Ekonomik kriz büyüdükçe… İşsizlik arttıkça… Alım gücü düştükçe… Doğal olarak sağlıklı beslenmeyenlerin sayısı da hızla artıyor… Sözcü’deki “BM: Türkiye’de 15 milyon kişi yeterli beslenemiyor” başlıklı haber dikkat çekici. Birlikte okuyalım; “Birleşmiş Milletler verilerine göre, Türkiye’de 84 milyon nüfusun yaklaşık 15 milyonu yeterli gıda tüketemiyor. Bu sayıya son üç ayda 410 bin kişi eklendi.

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Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programı'nın yayınladığı açlık haritası Türkiye açısından çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Rapora göre, 84 milyon nüfuslu Türkiye'de 14.8 milyon kişi yeterli beslenemiyor. Bu sayıların artış hızı da ürkütücü.

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Son üç ayda Türkiye'de yetersiz beslenenlere 410 bin kişi katıldı. Bu yükselişin 50 bini son bir ayda gerçekleşti. Türkiye'deki 5 yaş altı çocukların yüzde 6'sı uzun süreli yetersiz beslenme çekiyor. Aynı yaş grubunun yüzde 1.7'si de kısa süreli de olsa yeterli beslenme imkanına erişemiyor.

EN KÖTÜSÜ ŞIRNAK

İstanbul nüfusunun yüzde 17.78'i (yaklaşık 2 milyon 800 bin kişi) yeterli beslenemiyor. Bu oranlar Ankara için yüzde 17.55 (yaklaşık 1 milyon 100 bin kişi), İzmir için yüzde 18.7 (yaklaşık 810 bin kişi), Muğla için yüzde 18.73 (yaklaşık 174 bin kişi), Antalya için yüzde 18.01 (yaklaşık 380 bin kişi) ve Trabzon için yüzde 17.64 (yaklaşık 112 bin kişi) diye sıralandı. Nüfusa göre yetersiz beslenmenin en fazla olduğu il Şırnak (yüzde 20.25), en düşük olduğu il ise Niğde (yüzde 17.35) oldu.

KOCAELİ’NİN NÜFUSU 2 MİLYON

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programı'nın yayınladığı açlık haritasına göre Kocaeli’de 277 bin kişi yeterli beslenemiyor.

Kocaeli’nin nüfusu 2 milyon 33 bin…

Kocaeli’de yeterli beslenemeyenlerin oranı, nüfusun yüzde 10’unu geçiyor…

Sanayi kenti Kocaeli’de 277 bin kişi yeterli beslenemiyorsa, diğer illeri siz düşünün.

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu kafanızda oluşturun.

Gidişatın ne kadar kötüye gittiğini göreceksiniz.

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BTP lideri Baş’tan uyarılar!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisince Konya’da düzenlenen ekonomi programına katıldı. AKP iktidarını eleştiren Baş’ın yaptığı açıklamalardan bazıları;

- 2030-2035 yılında Türkiye'yi, şu anda söylesem belki de hakkımda soruşturma açılmasına sebep olabilecek konular bekliyor.

- Tarım yapanları bitiriyorsun ve bugün el açmış sağda solda 'Bize bakacak adam yok mu' diye geziniyorsun.

- Borçlanmanın sonu Osmanlı gibi işgal edilmektir

- Bunların beslendikleri tek damar Müslümanlık. Bakın 20 yıldır Türkiye'de yapılan uygulamaların vallahi İslam ile alakası yok, billahi İslam ile alakası yok.

- İnsanlar aç; yok, 2053'ü hedef yapacaklarmış, yok dünya bizi kıskanıyormuş...

- Erdoğan’ın attığı her imzayı TBMM’ye getireceğiz,”

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BTP lideri Baş’ın “Borçlanmanın sonu Osmanlı gibi işgal edilmektir” söylemini yabana atmamak lazım. Osmanlı da borçlanma nedeniyle, iyice zayıflamıştı. Neyse ki Atatürk gibi bir lider çıktı da, ülkeyi uçurumun kenarından aldı. Anlaşılan böyle giderse, ikinci bir Kurtuluş Savaşına ihtiyaç duyulacak… Mehmet Akif, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diyordu, eğer bir daha İstiklal Marşı yazmak istemiyorsak, Türkiye olarak her daim uyanık olmalıyız.

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TARIM ARAZİSİNİ sürekli kaybediyoruz

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,Toprak Bayramının 77'inci yılı nedeniyle basın açıklaması yaptı.. Önemli bilgiler verdi. 30 yıllık bir süreçte 4,8 milyon hektar tarım arazisinin kaybedildiğini söyledi. Ülkemizde en fazla tarım arazisine sahip olan Konya ilinde, son 10 yılda tarım alanları yüzde 10,5, tarım arazilerinin en fazla olduğu illerimizden sırasıyla Şanlıurfa'da yüzde 16,6, Sivas'ta yüzde 17,8, Yozgat'ta yüzde 15,7, Çorum'da yüzde 12,5, Adana'da yüzde 12,4, Mersin'de yüzde 13,1, Kırşehir'de yüzde 17,6, Mardin'de yüzde 12,9, Edirne ilinde yüzde 14,0, Malatya'da yüzde 11,9, Muş'ta yüzde 12,3, Hatay'da yüzde 16,9 ve Kastamonu'da yüzde 13,4 oranında azalma oldu. Gerçekten bu rakamlar çok yüksek. Pandemi bize öğretti ki, Rusya-Ukrayna savaşı bize gösterdi ki, tarıma daha fazla önem vermeliyiz. Ama bizi yönetenler, sanırım hala olayın ciddiyetinde değil…

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BİLGİPEDİA

İspanya'da, müşterilerini telefonda 3 dakikadan fazla tutan hizmet sektöründeki şirketlere 100 bin Euro’ya kadar para cezası öngören bir yasa tasarısı hazırladı. Darısı Türkiye’nin başına… Zira Türkiye’den firmalar müşterilerini dakikalarca telefonda bekletiyorlar.