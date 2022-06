Uzun süre uçuruma bakarsan uçurum da sana bakar.

Friedrich Nietzsche

Uyanır uyanmaz içinde bir sıkıntı hissetti güvercin. Ansızın aklına Lal, gelmişti. Güvercinler arasında doğuştan var olan telepati yeteneğini, bir insanla da kurmayı başarmıştı. Artık biliyordu. Lal, sıkıntı içindeydi, yüreğinde onunla ilgili bir sızı hissetmişti. Sabah uçuşunu ve görevlerini tamamladıktan sonra hızlıca Lal’e, Lal’in özenle yetiştirdiği çiçeklerle dolu olan seraya uçtu. Üzgün görünüyordu. Gözleri ve yüzü de üzgün bakıyordu zaten. ‘Lal, ne oluyorlar’ diye sordu. Güvercini görünce toparlanmaya çalıştı Lal. ‘Uzaktan tanıdığım bir genç inkar etmeye kalkmış. Biraz önce onu ziyaret ettim. Çabuk toparlamış da yarı yolda vazgeçmiş neyse ki…’.

‘ Öyle kötü bir dönemden geçiyoruz ki Lal. İklim krizleri ve herşeyi çıkar uğruna yok etmekten bir an bile çekinmeyen antropojen çağın vahşi insanları… Tam bir kaos ortamı, yaşanan çalkantılar ve büyük fırtınalar… Hepimiz, birbirimize zarar veriyoruz. Şimdi iyi mi bari lal?’. ‘Hemen aklını başına toplamış ve yardım almış…Aslında intihar teşebbüsleri, yardım çığlıklarıdır güvercin. Bunu sen de çevrenden çok iyi bilirsin. Bir gün yorulur, bıkar ve bezersin yaşamdan…İntihar etmek, her zaman canına kıymak demek değildir. İntihar etmenin, canına kıymaktan başka bin türlü çeşidi vardır Güvercin. Sonuçta intihar, kişinin kendine veya başkalarına uyguladığı bir şiddet eylemidir. En çok da eylemi yapana zarar verir. Çoğu zaman sadece var olmaya dayanamazsın. Öfkeyle ve kızgınlıkla çevreye saldırırsın, başta kendin olmak üzere. Herşeyi yok etmek istersin, kendini, çevrendekileri, ilişkilerini, sevdiklerini, dostlarını, sevdiğin her şeyi… Anladığıma göre ortada bir öfke control sorunu bulunuyor güvercin. Her kriz öfke sorununu derinleştirir’.

‘Ben daha çok bencillik, korkaklık ve yaşadıklarının sorumluluğunu almaktan ve kendinle yüzleşmekten kaçış beceriksizliği görüyorum Lal. Kendinde herşeyi yapma hakkı gören ve yapanlar, yaşadıklarının sorumluluğuyla yüzleşmeye dayanamayıp, kaçış yolları arıyorlar…’

‘Çok gaddarca olmadı mı bu güvercin?’

‘Dünya bize bir gül bahçesi vaat etmiyor ki Lal. Yaşam, matematikten ibaret. Ne ekersen, onu biçiyorsun… Kimse sana sadece doğrularla yaşayacaksın demiyor Lal. Herkesin yanlış yapma hakkı varsa, sonuçlarına ve cezaya katlanma sorumluluğu da var…Aslında yaşamın gerçeği, sadece bu denklem üzerine kurulmuş. Sen canın istediği zaman bırakıp kaçmak, cezaya katlanmamak istiyorsun. Kaçarak, unutmak ve hiç olmamış gibi yaşamak…Evrenin matematiği bazen tam da unuttuğun zaman yakalıyor ve bazen de tam kurtuldum derken…’

Lal, bir an durdu. ‘Her zaman, benim söylediklerimi sen anlamazdın güvercin. Şimdi de ben anlayamıyorum galiba… Sen ne anlatıyorsun? Yoksa kendini mi?’

