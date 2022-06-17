Sinir oldum arkadaş !..

Son zamanlarda kendime telkinlerde bulunuyorum; artık her olan biteni irdelemeyecek, üzülüp sinirlenerek ruhsal yapımı yıpratmayacağım.

Çukurbağ mahallemizde ortaya çıkarılan, Roma İmparatorluk devrine ait arkeolojik buluntular konusunda yazılmış bir kitabın, 10 Haziran Cuma günü Müze Müdürlüğünde de yapılacak tanıtım toplantısına bu kararımla gittim. Toplantının başlama saati 18.00 olarak iletilmişti.

Geç kalma korkusu ile saat tam 17.30’da oradayım. Müze bahçesinde sıralanmış sandalyelerden birine oturdum. Kendime söz verdiğim halde irdeleme huyum hemen depreşti ve kentimizin ileri gelenleri için ayrılan ön sırada sandalye yerine koltuklar konulmamış olması dikkatimi çekti. Çok büyük başarı! Çünkü biz Türklere özgü sisteme göre, bir toplantıda ön sırada yer alması uygun görülenlerin kullanacağı oturma aksamı, o kişilerin önemini aksettirecek özellikte olmalıdır! Aksi durum çok ayıptır!

Güneş tepemde uzun zaman bekledim ve toplantı bir saati geçen gecikme ile başladı. Çünkü, yine biz Türklere özgü sistemde ön sırada yer alacak önemli kişilerin gecikmesi çok normaldir! Onların bu davranışı hiç yadırganamaz; halk bu davranışa alışkındır !

Toplantının ana konusu, bir zamanlar Doğu Roma İmparatorluğunun merkezi olmuş Nikomedia’da, yani İzmit’imizde yapılan kazılarda ortaya çıkan buluntuları içeren kitabın tanıtımı. Nikomedia antik mirasının UNESCO dünya tarihi miras listesinde yer almasını sağlayarak İzmit’imizi dünya çapında tanınan bir kent haline getirebilecek bir çalışmanın ürünü. Bu nedenle bir vakıf oluşturulmuş. Tebrik edilesi bir çalışma…

Ama biz Türklere özgü sistemimiz, bu konuda da geçerli olmuş; bu çalışma başlayıncaya kadar, asırlar boyunca bu arkeolojik buluntular, toprağın altında depremlerle, sarsıntılarla, yapılan inşaatlar ve taban suları ile bozulmuşlar. Onları ortaya koymada çok geç kalmışız.

Yapılan konuşmaları dinlerken, aklıma geldi; yıl 1980. Roma’da bir Araştırma Enstitüsünde çalışıyorum. Kentte gezerken bir bakanlık binasının ön yüzeyinin alt bölümünde, büyükçe bir oda kadar, önü açık bir boşluk gördüm. Bunun nedenini merak edip yaklaştığımda ne göreyim! Roma İmparatorluk devrinden kalan küçük, taş bir duvar. İtalyanlar böyle bir duvarı bile korumaya almışlar. Şu hassasiyete bakar mısınız!

Bu arada, 4 Haziran 2022 günü Kocaeli Gazetemizde yayımlanan “Acayip Kitap Fuarı” başlıklı yazımı da hatırladım. Büyükşehir Belediyesi bir kitap fuarı düzenliyor ve kitaplarını imzalasınlar ve içerikleri konusunda toplantılar yapsınlar diye oraya birçok yazarı davet ediyor. Bunların arasında, biz insanları ve diğer bütün canlıları olumsuz etkileyen küresel ısınma, kuraklık gibi bilimsel konularda kitap yazan, çalışmalar yapan tek bir kişi bile yok.

Kitap Fuarını düzenleyen Büyükşehir Belediyesinin kentimizi doğrudan ve olağanüstü düzeyde ilgilendiren arkeolojik bir çalışmayı içeren ve ilk baskısı 2021 yılında yapılmış bu kitabı yazan, bunu ve bununla ilgili çalışmaları Avrupa kentlerinde de tanıtan Doç.Dr. Tuna Şare Ağtürk’ü fuara davet etmemesi ne kadar normal değil mi!

Toplantı bitti. Müzenin bahçesinin girişine yöneldim. Şeytan dürttü; oradaki afişe bak!.. Bakmaz olaydım! İzmit Belediyesi tarafından hazırlanmış ve imzalanmış afişte şu yazıyordu: “Nikomedia kazıları. İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Tanıtımı ve Kayıp Roma Başkenti Nikomedia’ nın Renkli Rölyefleri Kitap Lansmanı’na Hoş geldiniz.

“Lansmanı’na” hoş gelmişiz! .”Hoş bulduk” diyeceğim de “Lansman” ne demek ? Fransızca “Lancer” fiilinden geliyor. Lansman kelimesi bu fiilin isim hali “Lancement”ın okunuşu. Fransa’da genelde ticari hayatta kullanılan bir kelime. Orada firmalar yaptıkları projelerin tanıtılması için “Lansman” düzenliyorlar. Bu afişte yazılan “Lansman” kelimesinin yapılan bu toplantıyla ilgili olarak Türkçemizde tam karşılığı olan “Tanıtım” kelimesini Türkçemize yakıştıramadınız mı? Oldu olacak “Bienvenue au lancement du livre” yazsaydınız!. Girişte bu afişi görseydim kapıdan dönerdim.

Ben hep savunurum; Yurdumuzda bir marka, bir kuruluş öz Türkçe ad sahibi değilse, reklamlarda yabancı kelimeler kullanıyorsa,bütün vergilerini örneğin %5 daha fazla ödemesi için kanun çıkaracaksın. Göreyim o zaman yabancı kelime aşkını !

Sinir oldum arkadaş! Bu “Lansman” kelimesi sinirlerimi bozdu.