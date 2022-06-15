Kültür ve Turizm…

Bir kişinin, ailenin, toplumun ve ülkenin “YAŞAM BİÇİMİ” ve toplumsal değer ölçüleri “Kültür” ile ifade edilir.

Her ailenin, her toplumun kendine özgü bir yaşam biçimi, kültürel değerleri vardır. Ancak, insanlar ve toplumlar arasında “Kültürel Etkileşim” de kaçınılmazdır.

Örneğin; Türk ve Yunan müziği arasında ciddi benzerlikler vardır. Keza, Arap müziği ile de Türk Sanat Müziği arasında etkileşim söz konusudur.

Kültür, aynı zamanda “DİL” olayıdır.

Aynı coğrafyada, aynı devletin vatandaşları olarak yaşayan insanlar arasında dil farklılığı olabilir. Çünkü, ULUS DEVLET ırk ve dil esasına göre kurulamaz!

ABD ve Avrupa ülkelerinde, dünyanın dört bucağından göçüp gelen, farklı dil, ırk, inanç ve sosyal kimliklerde insanlar bir arada yaşıyorlar.

Türkiye’den örnek verelim;

Türkçe, Kürtçe, Lazca, Çerkezce, Arapça ve başka dillerde konuşan insan topluluklarıyla birlikte yaşıyoruz.

Bu ülkede radyo ve televizyonlarda bu dillerde parçalar çalınıyor ve dinleniyor.

Bu ülkede “TRT KÜRDİ” kanalı var. Kürtçe yayın yapıyor.

İyi güzel de, Kürtçe şarkı söyleyen sanatçılara önyargılar ve düşmanca tavırlar nereden çıkıyor?

Bunun iki nedeni var; Cehalet ve kirli siyaset!

Efendiler; HALKLARI ve KÜLTÜRLERİNİ DÜŞMAN GÖREMEZSİNİZ!

Ne diyor ozan? “Hep bir Var’dan var olmuşuz!”

“Yaratılmışı severiz, Yaradan’dan ötürü!”

Öte yandan;

Kimi “ÖNYARGILAR” ile, sanatçıların giyim kuşamlarını ya da şarkılarının dilini bahane ederek ekmekleriyle oynamak doğru mudur? Isparta Belediyesi, bir kadın sanatçıyı bu gerekçe ile veto etmiş! Kimileri, ÖNYARGILAR ile bakıyor insanlara. Toplumu kutuplaştırıyor!

Giderek “düşman” kimliklere büründürüyor!

Çok çabuk “gaza gelen” ve şiddete yönelen bir toplum olduk!

Yapmayın, yazık etmeyin bu ülkeye…

YA TURİZM?

Öncelikle ve altını çizerek belirtelim ki;

Komşuları ve dünya insanlığı ile BARIŞ içinde olamayan bir ülkede turizmden kazanmak olasılığı yoktur!

Uluslararası siyaset “ÜLKE ÇIKARLARI” için yapılır! Siyasi parti ideolojileri ve çıkarları uğruna bir ülkenin geleceği tehlikeye atılamaz!

Ne komşularımızla, ne ABD ile ne de Avrupa Birliği ülkeleriyle “DOSTÇA” ilişkiler kuramıyoruz!

Bir kentte bir Vali, kentin parkında yoğa yapan vatandaşlara engel oluyor!

Bir üniversitede festival düzenleniyor; festivalin bir yerinde gençler birbirlerinin üzerine renkli tozlar atıp, müzik eşliğinde dans ediyorlar. Bu kültüre karşıt olan bir başka grup da gazete ilanları ile bu olayı protesto ediyor!

Öte yandan, Alanya’da RİO Karnavalı benzeri festival yapılıyor!

Bu olaylar, dünyanın her yanında ekranlarda, gazetelerde, sosyal medyada yayımlanıyor!

Böyle bir ülkeye turist gelir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Suudi Arabistan’dan turistler gelecek” diye açıkladı. Çok güzel. Gelirse Suudi işadamları, kral soyu gelir. Onlarda da para bol, ülkeye döviz bırakırlar.

Zaten, her yıl Marmaris ve Bodrum’a lüks yatları ile geliyor, mayolarıyla denize giriyor, içkilerini içiyor, lüks otel ve lokantalara bol dolar saçıyorlar!

Suudi Arabistan’da büyük değişimler yaşanıyor. Örneğin; geçtiğimiz yıl “CADILAR BAYRAMI” nı kutladılar! Amerikan kültürünü iyice içselleştirmişler!

Din üzerinden siyaset ve ticaret yapan cemiyetler, vakıflar duymadılar mı?

Son söz;

Barış, kültürel saygı ve HOŞGÖRÜ kültürü olmadan ne “kültürel uyum” ne de Turizm olamaz. 21. Yüzyılda ORTAÇAĞI yaşarız!