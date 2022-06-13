KYÖD daha da güçlenmeli

Demokrasinin sadece seçimden seçime oy kullanıldığı bir rejim olarak kabul edilmesi ya demokrasiyi anlamamak yada demokrasiyi araç gibi kullanma mantığındaki bir kötü niyettir. Demokrasi esasında Dünyada bulunulabilen en çağdaş yönetim biçimidir. Ama demokrasi aynı zamanda ciddi kuralları içeren bir disiplin rejimidir. Aksi durumda demokrasi ortadan kalkarak anarşizm ve kaos ile tek adamın yada belli bir azınlığın etkili olduğu bugünkü OTOKRASİYE dönüşür. Bu da siyasi sistemin yozlaşmasını sebep olur, toplum siyasi sistemden umudunu kesmeye başlar.

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Klasik demokrasilerde yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden bağımsız ve eşit güçte olmaları en temel kuraldır. Zamanla gelişen demokrasiler bu üç erke bağımsız ve tarafsız basın ile sivil toplum örgütlerini de eklemişlerdir.

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Dernekler, vakıflar, sendikalar, kooperatifler, meslek odaları, federasyon ve konfederasyonlar gibi kurumlardan oluşan sivil toplum kuruluşlarının demokrasiden yana bağımsız olarak işlev görmesi demokrasinin süreklilik kazanması, yani sürdürülebilir olması için çok önemlidir.

Çağdaş demokrasilerde her 10 kişinin 4 tanesi bu tür sivil toplum kuruluşlarına üye iken bizde bu miktar her 10 kişiden 1 kişi şeklindedir. Yani sivil toplum kuruluşlarına üye olma oranı çağdaş demokrasilere göre 4 kat daha geri durumdadır. Böyle olunca demokrasimiz de öyle.

Son dönemle iktidar kendine yakın bazı dernek ve vakıflar ile odalar oluşturmak suretiyle onların bir kısmını kendi arka bahçesi haline getirerek var olan siyasi yozlaşmanın sivil toplum kuruluşlarına da bulaştırmıştır. Bu nedenle bu tür sivil toplum kuruluşları işlevlerini gereği gibi yapamamakta,dolayısıyla demokrasimiz de serpilememektedir.

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KYÖD, Kocaeli’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Akademik eğitimini tamamlamış hemşerilerimizin buluştuğu, her meslekten iş insanının bulunduğu, aralarında siyaset üstü bir anlayışın oluştuğu, kişilerin rengine, dünya görüşüne ve cinsiyetine bakılmadığı bir küçük Türkiye örneği.

KYÖD, genç cumhuriyetimizin temel ilkeleri insan hakları, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ve tam demokrasiyi savunan bu günkü sosyal yozlaşmadan kurtulmuş, siyaset üstü bir sivil toplum kuruluşu.

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Geçtiğimiz Pazar günü KYÖD’ün genel kurulunu izleme olanağı buldum. KYÖD ile ilgili geçmiş yönetim kurulunun tüm kurum ve kuruluşlarla siyasi görüş ayırımı yapmadan girdiği iletişim ile eski sıkıntılarını geride bırakarak çok iyi örgütlendiğini görme fırsatı buldum. Aynı yönetim kurulundan iki başkan adayı çok seviyeli bir şekilde yarıştı. Aday listelerindeki insan kalitesi hepimizin umutlarını daha da arttırdı. Önümüzdeki süreçte, KYÖD’ün yeni yöneticilerinin seçimde geriye döşen arkadaşlarını da kavrayarak sivil toplum örgütünden beklenen düzeyde işler yapacağı anlaşılıyor. Yeni yönetim kurulunu bu vesile ile tebrik ediyorum.

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Seçilen başkan Uğur Saral’ın son kongredeki divan başkanlığım nedeniyle göndermiş bulunduğu güzel çiçeğini de divan üyeleri İlker Avcı ve Demet Arslanbaş adına kabul ediyor, KYÖD ailesine şahsında çok teşekkür ediyorum. Demokrasi sadece seçimden seçime oy verilen bir rejim değil. Demokrasi; siyasetten arındırılmış, dış etkilerden uzak bırakılmış bağımsız ve yansız, demokrasiden yana yasama, yürütme ve yargının yanında olması zorunlu olan basın ve sivil toplum kuruluşları ile ancak süreklilik kazanır, gelişerek serpilir. KYÖD’ün gelişmesi Kocaeli’de kentlilik bilincinin de gelişmesi demektir, KYÖD’e destek olmak gerekir.