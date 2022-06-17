“Alkol zammı” mı, yoksa “yaşam tarzına müdahale” mi?

Alkol ürünlerindeki yüksek vergilendirme, artık “toplum sağlığını koruma” savının çok ötesine geçti.

Vergi dediğin bu kadar da olmaz ki!

Bu, “vergi” değil, düpedüz “yaşam tarzına müdahale”!

Ben alkol içmiyorum, siz de içmeyeceksiniz…

Ben sigara kullanmıyorum, siz de kullanmayacaksınız…

Ben şunu yapmıyorum, siz de yapmayacaksınız…

Böyle bir yönetim tarzı olabilir mi?

İnsanlar robot mu da, programlandığı gibi hareket etsin.

Her toplumda alkol kullanan da vardır, kullanmayan da…

Sigara içen de vardır, içmeyen de…

Size düşen görev, vatandaşlarınıza eşit davranmak, alkol kullananlara da sigara içenlere de saygı göstermektir.

Tamam, alkol ve sigaranın insan sağlığına ne kadar zararlı olduğunu değişik yöntemlerle anlatın, kullanımını özendirmeyin, reklamını yasaklayın, bunlara söylenecek bir şey yok.

Ancak satış fiyatına astronomik vergi koymak, bu ürünleri “ulaşılamayacak” noktaya getirmek, başka bir anlam taşır, alkole ve sigaraya alışkanlığı olanları başka yöne sevk eder.

Bunun adı, siyasi olarak “yaşam tarzına” müdahale etmektir.

Alkol alışkanlığı olanları, kendi alkollü içkisini üretmeye yönlendirmektir.

Kaçak içkiden hayatını kaybedenlerin sayısının artmasına neden olmaktır.

Yasak, bugüne kadar hangi sorunu çözmüş ki, “alkollü içki sorununu” çözsün?

Araştırın bakın, içki fiyatlarının aşırı artmasından buyana herkes evinde kendi içkisini kendisi üretmeye ve çok ucuza mal ettiği için de daha fazla tüketmeye başladı.

Yakın çevrenize kulak kabartın, sosyal medyayı şöyle bir karıştırın, “nasıl daha uygun fiyata en kaliteli rakı üretilir” bunun muhabbeti var.

İran’daki durumu biliyorsunuz…

İran İslam Devrimi’nden sonra, tüm ülkede içki satışı yasaklandı ve içki içmek suç sayıldı.

Yasaklandı, ama gidin bakın İran’da hemen hemen her evde içki imalathanesi var.

Tabii İran yönetimi, bu durumu biraz da topluma baskı aracı olarak kullanıyor.

İçki içmek suç ya, evinde içki imal edenler, “Aman suç işliyorum, bu nedenle rejime başkaldırmayayım” diye düşünüyor ve sesini kesip oturuyor.

Neresinden bakarsanız bakın, Türkiye’de içki konusu tatsız bir noktaya getirildi.

Bir baskı aracı…

Yaşam tarzına bir müdahale…

Efendim, biz toplum sağlığını düşünüyoruz.

Geçiniz…

Toplum sağlığını düşünen, önce toplumun yeterli sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlar.

Milletin haline bakın, hastaneler ağzına kadar tıklım tıklım!

Çoğu hastalığın temel nedeni; sağlıksız su, sağlıksız hava, sağlıksız gıda!

Bırakın, ucuzlatın, isteyen istediği kadar alkol içsin, demiyorum.

Yöntem yanlış.

İnsanı bu yöntemle alkolden uzak tutamazsınız.

Yasak, yasaklanan ürünü daha cazip hale getirir.

Aşırı vergi, insanları ucuz üretime ve keyif verici başka ürünlere yönlendirir.

“Aç, sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor. Rakıyı almaktan, birayı almaktan geri durmuyor” demekle, insanları içki içmekten vazgeçiremezsin.

İçki içenleri ötekileştirerek, içki içenlere kin ve nefret duyarak, “alkollü içki sorununu” çözemezsin.

Bu yöntemle insanların yaşam tarzına müdahale etmeyi düşünüyorsan, bu da doğru bir yöntem değil.

Bırakın, her insan kendi hayatını yaşasın!

Biz, içki içeniyle içmeyeniyle biziz.