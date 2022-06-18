Pozitif düşünmek için ne yapmanız gerekir?

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Cemil Çelik, pozitif düşünme hakkında bilgiler verdi.

Pozitif düşünme yöntemleri, kişinin sinir, stres ve kaygıdan uzak olumlu bir hayat sürebilmesi için oldukça büyük öneme sahip bir konudur.

Pozitif düşünme ya da olumlu yaklaşım bireylerin yaşamış olduğu çeşitli sorunlara karşı çıkması ve bunların üstesinden gelebilmesi için oldukça önemlidir. Günümüzde birçok kişinin gerek iş hayatında gerekse sosyal hayatta çeşitli sıkıntılar ile karşı karşıya kaldığını bilmekteyiz. Bu aşamada bireyin oldukça yıprandığını ve bu durumun can sıkıcı hale geldiğini söylemek mümkündür. Özellikle kaygı, üzüntü ve stres bunun temelini oluşturmaktadır. Ancak bu durumu pozitif düşünce yöntemleri ile birlikte aşabilmeniz mümkündür. Peki, pozitif düşünce yöntemleri nelerdir? Hemen sizlere açıklayalım.

Pozitif düşünmenin faydaları nelerdir?

Olumlu düşünmenin başlıca faydası stresten uzaklaşarak daha sağlıklı bir hayat sürmektir. Pozitif düşünme sizlerin hem psikolojik olarak hem de fizyolojik olarak rahatlamanızı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra bu durum çevrenize de yansıyarak sizleri daha saygın bir hale getirecektir. Çevrenizde olumlu etki bırakmak için öncelikle kendinizi değiştirmeniz gerektiğini unutmayın.

Olumsuz düşünceler bizi nasıl etkiler?

Olumsuz düşünceler ya da farklı bir deyişle negatif düşünceler bizleri üzgün, şüpheci ve karamsar bir hale getirmektedir. Olumsuzluklara odaklanan bir düşünce sistemi daima en kötüsünün hissedilmesine yol açmaktadır. Bu durum karşısında bireyler kendisini koruyamayacak durumda hissederek öz güvenini kaybetmektedir. Bunun yanı sıra stres, kaygı, üzüntü ve ani duygu değişimi gibi pek çok olumsuz duygu ve düşüncenin de olumsuz düşüncelerden kaynaklandığını ve bireyi yıprattığını söyleyebiliriz.

Pozitif düşünmek için ne yapmak gerekir?

Pozitif düşünce yapısı tamamen bireyin elinde olan bir unsurdur. Daha doğrusu bireyin iç dünyasında yer alan korku ve kaygıyı yenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Pozitif düşünmek için ne yapmanız gerektiğine ilişkin olarak sizlere bazı maddeler sunduk. Bu maddelere destekleyici nitelikte açıklamalar ekleyerek yapmanız gerekenleri sizlerle paylaşalım.

KENDİNİZE GÜVEN DUYUN…

Bireyin kendisine güven duyması karşılaşabileceği herhangi bir sorun karşısında emin adımlar atmasını sağlamaktadır. Kaygılı ve tereddütlü bir şekilde adım atmaktansa cesur ve doğru adımlar atmaya özen göstermeniz sizlerin daima pozitif düşünce yapısında olmasını sağlayacaktır.

İYİ BİR İLETİŞİM KURUN…

Bireylere karşı olumsuz düşüncelerin birçoğunu ön yargı oluşturmaktadır. Bu ön yargının ana kaynağının ise kötü bir iletişim ya da iletişim bozukluğu olduğunu söyleyebiliriz. Bireylerin tam olarak birbirlerini ve iç dünyasını tanımadan atacağı adımlar olumsuz düşüncelerin meydana gelmesine neden olmaktadır. Bu durumu aşarak sıkı bir şekilde iletişim kurmanız sizlerin daima pozitif bir şekilde hareket edebilmenize olanak sağlayacaktır.

DUYGULARINIZI İFADE ETMEKTEN KAÇMAYIN…

Pozitif bir düşünce yapısı ile birlikte hareket edebilmek için üzüntü ve mutluluk gibi pek çok duyguyu ifade edebilmeniz gerekmektedir. Bu aynı zamanda sizlerin olaylara karşı olan tutumunuzu ifade edebilmeniz açısından oldukça önemlidir.

