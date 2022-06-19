Minerva’nın baykuşu, alacakaranlık da kanat çırpmaya başlar. (Hegel)

Akşam olmuştu. Güvercin, güneşin batışını selamlamış, geri dönüyordu. Gün boyu, içinde bir boşluk hissetmişti. Bu boşluk, içinde garip bir hüzün barındırıyordu. Ne oluyor yine, diye düşündü. Yazın başlangıcındaydılar. Her yer, güneş ışığı ile kaplanmıştı, pırıl pırıl ve rengarenkti. Tabiat ve doğa, yavaş yavaş büyüyor, canlanıyor, iyileşiyor ve güzelleşiyordu. Bütün yarımlar, tamamlanıyordu.

Boşluk hissi, hüzün ve yabancılaşmayı anlatırdı, biliyor ve niye böyle hissettiğini merak ediyordu. İçindeki bir ses, ‘özlemek’, diye cevap verdi. Özlemek… Özlemek, kontrol edilemezdi. Her an, apansız ve hazırlıksız bir şekilde ortaya çıkardı. Özlemek, hüzün ile kardeşti. ‘Eyvah’, dedi kendi kendine. Bu gece de, yine, ona uyku yoktu…Özlemek, ama neyi özlemek; özlemek, ama kimi özlemek, diye saymaya başlamışken, birden durdu. En iyisi, Lal’i, görmeye gitmekti.

‘Özlemek, geçmişe özlemdir’, dedi Lal. ‘Geçmiş zamanlar özlenir. Zaman geçince, yaşanan kötü duygular unutulur. Geriye sadece güzel duygular kalır. İşte onlar özlenir güvercin’. ‘Bazıları da hep kötülükleri hatırlarlar Lal’. ‘Onlar, akılla yaşayanlardır güvercin. Akıllarına hapsolmuşlardır. Her şeyi, egolarına saldırı olarak alıp, daima matematik hesabı yaparlar. Başkalarının davranışlarını, kendilerine yapılan hatalar olarak kabul ederler ve hataları sayarlar. Büyük hatalar, küçük hatalar, hatta yarım hatalar bile sayılır ve biriktirilir. İlk fırsatta, karşı tarafın yüzüne vurulur. Böylece egolar, korumuş ve büyütülmüş olur. Ölü zamanları fark ederek, kar zarar hesabı yaparak yaşarken, yaşamın güzel duygularını ve yüreklerinin sesini unutanlardır onlar. Ne özlemeyi bilirler, ne de yaşanmış güzellikleri fark edebilirler’, dedi Lal. ‘Onlar’, diye sorar gibi mırıldandı güvercin. ‘Onlar, geçmişe dönmek istemezler. Aklın, sadece acı hafızası vardır güvercin’, dedi Lal. ‘Akıl, duyguyu anlamakta zorluk çeker, güzellikleri fark etmez ama çok güzel hesap yapar’. ‘Hiç mi özlemezler’, diye sormaktan kendini alamadı güvercin. ‘Yok, yok’, dedi Lal. ‘Özlerler, hatta çok özlerler ama bunu ne fark edebilir, ne de itiraf edebilirler’. ‘Ama niye’, diye konuşmayı zorlamak istedi güvercin. ‘Ama niye’, diye tekrarladı Lal. ‘Gerçekle yüzleştikleri zaman, onların keşkeleri ve pişmanlıkları başlar’. ‘Ondan sonra’, diye merakla sormaya devam etti güvercin. ‘Ondan sonra da kendini veya karşısındakileri suçlamalar başlar’. ‘Ya sonra’, diye sordu yeniden Güvercin. ‘Arkasından kendilerini çaresiz ve aptallaşmış gibi hissetme ve uyuşukluk hissi başlar, dedi Lal. ‘Bu düpedüz salaklık’, dedi güvercin. ‘Salaklık olduğunu, ben inkar ediyor muyum güvercin. Sen sordun, ben de aklın nasıl çalıştığını, sana anlatmaya çalışıyorum’, dedi Lal. ‘Ya özlemek’, diye hatırlattı güvercin. Sanki dümeni doğru yola çevirmeye çalışıyordu.

