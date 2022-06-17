Türkiye’deki gıda krizinde sosyal huzursuzluk riski de var!

Ekonomik kriz ve hayat pahalığıyla ilgili sürekli araştırmalar yapılıyor, sürekli raporlar hazırlanıyor. İnternette ekonomi haberlerini incelerken, Sözcü’den Özlem Ermiş Beyhan’ın haberi ilgimi çekti. “Türkiye gıda krizinde en riskli 11 ülkeden biri” başlıklı haberin bir bölümünü birlikte okuyalım.

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“Sigorta şirketi Allianz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası tüm dünyayı etkileyen gıda krizinde her ülkenin ne seviyede risk taşıdığını bir raporla ortaya koydu.

Türkiye'nin gıdada yıllık fiyat artışının 2021'de yüzde 74 olduğu belirtilen raporda bunun ise harcanabilir geliri yüzde 19 azalttığı ifade edildi.

Raporda, gıda fiyatlarındaki mevcut trendin sürmesi halinde bu gıda enflasyonunun Türkiye'de satın alma gücünde yüzde 100'ün üzerinde kayıp anlamına geleceği belirtildi.

GIDA ENFLASYONU

Rapordaki projeksiyona göre Türkiye'nin birinci olduğu gıda enflasyonunda dünyada en yakın rakibi Lübnan.

Rapora göre Türkiye'de gıda harcamaları toplam harcamalar içinde yüzde 25 pay alıyor. Raporda gıda enflasyonundaki her yüzde 1'lik artışın, harcanabilir reel geliri 0.81 azalttığı belirtildi.

Raporda Cezayir, Bosna Hersek, Mısır, Ürdün, Lübnan, Nijerya, Pakistan, Filipinler, Siri Lanka, Tunus ve Türkiye'nin gıda krizinde en riskli ülkeler olduğu ve bu ülkelerde sosyal huzursuzluk riskinin ciddi seviyede yükseldiği belirtildi.

HALKI KORUYAN ADIMLAR

Raporda, “En riskli 11 ülke net gıda ithalatçısı.

İçlerinde sadece Mısır ve Bosna Hersek, halkının gıda fiyat şoklarından daha az etkilenmesi için politikalar hayata geçirdi” ifadesi kullanıldı. Raporda Türkiye'de gıda zamlarına karşı tüketiciye yönelik ne vergi, ne sosyal koruma, ne piyasaya yönelik hiçbir adım atılmadığı ortaya konuldu.”

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Haberi okudunuz.

Raporda dikkat çeken ayrıntılar var.

İçinde Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerin gıda krizinde en riskli ülkeler olduğu ve bu ülkelerde sosyal huzursuzluk riskinin ciddi seviyede yükseldiği belirtildi…

Ekonomik krizin olduğu, fiyatların davan yaptığı Türkiye’de sorun, sıkıntı ve huzursuzluk zaten var.

Halk, ekonomik krizin ne zaman biteceği konusunda, fikir yürütemiyor. Bizi yönetenlerin de uyguladığı reçeteler fayda etmiyor. Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete…

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KESK, insanca

yaşamak istiyor

KESK Kocaeli Şubeler Platformu, önceki gün “Enflasyon farkı değil, insanca yaşamaya yetecek bir ücret istiyoruz” diyerek Sabri Yalım Parkı’nda bir araya geldi. KESK Dönem Sözcüsü Yeliz Yılmaz Karstarlı, bildiriyi okudu. Bildiride, “Temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale geldik. İşin en kötüsü biz ‘geçinemiyoruz’ diye feryat ettikçe onlar zengini daha zengin, fakiri daha fakir hale getirmeye dönük politikalara sarılıyorlar” denildi. Bir yandan geçim derdi… Bir yandan zengin, daha zengin oluyor… bir yandan fakir daha fakirleşiyor… Batsın böyle sistem.

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Asgari ücret yılda

4 kez belirlensin!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan bu araştırma raporunda asgari ücretin enflasyon ve gıda enflasyonu karşısındaki kaybı ele alındı. DİSK-AR’a göre asgari ücretin yüksek enflasyon döneminde yılda dört kez belirlenmesi gerektiği belirtildi. İşçiler haklı, ama işveren buna yanaşmaz.

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200 lira, 13 yılda nasıl

200 lira (cık) oldu!

200 liralık banknot, 1 Ocak 2009 yılında tedavüle girdi. O zamanlar, ne büyük paraydı. 200 lirayı bozmak pek mümkün gözükmüyordu. 200 liralık banknot 2009’da tedavüle girdiğinde dolar 1.594 liraydı. O dönem 200 lira ile 125.4 dolar alabiliyordun. Aynı parayla 4.8 gram altın alınıyordu. Aradan 13 yıl geçti… Bugün ise 200 lira ile sadece 11.7 dolar alınabiliyor. Bir gram altın alabilmek için ise tam 5 adet 200 banknota ihtiyaç var… Sanırım bu durum, Türkiye’deki ekonomik çöküşü özetliyor.