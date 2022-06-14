Velinimetine ihanet!..

İnsan ilişkilerinde “yanlış ya da günah” sayılabilecek pek çok örnek vardır.Örnek mi?

Halka açık, çok ortaklı, büyük şirkette, muhasebe bölümünde görev aldınız. Hisse büyüklüğü ile şirket yönetiminde olan yöneticiniz, sizden “muhasebe oyunları” ile, devletten VERGİ ve diğer ortaklardan kazanç çalmak istiyor!

Size de bunu alenen söylüyor!

HAYIR derseniz, işinizi kaybedeceksiniz!

Önünüzde iki yol var;

· Ya; “Ben bu hırsızlığa alet olamam” diyerek istifa etmek,

· Ya da; İşinizi kaybetmemek ve yöneticinin size vereceği “hırsızlık payını” almak!

Ülkemizde ve başka ülkelerde bu ve benzeri olaylar hayli yaygındır!

Kimileri kazaya uğrar yakalanır, kimileri de malı alıp götürür!

Özel şirketlerde belki de “olağan sayılacak” bu ve benzeri olaylar KAMU alanında da yaşanabilir mi?

Neden olmasın?!

Oluyor da!

TÜİK- Türkiye İstatistik Kurumu, ülke ekonomisi ve sosyal yaşamla ilgili istatistikler yapmakla ödevlidir.

Bu istatistikleri “ULUS ve VATANDAŞ” adına yapar!

Çünkü, TÜİK yönetici ve görevlilerinin “VELİNİMETİ” Ulus yani, vatandaştır!

Onların vergileriyle gelir elde eder ve aileleriyle yaşamlarını sürdürürler.

TÜİK görevlileri, ulus ve vatandaşa karşı “dürüst ve namuslu” olmalıdırlar!

Bu istatistikler ne işe yarar?

Çok şeye yarar.

Örneğin;

Aylık ve yıllık ENFLASYON hesaplamalarına göre asgari ücret ve emekli maaşları belirlenir!

TÜİK görevlileri, enflasyon rakamlarını “yanlış ya da kasten düşük” gösterirlerse, en az ücret ve maaşla yaşamaya çalışan insanların “YAŞAM HAKLARINI” çalmış olurlar!

“İnsan Hakkı, KUL Hakkı” yemiş olurlar!

“VELİNİMETİNE İhanet” etmiş olurlar!

Bu günahı, “halkına HİZMET” etmek sözü ile iktidar olanların baskısı ile işlerlerse, bu günaha “SİYASİ İKTİDAR” da “Asli suçlu”olur!

Bu nedenledir ki,

Uluslararası kurallara göre;

“demokratik HUKUK devletlerinde” istatistik kurumları siyasi iktidarın baskısından uzak tutulmaktadır.

İstatistikler “ULUS ADINA” yapılır!

Siyasi iktidarın çıkarlarına göre değil!

Bundan 6 yıl öncesine kadar, TÜİK Başkanları 5 yıl için ve Bakanlar Kurulu Kararı ile atanır, bu süreden önce de görevden alınamazdı!

Oysa, son 6 yılda 6 kez TÜİK Başkanı değişmiş!?

HUKUK Devleti’nde siyasi iktidara sorulur;

“Neden atadın, neden aldın?” diye!

Kamu hizmetlerinde “ŞEFFAFLIK ve HESAP VEREBİLİRLİK” esastır!

Sıradan bir “dernek” bile mali ve idari denetime tabi iken, Devlet yönetiminde “gizlilik ve hesap vermekten kaçınmak” olabilir mi?

Üstelik, siyasi iktidar, Meclis oy çokluğuna dayanarak “Bağımsız araştırma kurumlarının enflasyon belirleme çalışmalarına YASAK ve CEZA getirmeye çalışıyor!

ADALET mi bu?

EY VATANDAŞ;

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamına güveniyor musun?

Ey EMEKLİLER;

Bu rakamlar ölçü alınarak Temmuz’da verilecek zammı HAKÇA buluyor musun?

Ömer Hayyam ta 11. Yüzyıldan sesleniyor;

“Celladına aşık olmuşsa bir millet

İster ezan dinlet, ister çan dinlet

İtiraz edemiyorsa sürü gibi illet

Müstahaktır ona her türlü zillet!”