Adapazarı’na gitmek bile çok pahalı

Adapazarı, Kocaeli’nin bir ilçesi gibi görünüyor. İzmit’te çalışan birçok kişi Adapazarı’ndan işe gelip gidiyor.

Yakınlarımız, akrabalarımız ve dostlarımızın yaşadığı Adapazarı, İzmit’e 45 kilometre uzaklıkta.

Bu güzergahı her gün kullanmak zorunda kalanlar, toplu taşıma ücretlerinin yüksekliğinden yakınıyor. Geçtiğimiz haftalarda zamlanan ve 25 TL olan İzmit- Adapazarı ulaşım ücreti bu hafta yeniden zamlandı ve 35 TL oldu.

Haftanın her günü İzmit’e işe gelmek zorunda kalan vatandaşlar günlük 70 TL yol ücreti ödüyor. Aylık ise bin 400 TL toplu taşımaya ücret ödüyor. Dört kişilik bir ailenin Adapazarı’na gidiş dönüş maliyeti ise 325 TL…

Vatandaş Derince Adapazarı Kooperatifi’nin uyguladığı fiyattan yana dertli. Akaryakıta gelen zammı bir şekilde herkes vatandaşın omuzlarına yüklüyor, vatandaşında alım gücü her geçen gün azalıyor.

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Sauna gibi mağaza mı olur?

DSP eski İl Başkanı ve CHP’nin Gebze eski Belediye Başkan adayı Süleyman Karaman, başından geçen bir olayı anlattı. Gebze Center içerisinde bulunan bir ayakkabı mağazasına giden Süleyman Karaman, yaşadığı eziyeti anlattı. Zincir ayakkabı mağazası içerisinde havalandırmaların çakıştırılmadığını söyleyen Karaman, “Hem alışveriş yapanlar hem de çalışanlar eziyet içerisinde. Önemli bir zincir ayakkabı mağazası adeta saunaya dönmüş” dedi. Bu durumu mağaza yetkililerine de bildiren Karaman’a mağazadaki yetkililer,“Sorun bizden kaynaklı değil, plaza yönetiminden kaynaklı” demiş…Halbuki müşteri bu durumun sorumlusunu merak etmiyor, bu sorunun ne zaman giderileceğini merak ediyor.

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KSO’nun çevre ödülleri töreni bugün yapılıyor

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her yıl düzenli olarak yapılan, çevre bilincini artıran ve çevrenin korunmasına katkıda bulunan 28. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri töreni bugün yapılıyor. WellbornLuxuryHotel’de yapılacak olan tören saat 19.00’da açılış konuşmalarıyla başlayacak. Daha sonra en çevreci firmalar ödüllerini alacak.

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Gölcük’te spor şenlikleri büyük ilgi gördü

Gölcük Belediyesi 3-4-5 Haziran tarihleri arasında Değirmendere’de plaj voleybolu turnuvası düzenledi. Rekor bir katılımın yaşandığı turnuva müsabakalaratanık oldu. Üç günlük turnuva hem sporculara hem de izleyenlere keyif verdi. Plaj voleybolu turnuvalarını başarıyla tamamlayan belediye ardından Kum Futbol Turnuvası düzenledi. 10-11-12 Haziran tarihleri arasında yapılan turnuvalar da büyük beğeni topladı.

Gençlik ve spora yönelik turnuvalarını sürdüren Gölcük Belediyesi şimdi de basketbol turnuvası düzenliyor. 25-26 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Sokak Basketbolu Turnuvası’nın da en az diğer turnuvalar kadar keyifli geçeceği tahmin ediliyor.

Başkan Ali Yıldırım Sezer, bu üç turnuvayla Gölcüklülere spor şenliği yaşattı. Büyük ilgi gören turnuvaların artırılarak devam etmesi isteniyor.

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KESK bugün eylem yapacak

KESK Kocaeli Şubeler Platformu, “Sahte enflasyon rakamlarına göre artış değil, insanca yaşayacak ücret istiyoruz” başlığıyla bir araya gelerek basın açıklaması yapacak. “Geçinemiyoruz” diyen KESK temsilcilerinin basın açıklaması bugün İnsan Hakları Parkı’nda saat 17.45’te yapılacak.

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Alikahya Mahallesi’nde başıboş köpekler

Alikahya Mahallesi’nde sayıları git gide artan başıboş köpekler yüzünden tedirginlik yaşayan mahalle sakinleri, bu olumsuz yaşam koşullarının giderilmesini istiyor. Grup halinde gezen ve aralarında rottweiler cinsi köpeklerin de bulunduğu sürüler, başta çocuklar olmak üzere tüm mahallelinin yaşam alanını daraltıyormuş. Vatandaş, yaşadığı zorluğu ise şöyle anlatıyor;“Apartman çevreleri başıboş köpeklerle dolu. Köpeklerin bazıları cins ve saldırgan. Gündüzleri saldırgan olan köpekler geceleri daha da saldırganlaşıyor. Gündüzleri çocuklarımız sokağa çıkamıyor, geceleri de büyükler…”