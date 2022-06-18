Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Süleyman Demirel

17 Haziran 2015…

Önceki gün, Süleyman Demirel’in aramızdan ayrılışının 7’nci yıldönümü idi.

Dolu dolu yaşadığı 91 yıllık hayata noktayı o gün koymuştu.

O, Türkiye’nin en genç genel müdürüydü.

(31 yaşında DSİ Genel Müdürü oldu)

O, Türkiye’nin en genç başbakanıydı.

(41 yaşında başbakan oldu)

O, Türkiye’ye en uzun süre hizmet veren devlet adamıydı.

(12 yıl başbakanlık, 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı)

O, bu ülkenin “su müdürü” idi.

O, bu ülkenin “barajlar kralı” idi.

O, bu ülkenin “MorrisonSüleyman”ı idi.

O, bu ülkenin “çoban sülü”sü idi.

O, bu ülkenin “ bir bilen”i idi.

O, Türk siyasetinin, Türk milletinin “baba”sı idi.

O’na “şapka” diyen de olurdu, “Zenit Süleyman” diyen de…

Daha pek çok lakabı vardı.

Kızmazdı, sinirlenmezdi, öfkelenmezdi…

Belki kırılırdı, ama belli etmezdi.

Sınırsız bir “hoşgörü” sahibiydi.

Siyasi çekişmenin en keskin olduğu dönemlerde dahi hiç kimseyi, hiçbir kurumu dışlamadı.

Hiçbir gazeteciyi işinden etmedi.

Eleştirilere tahammüllüydü, eleştirilerden yararlandığını söylerdi.

Devletin kurumlarına toz kondurmazdı.

Kendisini iktidardan indiren askerlere bile laf ettirmedi.

Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesini, hizmet döneminde en iyi uygulayan devlet adamıydı.

Demokrasi aşağıydı.

Mücadele adamıydı.

Yılmazdı, mağlubiyeti asla kabul etmezdi.

“Altı defa gidip, yedi defa gelmesi” bunun en güzel kanıtıydı.

Kocaeli’ne büyük hizmetleri olmuştu

Süleyman Demirel, muhabbet adamıydı.

Her kentte “arkadaşları” bulunurdu.

Müthiş bir isim hafızası vardı.

Bu arkadaşlarını ara sıra arar hatırlarını sorardı, sıkıntılarıyla ilgilenirdi.

Hastaysa tedavi ettirir, derdi varsa derman olurdu.

İletişim uzmanı, diyalog dehasıydı.

Süleyman Bey’in Kocaeli’ne büyük hizmetleri oldu.

Pek çok büyük eserin altında onun imzası bulunuyor.

1965-1993 yılları arasında kurulan toplam 7 hükümette 12 yıl süreyle başbakanlık yaptı.

1993-2000 yılları arasında ise cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü.

Gerek başbakan, gerekse de cumhurbaşkanı iken pek çok kez Kocaeli’ne geldi.

Temel atma ve açılış törenleri Demirel’siz yapılmazdı.

Bölgemizdeki devlete ve özel sektöre ait sanayi kuruluşlarının çoğunda Demirel’in imzası var.

Sıralamaya kalksak bu sütunlar almaz.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Demirel

Sevgili okurlarım, şimdi sizlere şehrimizde “Büyükşehir Belediyesi”nin nasıl kurulduğunu anlatacağım.

Çok ilginç bir hikâye…

Lütfen dikkatle okuyun ve Büyükşehir Belediyesi’nin nasıl kurulduğunu, kimlerin katkısı olduğunu öğrenin.

Demirel’le ilgisi olduğu için anlatıyorum…

Türkiye’de büyükşehir belediyelerinin kurulma süreci 1984 yılında Özal’la birlikte başlamıştı.

İlk İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri kurulmuştu.

Arkasından Adana, Bursa, Gaziantep, Konya ve Kayseri “Büyükşehir” olmuştu.

Kocaeli’nin de “Büyükşehir”e geçmesi gerekiyor, ama bir türlü başarılamıyordu.

Yönetimde CHP’li Sefa Sirmen olduğundan, milletvekilleri bu konuda ortak bir görüşe varamıyordu.

Yıl, 1993…

Kocaeli’de hâlâ Büyükşehir Belediyesi kurulamamıştı.

Partiler bir araya gelip, kentimizin yararına olacak bu sorunu çözemiyorlardı.

Parti yöneticilerini, belediye başkanlarını ve milletvekillerini bir araya getirmek bana kısmet oldu.

O tarihlerde kısa adı KOSİAD olan Kocaeli Sanayicileri ve İşadamları Derneği’ni yeni kurmuştuk ve başkanı da bendim.

KOCAELİ Gazetesi ve KOSİAD olarak ortak “Büyükşehir Zirvesi” düzenledim.

Sağ olsunlar, bütün partilerin yöneticileri, belediye başkanları ve milletvekilleri katıldılar.

Dedim ki, “Bugün buradan ne pahasına olursa olsun büyükşehir belediyesinin kurulması için karar çıkacak. Kaç saat sürerse sürsün, karar alıncaya kadar çalışacağız. Herkes düşüncelerini söyleyecek, ama sonunda el sıkışarak, protokol imzalayarak çıkacağız. Aykırı görüşte olanları kamuoyuna deklere edeceğiz. Şu partiler, şu kişiler büyükşehir belediyesi kurulmasını istemiyor diye…”

Elli, altmış kişi varız.

