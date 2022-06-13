Yine “ecdadımız” tartışması ve ecdadımız gerçeği

Bitmek tükenmek bilmiyor…

AKP ne zaman sıkışsa, hemen cankurtaran gibi “ecdadımız” simidine sarılıyor.

Ecdadımızı öve öve bitiremiyor.

En son, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamit’e bir kez daha övgüler düzdü:

“Osmanlı’yı 33 yıl boyunca hiç toprak kaybetmeden yöneten Abdülhamit Han’a dil uzatanlara, ecdadımıza hakaret edenlere milletimiz 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir.”

Erdoğan, başbakanlığı döneminde de “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin yönetmeni ve yayınlayan TV’nin sahibini kınamış, “Bizim böyle ecdadımız yok. Bunlar ecdadımızı o dizideki gibi tanıtıyorlar” demişti.

O kadar çok konuşuluyor, o kadar çok “siyasi istismar” konusu ediliyor ki, “Ecdadımızı” bir araştırayım dedim. Daha doğrusu yapılan araştırmalara şöyle bir göz attım. 630 yıl boyunca bizi yöneten padişahların isimlerini biliyoruz da… Kim bunlar? Anaları kim? Babaları kim? Kimin dölü, kimin soyu? Öyle ya… Başka türlü soyunu sopunu nasıl ortaya koyacağız? Bu konuda değişik araştırmalar yapılmış. En kapsamlı araştırma, Ali Kemal Meram’ın. Bu araştırmaya göre, bakın hangi padişah kimin çocuğu? “Ecdadımız” dediğimiz padişahlarımızın “analarına” şöyle bir göz atalım!

Göz atalım ki, “kimlik ve inanç siyaseti” yapmakta ısrar edenler, sen şu mezheptensin ben bu mezheptenim diyerek siyasi rant devşirmeye çalışanlar, ecdatlarının hangi dinden ve hangi ırktan geldiklerini iyice anlasınlar.

İşte padişahlarımızın soyu sopu

******* *1’inci Padişah Osman Gazi’nin karısı MOĞOL soylu Bâlâ Hatun. *2’nci Padişah Orhan Gazi’nin annesi MOĞOL Bâlâ Hatun. *3’ncü Padişah Birinci Murat’ın annesi RUM Horofira (Nilüfer Hatun). *4’ncü Padişah Yıldırım Bayezid’in annesi BULGAR Maria (Gülçiçek Hatun). *5’nci Padişah Mehmet Çelebi’nin annesi BULGAR Prensesi Olga. *6’ncı Padişah İkinci Murat’ın annesi Veronika (bir iddiaya göre Dulkadir Beyi’nin kızı Emine). *7’nci Padişah Fatih Sultan Mehmet’in annesi, Çandaroğlu Tacettin Bey’in kızı Hüma Hatun. Bazı yabancı tarihçilerin iddiasına göre de SIRP Kralı Brankoviç’in kızı Prenses Despina (Mara Hatun). *8’nci Padişah İkinci Bayezid’ın annesi RUM Kornelya (Zağanos Paşa’nın kızı). *9’ncu Padişah Yavuz Sultan Selim’in annesi Beti adlı RUM cariye (Bülbül Hatun). *10’ncu Padişah Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi POLONYA Yahudisi Helga (Hafsa Sultan). *11’nci Padişah İkinci Selim’in annesi RUS kızı Roksalan (Hürrem Sultan). *12’nci Padişah Üçüncü Murat’ın annesi YAHUDİ Raşel (Nurbanu Sultan). *13’ncü Padişah Üçüncü Mehmet’in annesi VENEDİKLİ Bafo (Safiye Sultan). *14’ncü Padişah Birinci Ahmet’in annesi YUNANLI Helen (Handan Sultan). *15’nci Padişah Birinci Mustafa’nın annesi İSPANYOL Violetta (Mahpeyker Sultan). *16’ncı Padişah Genç Osman’ın annesi RUM kızı Evdoksiya (Mahfiruz Sultan). *17’nci Padişah Dördüncü Murat’ın annesi RUM Anastasya (Kösem Sultan). *18’nci Padişah Deli İbrahim’in annesi RUM Anastasya (Kösem Sultan). *19’ncu Padişah Avcı Mehmet’in annesi RUS kızı Nadya (Turhan Sultan). *20’nci Padişah İkinci Süleyman’ın annesi SIRP kızı Katrin (Dilaşup Sultan). *21’nci Padişah İkinci Ahmet’in annesi YAHUDİ kızı Eva (Hatice Muazzez Sultan). *22’nci Padişah İkinci Mustafa’nın annesi RUM kızı Evemia (Emetullah Gülnuş Sultan). *23’ncü Padişah Üçüncü Ahmet’in annesi RUM Evemia (Gülnuş Sultan). *24’ncü Padişah Birinci Mahmut’un annesi RUM kızı Aleksandra (Saliha Sultan). *25’nci Padişah Üçüncü Osman’ın annesi SIRP kızı Mari (Şehsuvar Sultan). *26’ncı Padişah Üçüncü Mustafa’nın annesi FRANSIZ kızı Janet (Mihrişah Sultan). *27’nci Padişah Birinci Abdülhamid’in annesi FRANSIZ cariye İda (Rabia Sultan). *28’nci Padişah Üçüncü Selim’in annesi CENEVİZLİ Agnes (II. Mihrişah Sultan). *29’ncu Padişah Dördüncü Mustafa’nın annesi BULGAR Sonya (Ayşe Sultan). *30’ncu Padişah İkinci Mahmud’un annesi FRANSIZ Nache de la Bazari (Nakşidil Sultan). *31’nci Padişah Abdülmecid’in annesi RUS Yahudisi Suzi (Bezmialem Sultan). *32’nci Padişah Abdülaziz’in annesi Megrelli GÜRCÜ Besime (Pertevniyal Sultan). *33’ncü Padişah Beşinci Murad’ın annesi FRANSIZ Vilma (Sevkefza Sultan). *34’ncü Padişah İkinci Abdülhamid’in annesi RUSYALI ERMENİ Virjin (Trimüjgan Sultan). *35’nci Padişah Mehmet Reşat’ın annesi RUM kızı Karolin (Gülcemal Hatun). *36’ncı ve son Padişah Vahdettin’in annesi İNGİLİZ Henriet (Gülûstu Hatun).