‘Özlemek, yürek işidir’, dedi Lal. ‘Sevda işidir, özlemek. Yürek, sadece yaşanılan güzel zamanları hatırlar ve özler. Yürek insanları, güzellikleri özleyerek ve arayarak yaşarlar’. ‘Bazen abartıyorsun değil mi Lal?’. ‘Sana en fazla kendi özlemlerimi, anlatabilirim güvercin. Özlemeye başladığında, geçmişin hesaplarını kapatır, geçmişle ve kendinle barışırsın. Ondan sonra geriye kalan, sadece özlemdir. İki sene önce, çok sevdiğim bir dostum ve arkadaşım öldü güvercin. Bana hala yaşıyormuş gibi geliyor. Onu öyle çok özlüyorum ki… Oysa geri gelmeyeceğini biliyorum. Zira mezarını, kendim kazdım ve onu kendim gömdüm. Yine de gün içinde hala onun hareketlerini, sesini, dokunuşunu, bakışlarını hatırlıyorum. En çok da söyledikleri, sürekli aklımdan geçiyor. Dostum ve arkadaşım öyle güçlü, zeki ve duyarlıydı ki, sanki zamansız bir bilgeydi. Özlemin ötesinde, söyledikleri, bana vasiyet gibi geliyor, hala aklımda dönüp dolaşıyor ve bana yol gösteriyor. Gündelik yaşantı içinde her an, sözüyle, hareketiyle, sesiyle, öfkesi ve tepkileriyle hatırlıyorum, onu güvercin. İnsanlara yol gösterir, fikirler verirdi. Asla kendini tatmin etmek için, bir şeyler vererek, verdikleriyle göz oymazdı’. ‘Buna ihtiyacı olmak, ne kadar zavallı bir şey’, dedi güvercin.

‘Arkadaşım, herşeyi tutkuyla, ayin gibi yapardı. Her hareketinde, düşünsel ve eylemsel görkemi hissedilirdi. Onu ya sever ve güvenirdin ya da korkunç öfkesinden dolayı çekinir, korkardın. aptallığa ve salaklığa hiç tahammülü yoktu, hemen parlayıverirdi. Birlikteyken asla sıkılmaya zaman bulamazdın. Ama insanlara karşı öyle bir şefkati vardı ki, her duygu yoksunu üzerine yapışır, kalırdı. Gerçek üstünlüğü, kimsenin göremediğini görmekti’. Derin bir nefes aldı Lal. ‘Güvercin yetkinlik ve mükemmellikle tanıştığında, artık daha azına razı olamıyorsun’. ‘Ya olmuşsan’, diye sordu merakla güvercin. ‘O zaman keçiboynuzunun tadını almak gibi, uğraşır durursun’, dedi Lal. ‘Yaratılışında yoksa ne yapsın’, diye sordu yeniden güvercin. ‘Herkes kendi doğasına ve yazgısına mahkum ve yazılıdır’.

‘Güvercin ona karşı yapılacak bir şey yok. Bildiğin şeyleri, tekrar tekrar yaşamak istersen, dünya akıl insanlarıyla dolu. Seç, seç al’. ‘Ama onları özlemezsin ki’, dedi Güvercin. ‘Pazardaki malın, neyini özlersin ki Güvercin’. ‘Lal’, diye bağırdı güvercin. ‘Sana yakışıyor mu böyle söylemek?’

‘Herkesin, gül olacak hali yok güvercin. Dünyaya otlar ve dikenler de lazım’. ‘Sen de şimdi, aklınla mı konuşmaya başladın lal’, dedi güvercin. ‘Boş ver’, dedi Lal. ‘Herkes, kendini tekrar ederek, yaşamayı öğrenir’. ‘Ama’, dedi güvercin. ‘Ama’, dedi Lal. ‘Yaşamın bir gerçeği var ki kimse ondan kaçamaz. Yaşamına birini aldığında, onun bütün hayatını ve yaşadıklarını da hayatına almış olursun’. Güvercin derin bir nefes aldı. ‘Ben, bu cümleyi günlerce düşünürüm artık’, dedi sonra da…

‘Biliyor musun güvercin, yürek insanları, ilk görüşte hemen birbirini tanır’. ‘Yürek insanları, bazen de akıl insanlarında dinlenmek ister’, dedi güvercin inatla. ‘Benzerler, benzerleri çekmez mi lal?’. ‘O sözün devamı da var güvercin. Benzerler, benzerleri çeker ama biraz fazla yakınlaşınca da birbirlerini iterler’. ‘Herkes, kendi eksiğini özlemez mi’, diye sordu Güvercin. ‘Kendi eksiğini bulunca, tamamlanırsın’, dedi Lal. ‘O yüzden, en çok onu özler, aklından hiç çıkaramazsın. İnsan olmaya mı karar veriyorsun yoksa güvercin?’. ‘Niye olmasın’, derken orasını kendi de bilmiyordu.

‘Seninle ne ilginç bir ilişkimiz var güvercin’, dedi Lal. ‘Ben uçmaya çalışırken, sen yürümeye kalkıyorsun…’. ‘Sen söyledin Lal. Kendi eksiğimiz de tamamlanıyoruz. Niye olmasın ki? Türler arası geçişleri sevdiğini sanıyordum oysa senin’. ‘Biz aslında, özlemekten konuşmuyor muyduk’, dedi Lal. Ve ikisi birden gülmeye başladılar…