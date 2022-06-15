Gücünü OKURLARINDAN alan gazetemizin manşetleri FOX TV’de

Sevgili okurlar

Gazete olarak ekonomik kriz haberlerine, hayat pahalılığı haberlerine, vatandaşın ve esnafın sorunlarıyla ilgili haberlere büyük önem veriyoruz…

A’dan Z’ye her şeye zam gelirken, gelmeye de devam ederken, siyasi haberlerin önemi yok…

Zira siyasiler bildiklerini okuyorlar, gerçek gündem halkta…

Gerçek gündem mutfakta…

Gerçek gündem, kaynamayan tencerede…

ELEKTRİK-DOĞALGAZ KESİNTİLERİ

Geçtiğimiz hafta “Kocaeli’de her 4 kişiden 1’inin elektrik veya doğalgazı kesik” diye manşet attık…

Haberin özeti şuydu; 2021 yılında Kocaeli’de toplam 130 bin 152 abonenin ya elektriği ya da doğalgazı kesildi. Her aboneyi 4 kişilik aile ile çarptığımızda 520 bin 608 kişi ediyor. Bu da nüfusu 2 milyon olan Kocaeli’de, nüfusun 4’te 1’ini oluşturuyor.

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Gazetemizin bu manşeti, FOX Tv’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında yayınlandı…

YETERLİ BESLENEMEMEK

Ekonomi ve toplumsal haberlere büyük önem veren FOX Tv’de İsmail Küçükkaya, gazetemizin dünkü “Kocaeli’de 277 bin kişi YETERLİ beslenemiyor!” manşetini de Çalar Saat programında yayınladı.

Haberin özeti şuydu; Dünya Gıda Programı'nın yayınladığı açlık haritasına göre Türkiye’de 14.8 milyon, sanayi kenti Kocaeli’de ise 277 bin kişi yeterli beslenemiyor. Bu da nüfusun yüzde 13’ünü geçiyor.

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Son 1 haftada gazetemizin iki manşeti Fox Tv’de yayınlandı.

FOX Tv sayesinde gazetemizin adı bütün Türkiye’de duyuldu.

FOX Tv’ye ve gazeteci İsmail Küçükkaya’ya teşekkür ediyoruz.

Gücünü okurlarından alan bir gazete olarak halkın sorunlarını yazmaya, eleştirilerimizi yapmaya, ekonomik krizle ilgili haberleri yapmaya devam edeceğiz.

Gazeteniz KOCAELİ’yi izlemeye ve www.kocaeligazetesi.com.tr adresini tıklamaya devam edin.

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