ve buna göre reji tasarımı yapmak istiyoruz” dedik!

Düşünün; henüz 22 yaşındayız ve çok ciddi bir teknik çalışma gerektiren bir oyunu sahnelemeye cüret ediyoruz!

İhsan Bey, cüretimizi yüzümüze vurmadan, cesaretimize hoşgörü ile bakarak bize yardımcı oldu. Ayrılırken de bize bir kağıt uzattı. “Burada, bu oyunu sahneleyen Engin Uludağ’ın adres ve telefonu var. Arayın, size yardımcı olacaktır” dedi. Bir kısa mektupla Engin Bey’e ulaştım. İki gün sonra geldi. Yaklaşık 15 gün, her gün İstanbul’dan gelerek bizi çalıştırdı ve 10 Nisan 1972 günü SEKA sinemasında matine-suare oyunu sahneledik. Engin Uludağ ile “ağabey-kardeş” ilişkimiz halen sürüyor.

Bunları niçin anlatıyorum?

KYÖD, gençlere inanç, ideal, kültür ve özgüven sağlayan bir kurumdur.

Ben ve pek çok arkadaşım, ilerleyen yaşlarımıza karşın, “KYÖD’de gençlere ve kentimize hizmet heyecanımızı” hala yitirmedik.

O günden bu yana daha pek çok doğru işe emek verdik.

1972 yılında Sokrates Savunuyor oyununda görev alan arkadaşlarla, 38 yıl sonra, “KYÖD Başkanı” onurunu taşıdığım dönemde,aynı oyunu yeniden sahneledik! Ardından birkaç oyun daha gerçekleştirdik.

KYÖD’ün bu kente ve bu kentte yaşayan çocuklarımıza ve gençlerimize en büyük hizmeti, “Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı-KYÖV” olmuştur. Tamamen KYÖD üyesi yetişmiş insanların maddi ve manevi katkılarıyla kurulan vakfımız, ODTÜ Eğitim Vakfı’nın sistem katkısı ile okul öncesinden ilköğretime ve liseye uzanan bir eğitim kurumu kurmuş ve başarılı bir sınav vermiştir.

KYÖD,75. Yıldönümünü kutluyor.

KYÖD, benim bu duygusal yazımın çok ötesinde bu kent için değerli işler yapmış ve bundan böyle de yapacaktır.

Şimdi görev sırası genç kardeşlerimizde.

Son iki dönemde KYÖD’e emek veren yönetimlere, başta Didem Turan olmak üzere teşekkür ediyor, seçilen yeni yönetime başarılar diliyorum.

Son söz;

Bu kentin yüksek öğrenim görmüş tüm insanlarını KYÖD’e üye olmaya, bu güzel imeceye katkı vermeye çağırıyorum.

Ülkemizin mutlu geleceği için her birinize ihtiyaç var.

Lütfen, duyarsız kalmayınız.