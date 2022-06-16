Geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi Karamürsel İlçe Teşkilatı Başkan Anıl Aksu önderliğinde sahilde bulunan Karamürsel Hükümet Konağı ile ilgili iyi araştırılmış detaylandırılmış bir açıklama yaptı. Karamürsel halkının, esnafının ekonomisini etkileyen konuyu bende tekrarlayarak yanlış uygulamayı hatırlatmış olayım.

Bir önceki Kaymakam Bey 99’ depremi sonrası güçlendirilmiş problemsiz olduğu raporlanan bina için tekrar bir rapor çıkarttı. Ve bu kapsamda binanın yıkılmasına alelacele karar verildi.

Hükümet Konağı en üstten aşağıya doğru Vergi dairesi, Nüfus işleri, Sosyal Yardımlaşma, Hazine avukatlığı, Maliye, Milli Eğitim, Kaymakamlık makamı ve idari bölümleri, Tapu idaresi, Savcılık, Adliye, İcra, SGK müdürlüklerini bünyesinde barındırıyordu.

Hükümet Konağı sözlük anlamı: İllerde valinin ve ona bağlı kimi devlet görevlilerinin, ilçelerde de kaymakamların ve öteki devlet dairelerinin içinde görev yaptıkları yapı, merkez.

İşin özü bir vatandaşın devlet ile bütün işlerini bir arada göreceği bir merkezi oluşturuyor.

Ekim 2021 tarihinde bir İçişleri bakanlığı kararı ile Türkiye genelinde 20 adet hükümet konağı olarak kullanılan binanın 1 ay içerisinde boşaltılması kararı çıkartıldı.

Ülke genelindeki 20 binadan biri de Karamürsel Hükümet Konağı.

Aniden gelen bir genelge ile 1 ay içinde bütün kamu müdürlüklerinin bulundukları yerleri boşaltılması ne kadar doğru bir hareket anlamak mümkün değil. Bu ev sahibinin aniden evimi boşalt demesi ile eş değer bir durum. Nereden bulup çıkacaksın ve taşınma işi hiç planda yok iken ne kadar para harcamak zorunda kalacağın ile aynı durum.

Hiçbir ön çalışma yapılmadan gidilecek yer bulunmadan çık denilmesi alınabilecek en büyük talihsizlik.

Sonuçta acele ile vergi dairesi belediye binasında dar bir alana taşınmak zorunda kaldı. SGK kiraya çıktı. Emekli maaşlarına maaş artışı sağlanamadığı dönemde paralar kiralara gidiyor.

Peki! Diğer kurumlar ne yaptı. Yeni bina diye Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Hüseyin Güldal Ortaokuluna taşındı. İnsanlar MEB ile ilgili işleri için ya aracı ile ya taksi tutarak gitmek zorunda. Ve ayrıca düşünün bir okulun içinde kamu dairesi. Yine de bu üç kurum en şanslıları.

Peki Diğerleri. Eski adı ile Hikmet Özbağcı İlköğretim Okulu’nun olduğu yerde bulunan Ticaret Lisesi yerinden yurdundan edildi. O binaya da birçok kurum geçti ve hala yerleşmeye çalışıyorlar.

Ve ayrıca deprem riski var denilerek Hükümet Konağı boşaltılırken daha büyük bir tehlikenin, deprem öncesi yapılmış ve dayanıklılığı meçhul bir yapıya kamu kurumlarını taşıdılar.

Bina büyük bir masraf yapılarak ortadan ikiye bölündü. Binanın yarısına Tapu, Nüfus, Sosyal yardımlaşma, Adli sicil, Maliye, İcra gibi müdürlükler taşındı. Bu taşınma elbet Büyükşehir ve Karamürsel Belediyelerine ve her kurumun kendisine ayrı ayrı yüksek maliyet getirdi.

Adliye daha yeni taşınıyor. Adliyenin ihtiyaç duyduğu elektronik “Sepsis” sistemi için tam 2 milyon lira para harcandı. Eğer yeni bir yere taşınacak olursa da bu para çöp olacak.

Bu taşınmaların hepsi yeni bina yapılana kadar ki zamanı kapsayacağı söyleniyor.

Ama ortada karar verilmiş bir plan ve bina yok.

Söylentisi dolaşan tek bir şey var. İlçe Emniyet Binası olarak düşünülen eski 4 Temmuz İlköğretim Okulu ( sonrası İmam Hatip Ortaokulu)’nun bulunduğu yere şimdi iki bina yapılması düşünülüyor. Bir binanın yarısına İlçe Emniyet Müdürlüğü diğer yarısına İlçe Jandarma Komutanlığı taşınacak. Diğer bina da alabildiği kadar kamu kurumları yerleşecek.

Bu arada eski cezaevinin olduğu yere de Lojmanları ile beraber Adliye Sarayı yapılması planlanıyor.

Merkezden taşınmaların başladığı andan itibaren bütün Karamürsel mağdur duruma geçti.

Hiç kimse hangi kurumun nerede olduğunu bilmiyor. Birçok kurumun taşındığı yere gitmek için ya yürüyeceksin, ya taksi tutup gideceksin. Bu nasıl bir planlaması yapılmamış planlama anlamak mümkün değil.

Bu kadar masraf devlet kasasından boşa harcanıyor. Yazık değil mi?

Madem sahilde bulunan bina çürüktü. Neden bugüne kadar yeni bir yer hazırlamadınız. Yeri hazırlayıp sonra tek karede kurumları taşımadınız?

Millet, esnaf, işçi emekli ve memur herkes mağdur. Geçici mi, kalıcı mı olduğu belli bile olmayan binaya devletten yardım almak isteyen vatandaş nasıl gidecek?

Bu kadar mı öngörünüz yok?

Yerinden ettiğiniz Ticaret Meslek Lisesi için 100. Yıl Endüstri Meslek Lisesi içinde yeni bina yaptınız. Bu kadar mı zengin bir ülkeyiz.

Kaymakamlık makamı için tarihi belediye binasını URAY’ı boşaltıp tadilat yaptınız. O tarihi binanın estetiğini kaybettirip tel örgü ile çevrelediniz.

Hepsini bir kenara bırakın 1 ay sürede boşalttığınız bina da 8 ay oldu ve hala yeni bir yer hazırlığı olmadığı gibi geleceği de karanlık. Aynı zamanda başlayan Gölcük Hükümet Konağı kısa zaman sonra bitecek duruma geldi.

Karamürsel Belediyesi bu ay meclisten kurumların taşınması yüzünden ilk altı ayın sonunda “Ek Bütçe” istemek zorunda kaldı.

Her şey benden sorulur, benden habersiz hiçbir şey olmaz diyen, ben bu ilçenin en güvenilir adamıyım diyen muhteremi şimdi eleştirmeyecek miyiz?

Bu kadar her şeye hâkim kulağı delik kişi bu durumu önceden nasıl öğrenememiş ve tedbir alamamış, hayret!

Şunu “Hop! Bir dakika siz ne yapıyorsunuz bu millet bir pandemi sürecinden geçti. Bu milletin parası ve zamanı böyle harcayamazsınız!” diye yüksek perdeden yâda alçak perdeden neden diyemedi.

Tıpkı, Kızderbent taş ocağının yapılmasına karşı çıkamadığı gibi.

Neden diyemiyor biliyormusunuz! Koltuk tatlı ve gelecek kaygısı…