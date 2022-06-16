Trafik sigortası, sigortaları attırıyor

Trafik sigortalarına gelen zam, araç sahiplerinin canını sıkıyor. Şubat ayında yüzde 20 oranında zamlanan poliçeler, 1 Haziran itibariyle mayıs ayı primine göre yüzde 25 daha arttırıldı.

Şubatta yüzde 20 zamlanan zorunlu trafik sigortasına her ay yüzde 2,25 otomatik zam yapılacağı daha önce de duyurulmuştu. Buna bağlı olarak da yıllık zam yüzde 51'i bulacak.

Geçtiğimiz yıl zorunlu trafik sigortasını bin liraya yaptıran araç sahibi aynı aracı için bu yıl 2 bin 700 TL ödüyor. Değeri yüksek olan ya da sıfır olan araçlarda ise KASKO olmazsa olmaz bir güvence halinde. Sigorta firmasına göre ve kapsamına göre değişen KASKO bedelleri ise artık hatırı sayılır rakamlara ulaştı. Bunun nedenini açıklayan KOTO Başkanı ve sigortacı Necmi Bulut, “KASKO bedellerine ek bir zam yapılmadı. KASKO bedeli, araçların fiyatına endeksli bir formülle tespit edilir. Bir yıl önce aracın değeri 500 bin iken çıkan bedel, bu yıl arabanın fiyat artışına eşdeğer bir artışa uğrar. KASKO bedellerinde ek bir zam yapılmadı. KASKO bedelinin artışı direkt araç fiyatıyla alakalıdır.”

Bunun yanında sigortasız ve KASKO’suz seyahat etmenin risklerinden bahseden Bulut, “Sigorta primi bir bağış değildir. Bugün ödediğiniz KASKO bedelleri, gün gelir size katbekat dönebilir. Sadece maddi hasarlardaki güvenceniz değil, Allah göstermesin, ölümlü kazalarda da KASKO maddi külfetleri sizin yerinize öder. KASKO ya da trafik sigortası yaptırmayanlar elbette var. Ancak bu sayı yüzde 10, en yüksek yüzde 20’leri buluyor. Bu ezelden beridir böyle. Olası zararı yok etmek için KASKO yaptırmak şart. Zorunlu Trafik Sigortası ise adı üstünde, zorunlu… Bunu yaptırmadan trafiğe çıkmak da suç” dedi.

15 gündür sokak lambaları yanmıyormuş

Gölcüklü bir okurumuz yaşadığı bölgeyle ilgili bir şikâyette bulundu. Vatandaşımız, “Piyalepaşa Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Mahallemizin bir kısmının sokak lambaları yanmıyor. 15-20 gündür aralıklarla belediyeyi arıyorum, sonuç alamadım. Bu bölge park olduğu için SEDAŞ değil, belediyenin Park Bahçeler Müdürlüğü ilgileniyormuş. Park çok karanlık. Yola bakan elektrik direkleri de yanmadığı için mahallemiz çok karanlık oluyor. Buna bir de gece dolaşan başıboş köpekler eklenince park tehlikeli bir hale geliyor. Akşamları çocuklarımız ve eşlerimiz dışarı çıkmaya korkuyor. Defalarca aradım Park Bahçeleri ve her seferinde telefona çıkan beyefendi söylenir bir tavırla ‘Elektrikçilere söyledik biz onu’ şeklinde tepki veriyor. Fakat ne ilgilenen var ne arayan soran. Mahallece bu konudan rahatsızız, bu tarz hizmet eksikliklerinin belediyeyi geri taşıdığını düşünüyoruz ve bir an önce konu ile ilgilenilmesini istiyoruz” diyerek dert yandı.

Yaza bu konserle ‘merhaba’ demek ister misiniz?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, “Yaza Merhaba” konseri düzenliyor. Şef Neşe Sarısözen Adalı eşliğinde ve misafir sanatçı Çiğdem Yarkın’ın da katılacağı konser, 24 Haziran Cuma günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. TRT Sanatçısı Yarkın’ın da mini bir konserinin yaşanacağı bu müzik ziyafetinin başlama saati 20.00 olarak belirlendi.

Trabzon Tanıtım Günleri’nde neden

Edirneli Rafet El Roman konser verecek?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kocaeli Trabzonlular Derneği’nin organize ettiği “Trabzon Tanıtım Günleri” etkinliği kapsamında 18 Haziran Cumartesi günü bir halk konseri düzenlenecek. “Geçmişten Geleceğe Trabzon” temalı tanıtım günlerinin en büyük organizasyonu ise, Rafet El Roman konseri olacak. Ancak bu günlerde en çok sorulan sorulardan biri, Trabzon Tanıtım Günleri’nde aslen Edirneli olan Rafet El Roman neden konser verecek? Bunun nedeni; çocuk yaşından beri Trabzonspor taraftarı olan Rafet El Roman, uzun süredir üzerinde çalıştığı “Işıl Işıl” isimli Trabzonspor şarkısını geçtiğimiz ay camianın beğenisine sunması olabilir.