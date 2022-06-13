Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri 10.Yıl Marşını söyleyerek, tarihe not düştü!

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin mezuniyet töreninde tarihi anlar yaşandı.

Mezun olan öğrenciler, hep bir ağızdan 10’uncu yıl marşını söyledi…

Hatırlanacağı gibi Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde de binlerce genç İzmir marşını söylemişti. Anlaşılan Atatürk’ün önemi her geçen daha iyi anlaşılıyor.

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Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin, 10.Yıl Marşını söylemesi, bu fakülteden mezun olan öğrencilerle ilgili önyargıyı da biraz kırdı.

İlahiyat fakültesi öğrencilerinin 10.Yıl Marşını söylemesi, dinle beslenen, Atatürk düşmanlığıyla kitlesini bir arada tutan bazı gazeteleri rahatsız etti…

Bu duruma sert tepki gösterdi.

İlahiyat fakültesi öğrencilerinin 10.Yıl Marşını söylemesi, tarihe not düşülmesi gereken bir durum.

Demek ki Türkiye’de bazı şeyler değişmeye başladı…

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Bir okurum İranlı Sosyolog ve Siyaset Bilimci Ülen Tölge’nin Atatürk ile ilgili yorumunu gönderdi. Okudum, dikkat çekiciydi. İranlı Sosyolog ve Siyaset Bilimci Ülen Tölge’nin Atatürk hakkındaki saptamaları şöyle;

ATATÜRK KİMDİR?

1-ATATÜRK üst insandı. Onu başka İnsanlarla karşılaştırmak doğru olmaz. ATATÜRK'ün vatan sevgisine inanmıyorum. Üst insanlarda vatan sevgisinden daha yüce bir duygu olduğuna inanıyorum. “Vatan kuruculuğu…”

Farklı düşünüyorum bu konuda. Çünkü o zaman sevilecek vatan diye bir olgu yoktu ki. Osmanlının yok ettiği ümmetçi karanlık geçmişin harabeleri vardı. Vatan sadece toprak yığınından oluşmuyor. Vatan; Yüce değerlerin zarfıdır. Peki ATATÜRK zamanında hangi değerler vardı? Hiçbir değer...

Hiçlik vardı. İnsan hiçliği nasıl sevebilir. ATATÜRK sevilecek ve insanca değerlere zarf olacak bir vatan tesis etmek istedi. Yüksek ölçüde de bunu başardı. Çünkü üst insanlar değerlerin kurucuları olurlar. O değerlerle de vatan madde olmaktan, toprak yığını olmaktan çıkarak, manevi ölçütlerin yurduna dönüşür. ATATÜRK'ün kurduğu ve Anadolu'ya armağan ettiği değerlerin ondan önce var olduğuna dair hiçbir örnekle, emareyle karşılaşmadım. Nelerdi bu örnekler?

2 - Cumhuriyet bir değerdir ve Atatürk öncesi yoktu…

3 - Laiklik, sadece bir değer değildir, değerlerin üreme üretilme temel taşı ve olanağıdır, bu da ATATÜRK öncesi yoktu…

4 - Türkçe bir değerdir ve ATATÜRK öncesi yoktu. Özellikle benim için önemli olan budur. Ben bir kaç dil bilirim ve Türkçe’nin de bir kaç lehçesini bilirim. ATATÜRK öncesi Türkçe yoktu. Felsefeye, fiziğe, ilme, bilime, bütün bilim dallarına girmiş bulunan modern Türkçenin kurucusu ATATÜRK'tür. Çağımızda eski Yunan felsefesinden modern Batı felsefesine denli bilgi kaynakları tercüme edilmişse, bunun nedeni ATATÜRK tarafından insanlık tarihine sunulan ve grameri belli olan Türkçedir…

5-ATATÜRK öncesi kadın yoktu. Şeriat esiri ve seks makinası olan, evde oturması gereken, cihat için çocuk doğuran dişi nesne vardı. Kadına insan onuru kazandıran, yazıp okuması için önündeki şeriat engellerini kaldıran, seçip seçilme hakkı kazandıran ATATÜRK olmuştur…

6 - ATATÜRK öncesi tarih hafızası olan bir toplum yoktu. Çünkü tarih bilgisi ve bilinci olan bir toplum yoktu. 10 yıl boyunca TDK başkanlığı yapmış olan felsefeci Macit Gökberk "Değişen dünya, değişen dil" kitabında "Ortaokulu Osmanlı döneminde bitirdim. Anadolu'da Selçuklu devletinin de olduğunu ortaokulu bitirdikten sonra yabancı kaynaklardan öğrendim" diye yazar. Yani Anadolu toplumunda tarih bilinci ve bilgisi yoktu. Bu hafıza, bilinç ve bilginin yaratıcısı ATATÜRK'tür…

