Millet artık kanıksadı.

Her zamdan sonra “Yine mi, yine mi” dedi dedi, baktı ardı arkası kesilmiyor, “hayret etmeyi” bile bıraktı.

“Battı balık yan gider” misali olup biteni kös kös izliyor.

Sonuçta…

“Zammı yiyen vatandaş”, kaderine razı oldu.

“Zammı yapan iktidar” ise, “Ne yapayım, suçlu ben değilim dünyada petrol fiyatları sürekli artıyor” deyip işin içinden sıyrılmaya çalışıyor.

Tamam da, bu işin sonu nereye varacak?

Türkiye, bu akaryakıt fiyatlarıyla nereye sürüklenmek isteniyor?

Üreten, yani sanayici, köylü-çiftçi perişan!

Nakleden, yani kamyoncu, otobüsçü perişan!

Tüketen vatandaş perişan, çarşıda pazarda ürünlerin yanına yaklaşamıyor.

Akaryakıta zam demek, iğneden ipliğe her şeye zam demek.

“Yeme içmeye” zam demek…

“Giyime kuşama” zam demek…

“Ulaşıma” zam demek…

“Eğitime öğretime” zam demek…

“Sağlığa” zam demek…

Akla gelen her şeye zam demek ve bizler her gün bu zamlarla karşı karşıyayız.

Dünyada durum ne?

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İnternette “Global PetrolPrices.com” adlı bir site var, hangi ülkede petrol ürünlerinin kaça satıldığını takip etmek istiyorsanız, bu siteye girin bir bakın.

Dün ben bu siteye girdiğimde henüz 20 Haziran 2022 haftası fiyatları yüklenmemişti, 13 Haziran 2022 haftası fiyatlarına baktım.

Dizel ve benzin fiyatları birbirine çok yakın, bu yazıda “dizel fiyatlarını” esas alacağım.

Sitede, geçen hafta dünyada dizel ortalama fiyatı litre başına “1.44 Dolar, 23,8 Türk Lirası” olarak görünüyor.

Fiyatlar, petrol üreten fakir ülkelerde daha düşük; zengin ülkelerde ise daha yüksek.

Bunun tek istisnası ABD.

ABD, düşük dizel fiyatları ile ekonomik yönden gelişmiş bir ülke.

Örneğin, geçen hafta ABD’de dizel fiyatı bizim paramızla 26 liraydı.

Peki, akaryakıt fiyatları ülkeden ülkeye neden değişiyor?

Bütün ülkeler, dünya petrol piyasasında “aynı fiyatlara” erişebiliyorlar, ama bu ürünlere ülkelerinde farklı “farklı vergi” uyguluyorlar.

Fiyat farkı, bu nedenle oluşuyor…

Bizde ve onlarda dizel fiyatları

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Ülkeler, herhangi bir konuda doğal olarak kendilerini “komşu ülkelerle” karşılaştırırlar.

Bizde durum ne, onlarda durum ne?

Daha sonra bu karşılaştırma, biraz daha uzak ülkeleri kapsar.

Dün ben böyle bir karşılaştırma yaptım.

Eğer bu yazı yayınlanıncaya kadar yeni bir zam gelmezse, dizel fiyatı bizde 30 lira.

Diğer bazı ülkelerde bir litre dizelin fiyatı ne acaba?

“Global PetrolPrices.com” sitesine göre, diğer ülkelerdeki dizel fiyatları “Türk Lirası” olarak şöyle:

*İRAN : 18 Kuruş

*LİBYA : 53 Kuruş

*SURİYE : 2 Lira 24 Kuruş

*IRAK : 8 lira 10 Kuruş

*CEZAYİR : 3 lira 41 Kuruş

*TÜRKMENİSTAN : 6 Lira 65 Kuruş

*KAZAKİSTAN : 9 Lira 34 Kuruş

*MISIR : 6 Lira 22 Kuruş

*AZERBAYCAN : 8 Lira 12 Kuruş

*TUNUS : 11 Lira 24 Kuruş

*RUSYA : 15 Lira 90 Kuruş

*GÜRCİSTAN : 25 Lira 18 Kuruş

*JAPONYA : 18 Lira 65 Kuruş

*ABD : 26 Lira 6 Kuruş

*BULGARİSTAN : 30 Lira 49 Kuruş

*POLONYA : 28 Lira 97 Kuruş

*ROMANYA : 33 Lira 44 Kuruş

*ALMANYA : 36 Lira 63 Kuruş

*İTALYA : 35 Lira 62 Kuruş

*FRANSA : 37 Lira 73 Kuruş

*İNGİLTERE : 39 Lira 89 Kuruş

*YUNANİSTAN : 36 Lira 56 Kuruş

Liste uzun, ben bazı ülkelerdeki dizel fiyatlarını aldım.

Gördüğünüz gibi, Avrupa’daki komşularımız Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya hariç diğer komşularımızda dizel fiyatları sudan ucuz.

İran’da 18 Kuruş, Suriye’de 2 Lira 24 Kuruş, Irak’ta 8 Lira 10 Kuruş, Mısır’da 6 Lira 22 Kuruş, Azerbaycan’da 8 Lira 12 Kuruş, bizde 30 Lira.

Tamam, bizim petrolümüz yok, topraklarından petrol fışkıran ülkeler gibi olamayız, ama biz petrolün 30 liranın üstünde satıldığı “Avrupa ülkesi” de değiliz.

Ekonomimiz o kadar güçlü, halkın alım gücü o kadar yüksek değil.

Bir türlü çözülemeyen bu enerji sorunu ve her gün artan enerji fiyatları, Türkiye’yi yiyip bitiriyor, Türk halkını perişan ediyor.