Patron sizsiniz!

FOX TV’nin başarılı haber sunucusu Fatih Portakal, biliyorsunuz çiftliğine çekildi. Ama içindeki gazetecilik tutkusu devam ettiği için, You Tube’da yorumlarını sürdürüyor.

Bizim meslekten eline mürekkep bulaşan kolay ayrılamaz. TV habercileri de hangi koşulda olursa olsun mikrofonlardan, ekranlardan uzaklaşamıyorlar.

Fatih ayrılınca yerine Selçuk Tepeli geldi. İlk günlerde biraz yadırgandı. Çok izlenen Fatih Portakal’dan farklıydı. Alışma döneminden sonra seyirci onu da benimsedi.

Geniş kültürü, ekonomi bilgisi, özellikle çiftçiliği tatmış bir aydın olarak, ülkenin sorunlarını anlatıp duruyor. Geçenlerde her gün yaşanan saçmalıklar nedeniyle milyonlar karşısında sinirinden su kupasını bile devirdi gitti.

Bu iki değerli ve başarılı haber sunucusunun kendilerinin yarattığı ve her programda tekrarladıkları sloganları, bende çok iz bıraktı.

SİYASETEN…

Fatih Portakal, politikacıların saçmalayıp söylenmemesi gerekenleri ortaya dökmesini “siyaseten söylenen sözler” sloganıyla hafifletiyordu. Hatta gülümseyerek, bu kişi böyle saçmalayacak, saçmalıkları söyleyecek kişi değil ama siyaseten söylüyor, demek istiyordu.

Bu “siyaseten söyleme” sloganını hep yadırgadım.

Politikacı bir demeç veriyorsa önce seslendiği kişilere saygı duyması ve ona göre konuşması gerekir. Doğru olanı söylemesi gerekir. Böyle davranmıyorsa onun kişiliğinden şüphe etmek doğaldır.

İzmit’te eski hızlı siyasilerden biri olan rahmetli Tahsin Marmara’nın unutulmayan bir hikayesi vardır.

Marmara Halk Evi Meydanı’nda düzenlenen bir Demokrat Parti mitinginde CHP’yi yerden yere vurur ve partinin genel başkanı İsmet İnönü için şöyle der: “İsmet Paşa asker kaçağıdır askerlik yapmamıştır!”

Coşkulu seslenişi meydanı dolduranlar tarafından çılgınca alkışlanır.

Tahsin Marmara’nın miting bittikten sonra yanındakilere söylediği şu sözler hala unutulmaz.

“ Yahu, İstiklal Savaşı Kahramanı İsmet Paşa asker kaçağıdır dedim, herkes alkışladı.”

Fatih Portakal o dönemde yaşayıp, programında anlatsaydı ve de “bu sözler söylenecek gerçekler değil, ama siyaseten söylenmiştir” diye yorumlar mıydı acaba?

Şimdi çok yüce makamlardan doğru olmayan, çok geniş kesimleri kırıp üzen laflar ediliyor. Acaba bunlar da Fatih’in slogan yaptığı söz kalıbına giriyor mu?

PATRON KİM?

Başarılı haber sunucusu Selçuk Tepeli’nin de yarattığı ve her programda vurgulayıp dile getirdiği slogan var; “PATRON SİZSİNİZ”

Çok seviyorum bu sloganı.

Yönetenlerin hataları sonucunda işsiz, aşsız kalan milyonlara sesleniyor.

Diyor ki “İktidar şu şu yanlışları yapıyor. Et yüzü görmeyenleriniz, çocuklarınızı yatağa aç koyanlarınız var. Soğukta -sıcakta, yağmurda-karda ekmek kuyruklarında çile dolduruyorsunuz. Üniversiteli çocuklarınız işsiz, hala sizin elinize bakmanın utancı içindeler. Ama biz demokrasi ile yönetiliyoruz. Sizden alınan vergilerle çark döndürülüyor. Elinizde çok büyük bir imkan var: Sandık…

“PATRON SİZSİNİZ!”

Vatandaşlar patronun kendilerinin olduğunu hangi ölçüde biliyor, anlıyor?

Bugüne kadar patronluğun gereğini yerine getirdi mi?

Gizli ve sinsi yöntemlerle patronluğun esas sahiplerini gölgede bırakarak saltanat sürenlere ders verdi mi?

Geçmişe doğru uzanıp bakın.

Bu soruların yanıtlarını alacakaranlıkta da olsa biraz görme şansınız var.

Hele son yıllardaki çarpıcı olayları tüm çıplaklığıyla görüp yaşayıp, büyük bir vatandaşlık dersi aldıktan sonra…