GEÇMİŞİNİZİ BİR KENARA BIRAKIN…

Geçmişin bize sunduğu tek fayda ondan ders çıkarmaktır. Keşke ve belkiler ile hayatınızı doldurmayın. Pozitif bir hayat sürmek istiyorsanız, geçmişte yaşadıklarınızı bir kenara bırakmalısınız. Daima geleceğe odaklanmalı ve olumlu düşüncelerle hareket etmelisiniz.

ÖNÜNÜZE ÇIKAN ENGELLERİ AŞIN…

Önünüze çıkan herhangi bir sorun karşısında bunun üstesinden gelmeye çalışmalısınız. Üzüntü, stres, sinir ve kaygı duymak yerine özgüvenli bir şekilde hareket etmeye çalışın. Ben bunu başarabilirim, ben bunun üstesinden gelebilirim diyerek atacağınız her adım sizlerin daha iyi ve sağlam adımlar atmanızı sağlayacaktır. Bu durum ise sizleri olumsuz düşüncelerden kurtararak daha çok olumlu düşünceye itecektir.

Olumlu düşünmek neyi değiştirir?

Olumlu düşünme sizlerin hataları ya da sıkıntıları kabullendiğiniz anlamına gelmemektedir. Oluşan yanlış algıyı yıkarak olumlu düşünmeye çalışın. Ayrıca önünüze çıkacak herhangi bir problem karşısında bunun en iyi şekilde üstesinden gelmeye çalışmalısınız. Bu sıkıntı ve problemleri birer iyileştirme fırsatı olarak görüp bunların üzerine gitmeniz gerekmektedir. Bunun yanı sıra bunu başarabilmek içinse öncelikle kendinize duyduğunuz güveni en üst noktaya çıkarmalısınız. Eğer bunu tam anlamıyla sağlayabilirsiniz karşılaşacağınız tüm sorunlar üzerinde sakin, pozitif ve yerinde kararlar verebilirsiniz. Bu sizlerin öz güvenini artıracağı gibi aynı zamanda çevrenizin de size duymuş olduğu saygıyı artıracaktır.

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Yazı sağlıklı geçirmek için bu önerilere kulak verin!

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, yazı daha sağlıklı ve fit geçirmek için dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

Günde 2-3 bardak su içmem yeterli mi?

Vücudun günlük olarak en çok ihtiyaç duyduğu minerallerden biri de sudur. Su çok önemli bir yaşam kaynağıdır. Özellikle yaz aylarında sarf ettiğimiz eforun karşılığında bol bol su içmeliyiz. Çünkü vücuttan sıvı, gerek idrar gerek solunumla atılır. Bunun karşılığında sadece yaz aylarında değil; hayatımızın genelinde en az 10 bardak su içmeyi ihmal etmeyelim. Bunun beraberinde bitki çayları da içilebilir.

Çok fazla atıştırmalık tüketiyorum, kaç ara öğün yemeliyim?

Öğünlerimizi düzene sokmamız gerekmektedir. Günde 3 ana ve 3 ara öğün olmak üzere, öğün periyodumuzu atlamamamız gerekmeli. Çünkü öğünler atlandığında daha fazla acıkma ile düzensiz bir şekilde besin depolamamıza neden olmaktadır. Bu tükettiğimiz besinler kilo almamızda oldukça etkin bir rol oynayacaktır.

Çok hızlı yemek yiyorum kilo alımımın nedeni bu mudur?

Yemeği yavaş yemek, doygunluk hissinizi arttırırken, hızlı yemek sizi daha çok acıktıracaktır. Besinleri tüketirken doygunluk hissinizi hemen almazsınız. Ara vererek yemek, size doyduğunuzu hissettirecektir. Besinleri küçük lokmalar ile yemek, midede sindirimi de kolaylaştıracaktır.

Tatlı olarak hangi besinleri tüketmeliyim?

Elbette tatlı yiyeceğiz. Fakat tercih edeceğimiz tatlılar, kızartılıp yapılan birçok işlemden geçen tatlılar değil de meyve veya sütlü ağırlıklı tatlılar olmalıdır. Yine tatlıların da bir sınırı olmalıdır. Porsiyon olarak aşırıya kaçmamak kaydı ile bu tatlıları tüketebilirsiniz.

