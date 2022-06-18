“Allah Rızası” ahlakı

“Cennet beklentisi ile hareket etmek”, zaman zaman Allah’a inanmayanlar tarafından Allah’a ve ahiret gününe inananlara yönelik olarak duyduğum eleştirilerden biridir.

Zira, anladığım kadarıyla, onlara göre cennet gibi bir maddi menfaat beklentisi ile hareket etmek özünde gayr-i ahlaki bir davranış.

Bir şey “iyi” olduğu için yapılmalı, davranışlarımız iyiye güzele göre şekillenmeli.

Aksi halde menfaatperestlikten başka bir durum söz konusu olmuyor bu bakış açısına göre.

“İyi”nin ne olduğu, neye göre tanımlanacağı problemi bir yana…

İyilik yapmanın insan üzerindeki olumlu etkisinin de bir menfaat olduğu ve dolayısıyla insanın “menfaatsiz” ya da beklentisiz bir şey yapmasının mümkün olup olmayacağı problemi diğer yana…

Bahsi geçen eleştiride çok temel bir hata söz konusu.

O da şu:

Bir Müslüman’ın yaptığı işin kişiyi cennete götürebilmesi, o işi “Allah rızası” için yapmasına bağlıdır.

Bir başka ifadeyle, Müslüman için düşünce, tutum ve davranışlarının amacı Allah rızasıdır.

Böyle olmalıdır.

Cennet bu amacı gözeten ve ona uygun hareket edenler için takdir edilecek bir karşılıktır.

Dolayısıyla Allah rızası gözetilmeden, niyeti Allah rızasına göre şekillendirilmemiş bir iyiliğin karşılığı cennet olamaz.

O nedenle bir Müslüman eğer İslam ahlakına sahipse, bir işi doğrudan cennet için değil Allah rızası için yapar.

Peki, bir işi Allah rızası için yapmanın anlamı nedir?

Öncelikle nefsimizi kontrol altında tutmaktır.

Başkalarına zarar veren kişisel çıkar ve menfaatlerimizin bizi yönlendirmesine izin vermemektir.

Elde etmek istediğimiz şeyi elde etmek için her yolu kendimize mubah saymamaktır.

Allah yolunda hareket ettiğimiz gerekçesiyle, elimizdeki imkanlardan vazgeçmemek adına her yolu denemeye kalkışmamaktır.

Aldatarak doğru yolun yolcusu olamayacağımızın farkında olmaktır.

Kötülükle mücadele adı altında şahsi intikam hırsımız ile hareket etmemektir.

Hakkı ve adaleti şahsi menfaat uğruna eğip bükmemek, kendi zararımıza da olsa Allah rızası için ayakta tutmaya çalışmaktır.

Haklı çıkmaya çalışmak için hakkı ve hakikati feda etmemektir.

İyilik için mücadele verirken meseleleri şahsileştirmemek, karşımızdakine hakaret etmekten uzak durmaktır.

Kibirle hareket etmemek, kendimizi vazgeçilmez görmemektir.

Elde edemediğimiz beklentilerimiz için yıkılmamak, ya hayırlı olmadığını ya da başka kapılar açılabileceğini düşünerek ümitsizlikten uzak durmak ve gayretle çalışmaya devam etmektir.

Hayrı da yardımı da gösteriş veya kişisel menfaat için yapmamaktır.

Kısacası bizi bizden de iyi tanıyan, başkalarını kandırsak da O’nu kandıramayacağımızı bildiğimiz bir Yaratıcıya yakın olabilmenin, O’nun emri uyarınca dosdoğru olmaktan geçtiğini unutmamaktır.

Dosdoğru olma bilinci ile neyi ne için yaptığımızı her daim kontrol etmek, iç disiplinimizi canlı tutmaktır.

Böylelikle hem kendimizi hem de çevremizi “Allah’la kandırmanın” önüne geçmektir.

Ve ibadet şuurunu hayatımızın her alanına taşımaktır.

Neticede bize dünyada da cennet huzuru yaşatacak bu ahlakın ahirette de cennetimizi inşa edecek olmasından anlamlı ne olabilir?

İş ki o ahlakı hayata geçirebilelim…