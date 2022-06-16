Maalesef Türkiye’de doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar!

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), açıkladığı enflasyon raporları ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine alternatif oluyor.

ENAG, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının, iki katı daha fazlasını açıklıyor. ENAG’ın enflasyon rakamları daha gerçekçi bulunuyor.

ENAG’ın açıkladığı enflasyon rakamları, iktidarın hoşuna gitmiyor. ENAG, mahkemeye verilmişti. Şimdi de ENAG’ın kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'a, çalıştığı Yeditepe Üniversitesi tarafından disiplin soruşturması açıldı. Yani, ENAG susturulmaya çalışılıyor…

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TÜİK’den son günlerde 6-7 kişi istifa etti…

TÜİK, enflasyon rakamlarını düşük gösterip, emekli ve memurun Temmuz ayı zam oranını düşük göstermeye çalışıyor.

Önceki gün Birleşik Kamu-İş Sendikası duruma tepki göstermişti. TÜİK’in önünde basın açıklaması yapılmak istenmiş, engellenmişlerdi. TÜİK, emek hırsızlığıyla suçlanmıştı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Düşük enflasyon açıklayarak dar gelirlinin elinden ekmeğini almaya çalışıyorlar” dedi…

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TÜİK'in 15 milyon emekli ve memurun zammını belirlediğine dikkat çeken Mehmet Balık, protestoda TÜİK'in zammı düşük çıkarmak için enflasyonu çok düşük açıkladığını TÜİK önünden söylemek istediklerini belirterek, “Bunu oradan söyletmediler ama herkes biliyor” diye konuştu…

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Gözler Temmuz ayında…

TÜİK, Temmuz ayının ilk haftasında haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak…

Emekli ve memur, TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamına göre, temmuz ayı maaşını zamlı alacak…

Uzmanlar, enflasyon rakamlarının yüzde 80 olmasını tahmin ediyor.

Yüzde 80 çıkarsa, emekli ve memur, yüzde 40 civarında zam alacak…

Bakalım TÜİK, temmuz ayında elini vicdanına koyup, nasıl bir oran açıklayacak… Bilindiği gibi şu anda enflasyon yüzde 73 civarında…

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Kocaeli’de sinema

salon sayısı 58 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre % 11,1 azalarak 2 bin 398 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı % 10,3 azalarak 285 bin 130’a düştü.

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Kocaeli’de sinema salonu sayısı 2021 yılında 58 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı 6 bin 698, sinema seyirci sayısı ise 366 bin 882 olarak açıklandı.

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Sinema seyirci sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre % 27,9 azalarak 12 milyon 418 bin 777 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı % 75,4 azalarak 3 milyon 264 bin 580 kişi, yabancı film seyirci sayısı % 130,5 artarak 9 milyon 154 bin 197 kişi oldu.

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Karpuzun dilimle

satıldığı bir dönem

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, partisinin il binasında kendisine has asın açıklaması yaptı. Yine, çeşitli örneklemelerde vatandaşın durumunu özetledi. Karpuzun dilimle satıldığını söyledi. Eskiden karpuz alırken, karpuzcu bize bir dilim ikram eder, ona göre karpuz alırdık. Şimdi de karpuz dilemle satılıyor. Yıllar önce ‘karpuz dilemle satılacak’ dense idi, o kişiye deli derlerdi. Ama, geldiğimiz durum bu. Alım gücü azalınca, meyveleri taneyle, karpuzu dilimle almaya başladık. 20 yıllık AKP’nin Türkiye’yi getirdiği durum bu…

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GELİŞİM, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

Bakkalda bir şişe su 2 TL. Aynı su bir kafede 5 TL. Daha lüks bir restoranda 10 TL. Aynı şişe; aynı marka. Değişen tek şey bulundukları mekan. Herkes aynı şeye farklı değer biçer. Değersiz olduğunu hissettiğin yerde bulunarak kendini cezalandırma. Orada durma. Kendi değerini bil.

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HAKLARINI ÖĞREN

Banka dekontu tek başına borç verildiğini kanıtlamaz. Bu yüzden birine borç verirken havale açıklamasında borç olduğunu belirtmelisiniz. (Yargıtay 4. Ceza Dairesi. 2016/29241 E. 2018/12294 K.)

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Cüneyt Arkın ve at mesajı

Türk sinemasının unutulmaz yıldızı Cüneyt Arkın, zaman zaman sosyal hesabından önemli paylaşımlarda bulunuyor. İnce mesajlar veriyor. Arkın, önceki gün tweet atarak, “At, adımına göre değil, adamına göre yürür..” dedi. Altına da ata binen fotoğrafını paylaştı.

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KONUŞAN KİTAP

Filozoflara göre ölüm nedir?

Sokrates: Amaçtır

Mevlana: Kavuşmaktır

Spinoza: Hiçtir

Schopenhauer: Kurtulmaktır

Nietzsche: Bayramdır

Heidegger: Anlamdır.

Sizce ölüm nedir?

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