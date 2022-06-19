Dünya Mülteciler Günü

Bugün, “Dünya Mülteciler ve Göçmenler Günü” olarak belirlenmiş.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Kurulu kayıtlarına göre, 2014 yılında her gün ortalama 42 bin 500 kişi yurdundan ayrılmak zorunda kalıyor. Dünya genelinde mülteci sayısının 23 milyonu aştığı belirtiliyor.

Mülteciliğin ve göçlerin asıl nedenleri; savaşlar, terör, ekonomik krizler ve doğal afetler.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Arap-İsrail Savaşı, yüzbinlerce Filistinliyi mülteci yaptı. Son dönemin en büyük mülteci hareketleri ise, ABD’nin Afganistan’ı işgali, Körfez Savaşları ve son olarak SURİYE ve LİBYA saldırıları ile ortaya çıktı.

Ve en büyük bedeli de TÜRKİYE ödedi ve ödüyor!

ABD’nin “Büyük Ortadoğu Projesi”,

“Ortadoğu petrol kaynaklarını kontrol altına almak, Ulus devletleri parçalayıp, küçük tampon devletçikler kurarak Büyük İsrail Projesi’nin önündeki engelleri kaldırmak” üzerine kurulmuştur!

Ortadoğu’ya yönelik emperyalist müdahale ve cihatçı barbarlık bu nedenle yaşanmıştır!

Ne yazık ki, komşularımız Irak ve Suriye üzerine, “sözde stratejik müttefik” olduğumuz ABD emperyalizmi ile işbirliği yapmamız, ülkemize ekonomik, siyasal ve toplumsal açılardan ağır bir darbe indirmiştir!

Bu yanlış siyasetin sonucu olarak; ülkemize 3 milyon 690 bin 896 kayıtlı mülteci gelmiştir.

Suriye yönetimine karşı PYD/YPG başkanı Salim Müslim’i Türkiye’ye davet ederek yapılan görüşmeleri anımsayın!?

Ardından, Esad yönetimine karşı “ÖSO-Özgür Suriye Ordusu” İstanbul’da yapılan toplantı sonrası kurulmuş ve maddi olarak desteklenmiştir!’

Buna karşın, ABD’nin Suriye siyaseti çökmüş ama geride PYD/YPG örgününe silah, araç-gereç, mühimmat, eğitim ve maddi destek veren ABD’nin karanlık yüzü bir kez daha ortaya çıkmıştır!

Onca maddi ve manevi bedele karşın, “Suriye siyasetimiz” FİYASKO ile sonlanmıştır!

Öte yandan; yine “ABD Projesi” olarak Afganistan’a sürüklenmek istenen Türkiye, Taleban muhalifi mültecilerin adeta istilasına uğradı. İlginç olan şu ki;

hiç biri ailesiyle gelmiyor ve hepsi de genç insanlar!?

Suriye’de Esad iktidarı ortadan kaldırılamadı.

Ama güney sınırımızda ABD taşeronu bir PYD örgütü konuşlandı!

Öte yandan;

Esad, tüm vatandaşlarına kapılarını açtığı ve Türkiye’deki mülteciler dini bayramlarda memleketlerine rahatça gidebildikleri halde, Suriyelilerden arınamıyoruz!?

Göç İdaresi Kuralları’na göre;

bayramlarda kendi ülkelerine gidip dönebilenlerin artık “mülteci” kimliği kalmamıştır!

Ancak;

Siyasi iktidar, çok net olarak “Suriyeliler kalıcıdır” dedi! Hatta binlercesine “VATANDAŞLIK” verdi! NEDEN?

· İçişleri Bakanı; “Suriyeliler gidince işadamları isyan edecek” dedi!?

· Göçmen işçi sayısı 8 yılda 8.5 kat artmış!

· Ucuza çalıştırılan işçilerin yüzde 43’ü Suriyeli işçiler!

· Her 10 Suriyeli mülteci 6 Türk’ü işsiz bırakmış! (Kaynak; Uluslararası Göç Politikaları Araştırma Merkezi)

· AKP’li Mehmet Özhaseki; “Suriyelileri gönderemezler! Sanayiyi onlar ayakta tutuyor!” dedi!

İşte, hayatın gerçeği bunlar!

Türk vatandaşları İŞSİZLİK ve GEÇİM SIKINTISI içinde kıvranıyor, ekonomik nedenlerle aileler parçalanıyor, aile içi şiddet hızla artıyor ve bu ülkeyi yönetenler “UCUZ EMEK” için kendi vatandaşını yok sayıyor! “Seçmen” olarak da birilerinin “vatandaş” yapılan mültecilere ihtiyacı olmalı!

Ha, işin bir diğer yönü de şu;

Bu ülkenin toplumsal ve kültürel yapısı dinamitleniyor!

Farkında mısınız?