Toplumda yeni bir sınıf oluştu, “milletvekili sınıfı”…

Adları güya “milletvekili”.

Öyle denmiş…

“Siz milletin vekilisiniz. TBMM’de milleti temsil edeceksiniz” demişler.

İşin garibi, millet, vekilini kendisi seçmiyor.

Parti lideri “kimlerin milletin vekili olacağına” karar veriyor, millet de sandığa gidip o isme oy atıyor.

Ortada sandık var ya, biz de bu atraksiyona “demokrasi” deyip kendi kendimizi eğliyoruz.

Milletvekili, milletten kopuk.

Çünkü kendisini milletvekili yapan millet değil, parti lideri.

O nedenle milletin sesine kulak vermiyor, liderinin bir dediğini iki etmiyor.

Lideri ne söylerse, onu yapıyor.

Sormuyor, soruşturmuyor, akıl ve mantık süzgecinden geçirmeden liderinin her dediğini alkışlıyor.

Eskiden bu kadar değildi, ancak son yıllarda milletvekilleri liderlerinin paralı askerleri durumuna geldi.

Otur otur, kalk kalk!

İsterse yapmasın, bir daha parlamento yüzü göremez.

Toplumda yeni bir sınıf

Türk toplumunda yeni bir sınıf oluştu.

“Milletvekili sınıfı”…

Eski olsun yeni olsun, emekli olsun görevde olsun fark etmez.

Onlar, güya milletin vekili, ama “milletin üstünde” ve direkt parti liderine bağlı bir sınıf.

Millet, kendi adı kullanılarak yaratılan bu imtiyazlı sınıftan rahatsız.

Nesinden rahatsız?

*Milletvekillerinin maaşından rahatsız.

*İki yıllık çalışma sonrası emekli olmalarından rahatsız.

*Hem emekli aylığı, hem maaş almalarından rahatsız.

*Makam tazminatı, özel hizmet tazminatı, yılda 6 aylık ikramiye, fazla çalışma ücreti, aile yardımı, ödenek, yolluk vs. almalarından rahatsız.

*En üst seviyede bedava sağlık hizmeti almalarından rahatsız.

*Üç danışmanına gereksiz masraf edilmesinden rahatsız.

*”Ucuz yemek” gibi abartılı sosyal olanakları bulunmasından rahatsız.

Millet, “Biz sıkıntı içinde kıvranırken, bizim adımızı kullanarak bizim adımıza hareket edenlerin neden bir elleri yağda, bir elleri balda olsun?” diye soruyor.

Millet, bu rahatsızlıklarında haksız mı?

Değil…

Milletin sorduğu son soruya mantıklı cevap verebilecek var mı?

Yok.

Artık Türkiye’de “halk sınıfı” var, güya halk adına hareket eden “milletvekili sınıfı” var, bir de “üst düzey yöneticiler” sınıfı var.

Biliyorum, “milletvekili sınıfı”ndaki bazı kişiler, benim bu görüşüme “Biz halkla iç içeyiz, halkın derdi bizim derdimizdir” diye itiraz edecekler.

Milletvekili olup da farklı davranan olabilir, ben genel gözlemimi söylüyorum.

“Biz halkız” savındaki milletvekillerine şunu sormak gerekir:

*Tamam, siz halksınız da, halk içinde ortalama emekli maaşı ne kadar, eski milletvekillerinin emekli maaşları ne kadar?

*Halk da sağlık hizmetlerinden “en üst seviyede” ücretsiz yararlanabiliyor mu?

*Halkın emeklilik hakkını elde etmesi de milletvekilleri kadar kolay mı?

*Halk da milletvekilleri kadar “ucuz yemek”ten yararlanabiliyor mu?

*Madem siz de halksınız da, halk sıkıntı içindeyken siz neden bolluk ve rahatlık içindesiniz?

Sonra bir şey daha…

Bu sözüm, AKP milletvekillerine.

Erdoğan; geçenlerde huzurunuzda, gözlerinizin içine baka baka halkın bir kısmına “sürtük” diyerek hakaret etti.

Madem halkın vekilisiniz, madem halk size hakkını ve namusunu koruması için oy verdi, neden temsil ettiğiniz halka hakaret edilmesine izin verdiniz, izin vermenin ötesinde neden ayağa kalkıp halka hakaret edeni alkışladınız?

Sadece bu olay bile, milletvekillerinin milletten ne kadar koptuğunun göstergesidir.

Milletine hakaret edilmesine itiraz edemeyenden milletvekili olur mu?