Güldü, güvercin. ‘Öyle ya da böyle, seni üzülmekten kurtarıp, yaşadığımız ana getirdim ya lal. Ötesinin ne önemi var. Yaşanılanlar çoğu zaman, rüzgarın önünde savrulan, kendini kaybetmiş ruhların kayıp zamanları, çaresiz çırpınışlarıdır Lal. Asıl en büyük intihar, kendini, kendi kimliğini, kendi değerlerini kaybetme çabası değil midir zaten. Bir de insanlara zeka ve akıl verilmiş diye üstün olduklarıyla övünüyorlar. Zeka kendilerini, mutlu ve dingin kılamadıktan sonra ne işe yarar ki’, diye sordu güvercin. ‘Her şeyin fazlası zarardır’ dedi Lal. ‘Zekanın bile… Çok bilen, bilmeye çalışan, en fazla yanılandır her zaman. Çok fazla görüp, herşeyi farkediyorsan, çok fazla tehlike altında kalırsın. Değerlerin, ilkelerin ve hedeflerin sağlam değilse, hiç farketmeden, kendini karanlık zamanlarda uçurumların içinde buluverirsin. Seni korumak için yaratılan egonun, emrine boyun eğer, peşi sıra gider, gerçeğin güzelliğiyle birlikte kendi kimliğini kaybedersin. Bu konuyu bırakalım istersen güvercin, içim üzülüyor.’ Yardım isteği için intihara başvuranların, bundan başka çare göremeyenlerin güçsüzlüğüne, çaresizliğine acizliklerine bende çok kızıyorum Lal. Benim de içim yanıyor. Oysa hayat en güzel hediye değil mi? Yaşamak, özgürce nefes almak değil mi? Bunu nasıl fark edemiyorlar?’.

‘Hiç farketmeden, kendi elleriyle kendilerine hapishaneler yaratıp, sonra da içine kıvrılıp, kendilerini boğuluyorlar. Ne kadar acıklı bir trajedi bu’, dedi ve sustu Lal. Güvercin de düşünceleri dalmıştı. ‘Acaba gerçekler, gözlerine çirkin mi görünüyor’, diye sordu. Kendilerini, çevrelerini ve yaşadıkları dünyayı sevmiyorlar mıydı?

‘Gerçekliğe, başka anlamlar yükleyen aklın saptırması bu, dedi Lal. ‘Aklıma takmamaya çalışıyorum ama çare olarak, intihardan çok daha etkili yöntemler yok mu? Neden insanlar, bunu fark etmiyorlar lal? ‘Buna öğrenilmiş çaresizlik diyorlar güvercin’. Bence insanlar aslında kaybetmeyi bilmiyorlar Lal, vazgeçmeyi de. Vazgeçerek, kendilerini kurtarmayı, yeniden var olmayı, kendini yeniden yaratmanın gücünü ve tadını bilmiyorlar. Bir iki hayal kırıklığından sonra umudu kaybedip, vazgeçiveriyorlar. Bir daha denemiyorlar, denemeye karşı büyük bir korku, direnç ve hatta panik atak geliştiriyorlar.’ Güvercinin bu sözlerine karşı, ‘ben de sana bir şey sormak istiyorum’, dedi Lal. ‘Güvercin topluluklarında, bu işler nasıldır?’ Güldü güvercin. ‘Bu fikir ve davranışlar bizim için, lükstür. Bizler sadece yaşar kalmaya çalışırız. Yaşamak için, hep anda kalmaya, uçmaya ve savaşmaya mecburuz. Bir anlık dalgınlığımız ve dikkatsizliğimiz, intiharımız, sonumuz olur bizim. Bizim nasıl yaşadığımızı merak ettin galiba Lal. Bizim halimizi anlatan bir insan hikayesi var. Anlayayım istermisin? Lal, canlandığını hissetti, Başını salladı. ‘Adamın biri dağda yükseklere tırmanmaya çalışırken, ayağı kaymış, uçurumdan aşağı yuvarlanmış. Son anda, can havliyle incecik bir dala yapışmış. Dal, her an kopabilir, adam aşağıya düşüp ölebilirmiş. Panik halinde kendini kurtaracak bir şey ararken, elinin zorlukla ulaşabileceği bir yerde, dünyanın en güzel çiçeğini görmüş. Bu durumda adam ne yapabilir? Çiçeğin güzelliğine nasıl ulaşabilir? Ya da ulaşabilir mi? Çiçeğe nasıl uzanabilir? Ya da o çiçeği görmekten ve zevk almaktan nasıl vazgeçebilir?’

Lal, bir an durdu. ‘Söylediklerin aklıma başka bir şey getirdi güvercin’, dedi. ‘Ya uçurumun kenarındaki insan değil de, bir koyun olsaydı, ne olurdu?’

Güvercin, bir an Lal’in, onunla dalga geçtiğini düşündü ama bozmadı.

‘Uçurumun kenarındaki koyun olsaydı eğer, ne uçurumu, ne de çiçeğin güzelliğini fark edebilirdi. Koyunun bütün derdi, çiçeği yemek olurdu…’.

‘Şimdi sen, kimi teselli ettin güvercin’, diye sordu Lal.

‘Aslında ben de en çok bunu merak ediyorum zaten’, derken gülmeye başladı güvercin…