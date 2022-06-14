Yalancı kim?

Düşündüm taşındım kararımı verdim.

Bu dünyada en büyük yalancılar ben yalan söylemem diyenlerdir.

Bu karara nasıl vardığımı merak ediyorsanız söyleyeyim.

Yakın çevremizde, çok yalan söylediğini gayet iyi bildiğim benden oldukça yaşlı birisi var. Ne zaman muhabbet etsek, bir şey anlatırken, konuşmasının arasında iki de bir “ben yalan konuşmam, yalan konuşmayı sevmem…” der durur.

Yalan söylediğini bal gibi biliyorum ama yalanı güzel söylüyor.

Palavra kokan güzel yalanlar söylüyor…

Yaşça da benden büyük.

Bir yandan gönlünü kırmayayım, öte yandan yalan da olsa muhabbetinden mahrum kalmayayım diye sesimi inanıyormuş gibidinliyorum. İnandığımı sanıp o da keyif alıyor.

Ben de çaktırmadan ince ince gülerek kafa konforu yapıyorum.

Geçenlerde yine sohbet ediyoruz.

Laf döndü dolaştı yaşadığımız beldedeki en meşhur yalancıların kimler olduğuna geldi. Tek tek sayıyor ve diyor ki bunlar öyle yalan söyler ki, ağızlarından bal damlar. Söyledikleri yalanlara akıl ermez, can dayanmaz, kendini kaptırır dinlersin…

Yalancıların isimlerini bu derecede isabetli sayabilmesine şaşırmıyorum. Ne de olsa yalan sektörüne müşterek hizmet verdikleri için birbirlerini ya da rakiplerini bilirler diye düşünüyorum. Gerçekten de saydığı isimler, birkişi eksik beldemizin önde gelen yalancıları. Eksik olan kim? Kendisi.Hakkını yememek lazım. O listede kendisinin de mutlaka olması lazım. Hatta ön sıralarda…

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Sonra birden aklıma geldi.

Acaba ben de yalancımıyım ?

İtiraf ediyorum, evet ben de bir yalancıyım!

İnsanların ilişkilerini düzeltmek, olumsuzlukları önlemek, ortadan kaldırmak için söylediğim yalanların haddi hesabı yok.

Peki kendim için yalan söylemişmiyim? Evet söylemişim. Niye söylemişim? Niyesi var mı canım öyle gerekmiş ki söylemişim. Yoksa durup dururken ne diye yalan söyleyeyim..? Hem ne demişler “ çok laf yalansız olmaz” ben de çok konuştuğuma göre… Hem unutmamak lazım ki yalanla palavra kardeştir.

Yaşadığım hayat, yaptığım iş gereği yıllardır; günlük hayatta, Siyasette, ticarette, Piyasada, iş yerimde, Adliye koridorlarında, mahkeme salonlarında… öyle yalancılar gördüm, öyle yalanlar dinledim ki; çoğu kez İnsan aklı bunları nasıl düşünür, nasıl bir araya getirip söyler diye şaşar dururum…

Zaman zaman, bu kadar yalanı uydurup, bir araya getirmek ve söylemek için çok zeki olmak gerektiğini de düşündüm.

Sonra gördüm ki bu işin zekaylailgisi yok.

İyi söylüyor, kötü söylüyor.

Herkes kendi çapına göre bir şekilde yalan söylüyor…

Yıllarca yalandan nefret ederim, kesinlikle yalan söylemem diyenlerin yalanlarını dinleyerek yaşadım.

Ama sonunda öyle yalan ustalarına rast geldim ki, ne yalan söyleyeyim her biri ayrı bir cevher. İnanılır gibi değil. Her birisi doğa üstü bir yeteneğe sahip...

Haklarını teslim etmek lazım. Eşini benzerlerini bugüne kadar ne duydum ne de gördüm. Yalanın arkasına bakmadan, kime söylediğini düşünmeden öyle rahat söylüyorlar ki, yalanı dinleyenin bile arakasını aramak aklına gelmiyor. Sonra diyorum ki; dinleyenler, ya bu yalanları duymak istiyor, ya da bu yalanlara inanmak istiyor. Onun için arkasını aramak akıllarına gelmiyor. Ya da işlerine gelmiyor.

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Bu arada bir şey daha gördüm. Yalanı beceremeyen ya da az söyleyenin toplum nazarında pek itibarı yok. Ama nerede iyi bir yalancı varsa toplum nazarında değer bulmuş, gereken yerini almış.

Yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir anekdot vardı.

Yalan makinesi icat edildiğinde birçok ülkede hırsızlar üzerinde denenmiş.

Amerika’da 5 dakikada, İngiltere’de 6 dakikada, Japonya’da 7 dakikada çalmadım diyen hırsızın yalanını ortaya çıkarmış.

Türkiye’de 2 dakikada yalan makinesini çalmışlar…

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A.SOLZHENITSYN diyor ki;

“Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz. Ama hala yalan söylüyorlar.”

Demek ki ortam müsait…