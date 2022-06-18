Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle aşı ile yetiştirilmiş mavi atlas sediri, mavi ladin ve mavi göknar çeşitleri ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Mavi çamların en güzelleri, aşı ile yetiştirilmiş olan mavi çamlardır. Bunlarında değişik çeşitleri vardır. Örneğin mavi atlas sediri, mavi ladin, mavi göknar gibi. Bahçelerimize mavi çam alıp dikeceğimiz zaman yukarıda isimleri geçen aşı ile yetiştirilmiş ve hoşunuza giden bir çeşidinden alıp dikebilirsiniz.

Mavi Ladin (Abies Picea Kosteriana Glauca): Çam ağaçlarının en güzelidir. İbreleri gümüşi mavi renktedir ve görünümü çok güzeldir. Tek veya grup olarak dikilir.

Mavi Ladin (Abies Picea Engelmannii): Abies Picea Rosteriana Glauca’ya nazaran daha kuvvetlidir. Piramit büyür, sürgünleri ve ibreleri uzundur. İbreleri mavi renktedir.

Mavi Atlas Sediri (Cedrus Atlantica Glauca): Görünüşü çok güzel ve süsleyici bir çamdır. İbreleri mavi renktedir; tek ve grup olarak dikilir.

Mavi Göknar (Abies Concolor): Görünüşü çok güzel ve zariftir. Dalları uzun, ibreleri yeşilimtırak ve mavi renktedir. Çeşitli topraklarda yetişir. Dayanıklı bir çam çeşididir.

Mavi Göknar (Abies Concolor Candicans): İbreleri uzun ve gümüşimtırak mavi renktedir. Görünüşü çok güzeldir; tek ve grup olarak dikilir.

Sedir – Sarkık (Cedrus Deodora Pendula): Yaprakları mavi renktedir. Dalları ince ve sarkıktır. Görünüşü güzeldir.

Bir başka konu ve yazımda görüşmek üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe