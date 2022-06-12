Konakcı’dan 5 mahalle muhtarına tramvay çağrısı! 

İzmit Yenidoğan’da ikamet eden okurum Necati Konakcı, zaman zaman bana mail atarak belli konularda görüşlerini açıklar…

Konakcı, önceki gün de tramvay güzergahıyla ilgili görüşlerini açıkladı.

VERİMSİZ TRAMVAY GÜZERGAHI

Konakçı’nın “Verimsiz tramvay güzergahı” başlıklı yazısını birlikte okuyalım;

“Tramvay; 2014 yılından itibaren Kocaeli'nde gündeme gelen ulaşım aracı. Tramvayın İzmit'te hatta Kocaeli'nin bütün ilçelerini kapsayacak duruma gelmesini savunan bir kişiyim. 2017 yılında faaliyete geçtiğinde birçok kişi "Kim kullanacak, ne gereği var?" derken ben olması gerektiğini sürekli vurguladım. Sonuçta, İzmit halkı tramvayı benimsedi ve yoğun bit şekilde kullanıyor. Benim asıl anlatmak istediğim ise biraz farklı, (VERİMSİZ GÜZERGAH)

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Tramvayın ulaşım planlaması yapılırken, vatandaşın en kısa yoldan tramvaya ulaşmasını sağlayacak güzergahın belirlenmesidir. Asıl amaç bu olmalıdır. Otogar ile istasyon durağına kadar incelediğimde gayet iyi bir güzergah çizilmiş, ancak istasyon durağından itibaren Seka Park, okullar bölgesi ve Plajyolu durağına ne düşünülerek burası kullanılmış? Bunu anlayamadım.Tramvay hattının en verimsiz yeri işte burası.Otogar'dan, istasyon durağına kadar gelmek isteyenler bütün durakları verimli bir şekilde kullanabilirler.İstasyon durağından sonra kullanacak olanlar kimler?

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BİRİNCİSİ;

Sekaparka gidecekolanları buraya gelmek-isteyenlerin çoğu kendi araçlarını tercih ederler.

İKİNCİSİ;

Seka Devlet Hastanesi’ne gelecek olanlar. Hastalar zaten kullanmaz, kullanacak olanlar personelin bir kısmı ve ziyaretçilerin bir 'kısmı,

ÜÇÜNCÜSÜ;

Zabıta Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, İSU Genel Müdürlüğü personelinin bir kısmı ve burada işi olan vatandaşlarımız.

DÖRDÜNCÜSÜ;

Okul bölgesindeki öğrenciler. Haziran'dan itibaren üç ay okullar tatil. Tramvayın bu verimsiz güzergahın kullanılması nedeniyle, beş mahalle ne yazık ki tramvaydan mahrum bırakılmıştır. Hem de gayet uygun bir güzergah varken, şu anda İzmit'tin büyük bir kısmı; bu mahallelerin hangisi olduklarım merak ediyorlardır, sanıyorum.

1. Kozluk Mahallesi

2. Gültepe Mahallesi

3. Zabıtan Mahallesi

4. Yenidoğan Mahallesi

5. Serdar Mahallesi

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Evet; bu beş mahallemizdeki binlerce hemşerimiz tramvaydan mahrum bırakılmışlardır.

Belki yöneticilerimiz en uygun yerin şu anki güzergah olduğunu söyleyebilirler. O zaman bende şunu sorabilirim. Şuan ki son duraktan itibaren, hattı Sosyal Güvenlik Kurumu önüne doğru neden uzatmadınız? Viyadükle Kuruçeşme’ye geçişi neden sağlıyorsunuz?Tabiiki burada hemşerilerimizi mağdur etmemek için. Doğrusu da bu zaten. Ancak yanlış olan 5 mahallenin mahrum bırakılması. Her zaman olduğu gibi, şimdi bana göre olması gereken güzergahısizlerle paylaşıyorum.

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Üstelik çok büyük bir maliyet olmayacağı kanısındayım. Bundan önce Bursa'nın tramvay hattını hatırlatmadan geçmeyelim,Ankara-İzmir bölünmüş karayolunun ortasından. İstasyon durağından itibaren müzenin önünden,Nuh Çimento İmam Hatip Okulu, Mili Eğitim İlçe Müdürlüğü ve Seka Camiönünden, Öğretmenevi, Merkez Bankası arsasının D-1OO karayoluna yakın kısmından, spor salonu, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı önü,SEDAŞ trafo önünden geçerek Ford Otosan Ortaokulu'na inen yoldan ve parkın önünden doğru, Mannesman fabrikası arazisi önünden, Zabıta, Ulaşım Daire Başkanlığı, İSU takıp edilip, Cahit Elginkan Anadolu Lisesi bahçesinin bir kısmından geçerek, Okullar Bölgesine yeni' yapılan üst geçit altına bit durak yapışıp. oradan şu anki son durağa ise Plajyoluna geçiş yapılan köprünün kullanılmaz durumda kalan ait geçişinden bağlantı kurulabilir.

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Durak yerleride; şu anki spor salonu önündeki otobüs durağına paralel bir tramvay durağını düşünün. Kozluk Mahallesinden yüzlerce hemşerimiz faydalanır Ford Otosan Ortaokulu'nun önüne yapılacak bir duraktan, Gültepe-Zabıtan-Yenidoğan ve Serdar. Mahallelerinden binlerce kişi, Seka Devlet Hastanesine gelecek olanlar, Zabıta, UKAME ve İSU’ya gelecek olanların sayışım yazmıyorum bile, öğrencilerin ise okullarına ulaşması bu güzergahtan daha da kolaylaşacaktır.

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Uzun vadede, tahminime göre tramvay hattımız, DOĞUDA; Kartepe, Havaalanı. BATIDA; Gebze. GÜNEYDE; Gölcük. Karamürsel KUZEYDE ise Kandıra’ya kadar uzanabilir. Bütün bunların planlaması acaba yapıldı mı? Yapıldıysa beş mahallemizdeki hemşerilerimize bu durumu nastı izah etmeyi düşünüyorsunuz? Bu ulaşım konforunda faydalandırmayı neden düşünmediniz?

Henüz hiçbirşey için geç kalınmış, sayılmaz. Emin olun bu güzergahı kapsayacak bir düzenleme yapılırsa, şu anda iki vagon çalışan tramvay, üç veya dört vagona rahatlıkla çıkabilir. Tabii ki bu beş mahallenin yolcu potansiyelini düşünürseniz.

Açıkça söylemem gerekirse bu beş mahalleyi temsil eden muhtarlarımızı tramvaylarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Saygılarımla...”

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Necati Konakcı’nın tramvay güzergahıyla ilgili görüşlerini yukarıda sizinle paylaştım.

Konakçı; Kozluk Mahallesi, Gültepe Mahallesi, Zabıtan Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi ve Serdar Mahallesi muhtarlarını göreve davet ediyor, tramvay güzergahıyla ilgili girişimde bulunmalarını istiyor.

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