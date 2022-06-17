Türkiye-Azerbaycan arasında tarihi ŞUŞA beyannamesi

16 Haziran 2021 tarihinde iki kardeş ülkelerimizin arasında ŞUŞA Beyannamesi büyük bir umut ve sevinçle Cumhurbaşkanlarımızca büyük bir törenle imzalandı. Beyanname Türkiye-Azerbaycan ilişkilerimiz ve bölgeler açısından anlamlı ve önemlidir. Beyanname; askeri, savunma sanayi teknolojileri, taşımacılık, enerji, ekonomik, insani ve tarihi ilişkilerimizin bir kat daha artarak kardeş devletlerimizin güçlenmesini sağlayacağı kesindir.

ŞUŞA Beyannamesinin imza töreni sırasında Cumhurbaşkanı İlham Aliyey; "44 günlük vatan savaşında Türkiye'nin desteği olmasaydı müdahale etmek isteyen çok olurdu" diye bir gerçeği dile getirdi. Tarihte büyük öneme sahip Kars anlaşmasının 100.cü yılında imzalanan ŞUŞA anlaşması müttefiklik yükümlülüğü getirmektedir.

Bunun anlamı herhangi üçüncü bir devletin veya devletlerin müdahale ve saldırması durumunda askeri olarak birleşik güç halinde karşı koyma hakkını vermektedir. Saldırı amacından ziyade savunma amaçlı bu anlaşma olup ülkelerimizi güvence altına almaktadır. Bu beyanname açık bir ifade ile taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne tehdit ve saldırısı karşısında iki ülkenin silahlı kuvvetleri birlikte karşı koyacaklar.

ŞUŞA stratejik noktada bulunup Garabağa hakim ve tarihi öneme sahip bir kültür şehridir. Türkiye Şuşa'ya Azerbaycan kadar önem ve değer vermesi nedeni ile buraya konsolosluk açmak kararını almıştır. Daha birkaç gün önce savunma sanayi teknolojileri festivalini Türkiye ilk kez Bakü'de fuarda gerçekleştirmiştir. Bu tip işbirliği ve etkinlikler artarak devam edecektir. ŞUŞA Beyannamesi aynı zamanda Türk Cumhuriyetlerini de kapsayacak şekilde Türk Konseyinin kuvvetlenmesi ve işbirliği yapmalarına da fırsat tanımaktadır. Dostluk, barış ve işbirliği amacı taşıyan beyanname Ermenistan içinde bir fırsat olduğunu söylemek mümkündür.

Dostane iyi komşuluk İçinde işbirliğine giderlerse kazançlı çıkacakları kesindir. Çünkü ilişkiler kazan kazan esasına dayanır. Tarihi bir söz olarak barışmasını bilmeyenler savaşmasını da bilemezler diyebiliriz. ŞUŞA Beyannamesi dosta gurur düşmana korku yarattığı kesindir. Bu beyannamenin iki kardeş ülkemize ve Türk dünyasına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

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OKULLAR TATİLE GİRERKEN

Bir toplumun bir ülkenin geleceğini belirleyen en büyük göstergesi verilen veya diğer bir ifade ile aldıkları " Eğitim "dir. Adını Milli Eğitim diye vasıflandırdığımız bu sistemin çağdaş, üretken, kalıcı ve bilimsel esaslara dayalı olması gerekiyor. Düşünen, yorumlayan bir esasa dayanmalıdır. Bizde başarılı bir öğrenci değerlendirmesi söz konusu edilince o öğrencinin metinin kitaplarda yazıldığı şekli ile ezberlenişi karşımıza çıkıyor Sayfada yazılan metin ile ilgili ortalardan bir şey sorulursa genellikle cevap alamıyorsunuz. Çünkü öğrenci sıralı şekilde ezberlemiştir.

Bizde eğitim sistemimiz ne yazık ki yaz-boz tahtasına döndü. Her gelen Milli Eğitim Bakanı bir önceki sistemi değiştirip kendi anlayışına dayalı bambaşka bir sistemi devreye sokuyorlar. Sık sık bakan değişimi oluyor. Bu hızlı bakan ve sistem değişikliği öğretmen ve öğrencilerce şaşkınlıkla ve de olumsuzlukla karşılandığı bilinmektedir. En verimli yatırım oysaki eğitime yapılan yatırımdır. Bir ulusun kalkınmışlık seviyesini aldıkları eğitim seviyesi belirlemektedir. Bir veciz söz var "Eğitimde ter dökmeyen uluslar savaşta kan dökerler".

Evet geleceğimiz dediğimiz ve büyük umutlar beslediğimiz öğrencilerimiz bugün yaz tatiline girdiler. Kimileri tatile girdikleri için sevinç içindeler. Kimileri de arkadaşlarından ve öğretmenlerinden uzun süre ayrı kalmaları nedeni ile üzülmekteler. Çok şeyler söylemek ve yazmak mümkündür. Bu ekonomik, sosyal ve psikolojik şartlarda öğrencilerin mevcut şartlarda en iyi şekilde yönlendirilmesi gerekiyor Notları düşük olan öğrencilere azarlama ve cezalandırma yöntemi yerine, uyarma, ikna etme ve düzeltme metotları ile yaklaşım kurulmalıdır. Dün Atılım Lisesi öğrencileri saat on bir gibi karnelerini alıp okuldan çıkıyorlardı. Bende arabaya binmek üzereyken üç metre ilerde yerde bir karne vardı. Öğrencinin birine yerdeki karneyi galiba bir arkadaşınız düşürmüş dedim.

Öğrenci karneyi alıp baktıktan sonra, amca düşürülmemiş, bilerek atılmış diyerek karneyi eline alarak uzaklaştı. Kırık not almak dünyanın sonu değildir. Bireyin düzeltebileceği bir durumdur. Uzun bu yaz tatili döneminde geleceğimiz olan çocuklarımıza sağlık, mutluluk içinde uzun ömür ve başarı dileklerimle bir gelecek diliyorum.