CHP’de “yanlış yapan gider” kuralı nihayet işlemeye başladı

Sanırım, CHP’de bir şeyler değişmeye başladı.

Yanlış yapanların, partiyle ilişkileri bir bir kesiliyor.

İşte en son ırkçı ve cinsiyetçi ifadeleriyle öne çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve adı rüşvet soruşturmasıyla gündeme gelen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ile ilgili harekete geçildi.

Semih Şahin partiden ihraç edildi, Tanju Özcan ise kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

Eskiden böyle miydi?

Milletvekili ve belediye başkanlarının yaptığı hatalar, sineye çekilirdi.

“Bizdendir, olur böyle şeyler” denir, geçilirdi.

CHP, böyle böyle “herkesin istediği gibi at oynattığı” bir parti haline gelmişti.

Partide kaos vardı.

Hatırlayın… Geçmişte bu kentte olup bitenleri hatırlayın!

Adam, milletvekili…

Yerel seçim var…

Milletvekili tutuyor, “kendi partisinin belediye başkan adayının seçimi kaybedeceğine” dair bir başkasıyla yazılı iddiaya giriyor.

Olay basına yansıyor, yazılıyor çiziliyor, ama o milletvekili ile ilgili bir işlem yapılmıyor.

“Muhterem”, sanki hiçbir şey olmamış gibi görevine devam ediyor ve sonraki yıllarda da partinin başına bela oluyor.

Bu ve benzeri olaylar, CHP’yi yerle bir etmişti.

Şimdi benzeri hatalardan dönüldüğünü, yanlış yapanların partiden temizlendiğini görüyoruz.

İnşallah bu tutum kararlılıkla sürdürülür.

Erdoğan’ın “seçimi kazanma” formülü

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kestirmeden başarıya ulaşma formüllerine” bayılıyorum.

En son ne dedi?

“Her üyemiz bir üye getirirse, biz bu seçimleri alırız. 2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu bizim için zor bir şey değil. Şu an 11 milyonu aşkın üyemiz var. Her bir üyemiz 1 üye daha getirirse seçimi kazandık demektir. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları bunları yapmaya başlarsa mesele bitmiştir.”

Erdoğan, biliyorsunuz, geçmişte benzer yöntemle işsizlik sorununu da çözmeye kalkmıştı.

Ne demişti?

“TOBB’un 1 milyon 300 bin üyesi var. Her üye bir kişiyi işe alsa, işsizlik 1 milyon 300 bin azalır, her TOBB üyesi iki kişiyi işe alsa işsizlik hemen hemen ortadan kalkar.”

Bu formül tutmuş muydu?

Tutmadı…

İşsizlik devam ediyor…

Ne dersiniz, Erdoğan’ın “seçim kazanma formülü” tutar mı?

AKP, mazot ve dolar

2002 yılında AKP iktidara gediğinde…

Mazot 1.3 lira, dolar 1.6 liraydı.

Yani bir litre mazot, bir dolardan ucuzdu.

Bugün ise…

Bir litre mazot 30 liraya dayandı.

Bir dolar 17.3 lira.

Mazotun litresi neredeyse 2 dolar.

Gel de sen bu rakamlarla sanayicilik yap, tarım yap, ticaret yap.

İşte AKP iktidarının 20 yılda Türkiye’yi getirdiği nokta burası.

Futbolda son derece demokratik (!) bir seçim

Biliyorsunuz geçenlerde Türkiye Futbol Federasyonu’nda başkanlık seçimi yapıldı.

Güya adı “seçim”!

“Türkiye’nin tek iradesi” başkan olacak ismi belirledi, diğer adayların ortaya çıkmasına izin verilmedi, delegeler de gidip tıpış tıpış o ismi başkan seçti.

Gaziantep Kulübü eski Başkanı Mehmet Büyükekşi, artık Türk futbolunun yeni başkanı!

Büyükekşi başkan olmasına oldu da, delegelerin seçimde verdiği mesaj çok anlamlı.

309 delegeden 100’ü durumu protesto etmek için kongreye katılmadı, 51 delege ise “boş oy” kullandı, yeni başkan sadece 158 oyla seçildi.

Böylesine saçma sapan bir seçimin sonunda başkan olsan ne olur, olmasan ne olur?

Türk futbolunun neden bir milimetre dahi yol alamadığını şimdi anladınız mı?

Elbette biz kazanacağız

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Erdal Atabek diyor ki:

“Haklı olan biziz. Doğru olan biziz. Bilimle yaşayan biziz. Sanatla yaratan biziz. Atatürk Cumhuriyetini emanet alan biziz. Bağımsız olan biziz. Laik olan biziz. Kutsal olanı sömürülmekten kurtaran biziz. İnsanları düşünen biziz. Adaleti kuracak olan biziz. Laik eğitimi yapacak olan biziz. Elbette biz kazanacağız. 2023’te laik cumhuriyetin 100.yılını kutlayacağız. Biz, bizler, bütün ulusumuz…”