7 - Türkler için (Sadece Türkiye Türkleri için değil) ATATÜRK'ten önce tarihin kendisi de yoktu. Üst insanlar kendilerinden itibaren başlayan tarihin yaratıcıları olmuyorlar. Daha önceki tarihin de kurtarıcıları, aydınlatıcıları oluyorlar. Bu açıdan ATATÜRK tarihin kurucusu, kurtarıcısı ve aydınlatıcısıdır…

8 - ATATÜRK öncesi Arap töreleri Türk toplumunun beynini öylesine karanlığa gömmüştü ki, iğne deliği denli bir yer bile ışık sızması için yer kalmamıştı. ATATÜRK büyük dinsel aydınlatıcı gibi Kuran-ı Türkçeye çevirttirerek 1000 yıllık katı ve delinmesi güç olan karanlıklara ışık sızdırtmaya çalıştı ve büyük ölçüde başarılı oldu. Günümüzdeki, Osmanlı karanlıklarına dönüşün macerası başkadır…

9 - ATATÜRK’ten önce edebiyat yoktu, çünkü alfabe yoktu. Arap alfabesi, sadece Türkçe'nin düşmanı değil, Arapça'nın ve Farsça'nın da düşmanı. Arap harflerinin beyinleri körleştirme sürecini durduran ATATÜRK olmuştur ve başkası değildir. ATATÜRK öncesinde 1000 yıl boyunca Ebureyhan Biruni gibi bilgeler bu alfabeden Ortadoğu’yu kurtaracak kurtarıcı üst insan aramışlardı. O kurtarıcı ATATÜRK kişiliğiyle ortaya çıkmıştır…

10 - Atatürk öncesi musiki yoktu. Osmanlı sarayının saçma ve karmaşık dildeki aruz edebiyatı musiki için asla yatkın değildi ve beyinlere uyuşturucu etkisi bırakmaktaydı. Konservatuarların kurucusu ve eski karanlıklara gömülmüş toplumun estetik zevk algısını aydınlatan ATATÜRK olmuştur…

11 - ATATÜRK’ten önce Tanzimat'tan başlayarak Batılılaşma süreci vardı ve bu süreç ATATÜRK'ü yetiştirdi savını kabul edemiyorum. Çünkü böyle olsaydı, o zaman ATATÜRK gibi bir önder, Batı'nın kendisinde yetişmeliydi? Ama yetişmedi. 18. YY itibarı ile Rusya'da büyük aydınlanma süreci başladı. Rusya aydınlanma ve intelenjiyası 19. yüzyılda bütün dünyayı etkisi altına aldı. Tanzimattan sonra Osmanlı'da Dostoyevski, Tolstoy, Turgenynev gibi dahiler mi yetişti? Yok.

O zaman neden Rusya intelejensiyası ATATÜRK gibi bir önder değil, Lenin gibi bir terörist yetiştirdi? Evet, Lenin teröristti ve Çar saltanatını mensuplarının hepsini toptan teröre uğratarak katletti. ATATÜRK de Osmanlı hanedanını toptan katledemez miydi?

Ama etmedi.

Hz. Muhammed'in "Yer yüzünde İslam egemen olana denli savaşın!" sözlerine benzer Lenin de "Yer yüzünde işçiler azat olana denli savaşın ve proletar diktatörlüğünü kurun!" dedi. Ama ATATÜRK ne Arap, ne de Lenin saçmalıklarına aldırış etti. Bu saldırgan zihniyetlere karşı

"Yurtta barış, dünyada barış" söylemini ortaya koydu. Tarihte böylesine bir devlet adamıyla karşılaşmadım…

12 - Özetle:

ATATÜRK öncesi yokluk vardı...

ATATÜRK'ün dehası sayesinde ortaya çıkartılan kazanımlarla kurulmuş olan “Türkiye Cumhuriyeti” dünyada tek benzeri dahi olmayan müstesna bir eserdir!.”

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İranlı Sosyolog ve Siyaset Bilimci Ülen Tölge’nin Atatürk ile ilgili değerlendirmesini yukarıda okudunuz. İranlı birinin bu değerlendirmeleri, çok kıymetli. Dünyanın birçok ülkesinde Atatürk ülkesinin kahramanı olarak anılırken, Türkiye’de bazı zihniyetler Atatürk’ü yok saymaya çalışıyor, Cuma hutbelerinde Atatürk’ten bahsetmiyor.

Bu zihniyete en güzel cevap, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden geldi.