Spora pek vaktim olmuyor yürüyüşler faydalı olur mu?

Birçok insanın şikâyette bulunduğu konulardan biride vakitsizlik. Kapalı spor salonlarında spor yapmaya vaktiniz olmayabilir. Bunu yakın mesafe araba ile gitmek yerine yürüyüş yaparak dengelemeye çalışabilirsiniz. Bu yürüyüşler sizi bir nebze de olsa daha dinç tutacaktır.

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ÖFKE İLE BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI

1-Özdenetimi güçlendirmek. Özellikle sabır ve beklemeyi amaçlayan bazı egzersizler yararlı olur...

2-Gevşeme ve sakinleşme yöntemleri...

3.Üçüncü Biofeedback teknikleri...

4-Sorun çözmeye yönelme...

5-Çevreyi değiştirme...

6-Espri yapın ve kendinizle dalga geçmekten korkmayın...

7-Bilişsel davranışçı terapiler...

8-İlaç kullanımı…

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MUTFAK İÇİN FAYDALI BİLGİLER

Göz yaşartmayan soğan

Soğan doğramanın göz yaşarttığını herkes bilir. Bu yüzden yemek yapmaktan uzak duranlara çok basit bir ipucu verelim. Soğanları doğramadan 15-20 dakika önce buzluğa koyun. Çıkardığınızda hem kabuklarının daha kolay soyulacağını göreceksiniz hem de gözünüzüz yanmadığını fark edeceksiniz.

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Tencereden taşmayan su

Yemeğin altını kontrol edeceğim diye kim bilir kaç kere dizinin en önemli sahnesini kaçırdınız, kaç kere telefonu kapatıp dedikodulardan mahrum kaldınız. Aslında yapmanız gereken çok basit: Kaynayan tencerenin üzerine bir tahta kaşık koymanız yeterli

Bayat yumurta testi

Yumurta mı tavuktan çıkar yoksa tavuk mu yumurtadan bunu bilemeyiz ama suya bıraktığınızda batmıyorsa o yumurta bayat demektir. Bayatladıkça içi gazla dolan yumurta suyun üzerinde yüzmeyi tercih eder ve en baştaki soruyu bir an için aklınızdan siler.

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Biber acı mı?

Bu soruyla kaç kere karşılaşmışızdır. Sofraların en gizemli durumlarından biridir biberlerin acı olup olmadığı. Anlamak için kolay bir yol söyleyelim. Biber küçükse acı olma ihtimali fazlalaşır. Yani boyut önemlidir.

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VİTAMİN!

Vitamin eksiklikleri; Vücudun birçok fonksiyonunun işlevinde sorunlar ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Tırnaklar, deri ve gözlerde etkileri çok fazla oluşmaktadır. Görmede sorun ve tırnaklarda kırılma şeklinde belirtiler olması vitamin eksikliği nedenlerindendir.

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Başarılı olmanın sırrı nedir?

-Tüm ihtimallere karşı hazırlıklı olun ve her ihtimale pozitif yaklaşın.

-Konfor alanınızdan çıkmaktan ve risk almaktan korkmayın.

-Çevrenizdekileri takdir etmekten vazgeçmeyin.

-Fikirlerinizi hemen çöpe atmayın, kötü fikirlerden bile faydalı şeyler öğrenebileceğinizi unutmayın.

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ÜNLÜLERDEN ANLAMLI SÖZLER

-Her şey, neye layıksa ona dönüşür. (Mevlana)

-Mutluluk erdemin ödülü değil erdemin kendisidir. (BaruchSpinoza)

-Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz, bir önyargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güç. (Albert Einstein)

-Uzman, dar bir alanda yapılabilecek tüm hataları yapmış kişiye denir. (NielsBohr)

-Bir insanın yaşayıp yaşamadığını anlamak istersen, nabzına değil onuruna bak, duruyorsa yaşıyordur. (RobinSharma)

-Kalp neyle doluysa, dudaklardan o dökülür. (Goethe)

-Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin. (Huang-Çe)