Ecdadımızın soyunu sopunu gördünüz…

****** Şimdi bu listeyi okuyunca, “Biz, kimin çocuklarıyız?” diye sorduğunuzu, duyar gibi oluyorum. Belleğinizi yoklayın, “Muhteşem Yüzyıl” dizisini hatırlayın. Dizinin fettan kadını, değişik entrikalarla hasımlarını yok eden Hürrem Sultan, gerçek adı Roksalan olan bir Rus kızıydı. Babası bir papazdı. Onun doğurduğu erkek çocuklardan biri olan Sarı Selim, Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünden sonra İkinci Selim adıyla 11. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıktı. Sadece İkinci Selim’in değil, padişahların neredeyse tamamının anası yabancı. Sadrazam ve vezirlerin üçte ikisi de devşirme. Gördüğünüz gibi… Türk ulusu, yüzyıllar boyunca yabancı kökenli kadınların doğurduğu padişahlar ve devşirmeler tarafından yönetildi. İşte, “Ecdadımız” bunlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı dönemi padişahlarını “ecdat” kabul ediyor da… Her nedense Cumhuriyet dönemi yöneticilerini “ecdat” kabul etmiyor. Sürekli, dolaylı veya dolaysız eleştiriyor… Atatürk ki… *36 padişahın ilki hariç diğer 35’inin yabancı ve gayrimüslim kadınlarla evlendiği… *Bu kadınlardan doğan çocukların padişah yapıldığı… *235 sadrazamdan 150’sinin, 210 baş defterdardan 160’ının, 170 kaptanı deryanın 115’inin devşirme-dönme olduğu… *Türk uyrukluların yüksek eğitim kurumlarına ve devlet üst görevlerine kabul edilmediği… Bir yıkıntıdan, bir garip sistemden, bir “millet” yarattı. “Müslüman” olduğunu iddia edebilen “Türk milleti”ni yarattı… Atatürk’ün başarısı ve büyüklüğü buradan geliyor. Bazıları Atatürk ve İnönü’yü “ecdat” kabul etmese de, onlar bizim gerçek ecdadımız!