Herkes konuştu, içini döktü.

Tam dokuz saat sürdü toplantı.

Sonunda “Tamam” dediler, “protokolü imzalayacağız…”

Protokol metni çoktan hazırdı, imzalar atıldı.

Kocaeli tamamdı da, büyükşehir olmayı bekleyen altı il daha vardı.

Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Mersin ve Samsun…

Yedi il aynı yasada yer alacaktı.

Bir öneri daha getirdim.

“Şimdi partilerin il başkanları diğer illerin başkanlarına, belediye başkanları belediye başkanlarına, milletvekilleri milletvekillerine telefon edecek, şu tarihte Ankara’da Dedeman Otel’de buluşacağız. Ben parti liderleri ve başbakandan randevu alacağım, büyükşehir belediyesi olma isteğimizi yazılı olarak kendilerine sunacağız…”

Tamam mı, tamam!

Ben randevuları aldım, kararlaştırdığımız tarihte Ankara’da 7 ilin temsilcileri bir araya geldik.

Tam 117 kişi…

Parti liderlerini tek tek dolaşıp hazırladığımız dosyaları sunduk.

Sıra Başbakan Süleyman Demirel’i ziyarete gelmişti.

Zamanından önce başbakanlıkta eksiksiz hazırız…

Çok kalabalık olduğumuzdan bizi konferans salonuna aldılar.

Özel kalemden bir görevli, grubun temsilcisi olarak beni makama davet etti, “Beyefendi ile salona inersiniz” dedi.

Süleyman Bey’le tanışıyoruz…

Ama o başbakan, ben ise taşrada bir gazeteci.

Her gün yüzlerce kişiyle konuşuyor, hatırlaması zor diye düşünüyorum.

Makama kabul edildim, Süleyman Bey ayakta beni karşıladı.

“Ben Tanzer Ünal…” diye başladığım cümleyi daha bitirmeden, sırtıma elini koydu, “Yalvaç’ta ne var ne yok, gidip gelebiliyor musun?” diye sordu.

Benim Yalvaçlı bile olduğumu hatırlamıştı.

Elimden tuttu, birlikte konferans salonuna indik.

Kalabalığı görünce, “Ne o Tanzer, 7 ili toplayıp getirmişsin” diye takıldı.

İlk konuşmayı ben yaptım.

Partilerin bütün il başkanlarının, bütün belediye başkanlarının ve bütün milletvekillerinin salonda bulunduğunu belirterek, hazırladığımız ortak dosyayı kendisine takdim ettim.

Konuşmamı bitirdiğimde, “Herkes burada mı, eksik yok mu?” diye sordu, benim cevabımı beklemeden devam etti, “Mersin il başkanı yok. Antalya’dan da bir milletvekili eksik!”

Fena yakalanmıştım…

Gerçekten iki eksiğimiz vardı, bu kadar kalabalıkta fark etmez diye söylememiştim.

Biri yurt dışında olduğundan, diğeri de rahatsızlığı nedeniyle aramızda değildi.

Aman Allah’ım bu nasıl dikkat!

Salonda 7 şehirden 117 kişi var, salona şöyle bir bakıyor, filanca filanca yok diyor.

Durumu açıkladım, salondan gülüşmeler…

Konuşma sırası Demirel’de.

“Sizler işinizi gücünüzü bırakmışsınız büyükşehir olmak için buraya kadar gelmişsiniz. Bize, sizin bu arzunuzu hemen yerine getirmek düşer. Bu dakikadan itibaren kentlerinizde büyükşehir belediye örgütlerinin kurulduğunu kabul edin. Hayırlı olsun!”

Ve bizim ziyaretimizden bir hafta sonra yasa çıktı, 7 ilde büyükşehir belediyesi kuruldu.

Tabii, bizim bazı milletvekillerimiz son anda müdahale ettiklerinden, şehrimizde “bütün Kocaeli’ni kapsayan” değil de “sadece İzmit’i içine alan” büyükşehir belediyesi kurulabildi.

Daha sonra büyükşehir sınırları “il sınırı” olarak değiştirildi.

Bugünkü zenginliğimizin temelinde Büyükşehir olmamız yatıyor

7 yıl önce aramızdan ayrılan Süleyman Demirel’in kentimize emeği çok!

Tek başına büyükşehir belediyesi kurulmasına katkısı bile, kendisine minnet duymamıza yeter.

Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sayesinde şehrimize yılda 10 milyar liraya yakın para giriyor.

Bugün doğalgazımız varsa, bugün barajımız varsa, bugün çöp fabrikamız varsa Büyükşehir sayesinde var.

Bugün FORD tesisleri şehrimizde kurulduysa, Süleyman Demirel sayesinde…

Pek çok sanayi tesisinin temelinde Demirel’in harcı bulunuyor.

Bugün kent olarak zenginsek, bunda Demirel’in payı büyük!

Nur içinde yatsın!

Kendisini ölümünün 7’nci yıldönümünde bir kez daha saygıyla ve minnetle anıyorum.