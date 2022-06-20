Tatil planınız var mı, yoksa tatil hayal mi?

Ekonomik kriz, toplumun büyük bir kesimini perişan etti…

Fiyatlar altı başını gitti…

Durum böyle iken, bu yıl tatil planı yapanların sayısı giderek düşüyor…

Metropoll Araştırma Şirketi, “2022 Yurt İçi Turizm Beklentileri” konusunda bir araştırma yaptı. Sözcü’den Sayime Başçı, bu araştırmayı derledi. Haberi birlikte okuyalım;

**

Ekonomik krizin etkileri ile vatandaşın geliri temel ihtiyaç ürünlerine bile yetmekte zorlanırken, yüksek fiyatlarla memleket ziyaretleri ve tatil hayalleri suya düştü. Yaz dönemi ile birlikte kur farkından dolayı yabancıların uygun fiyatlara tatil yaptığı sahiller için Türkiye'de yaşayanlar plan dahi yapamıyor.

YÜKSEK ENFLASYON

Alım gücündeki erime ve yüksek enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı ile her 100 kişiden 70'i bu yıl tatil planı yapamadığını açıkladı. Metropoll'ün “2022 Yurt İçi Turizm Beklentileri” araştırmasına göre, yüzde 10'luk bir kesim memleket ziyareti planı yaptığını aktarırken, tatil beldesine gidebileceğini açıklayanların oranı ise yüzde 12.8'de kaldı. Gelir dağılımı arasındaki uçurumun tatil planlarında da görüldüğü bu dönemde yurt dışında tatile çıkabileceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 1.6'da kaldı.

AİLELERİN TATİL BÜTÇELERİ

Seyahate çıkacağını açıklayanların yarısı ise tatile çıkması durumunda nerede kalacağı konusunda henüz bir fikrinin olmadığını belirtti. Araştırmada tatil yapmayı planlayanlara bunun için ayırdıkları ortalama bütçe de soruldu. Sonuçlara göre tatil yapacakların yüzde 23'ünün tatil bütçeleri 4.000 TL'nin altında kalırken, yüzde 27'sinin ise 10 bin TL'nin üstünde. 4.000 TL ile 6.000 TL arasında bütçe harcayacakların oranı ise yüzde 16.5 oldu. Bu veriler ile seyahate çıkacağını açıklayan yüzde 24.7'lik kesimin ortalama bütçesi ise 8.000 bin TL'de kaldı.

AMERİKA’DAKİ DURUM

Türkiye'deki bu araştırmaya karşılık ABD'deki tatil beklentilerini ve planlarını ortaya koyan Deloitte'un “2022 Yaz Tatili Araştırması”na göre Amerikalıların yarısı bu yıl tatil planı yapıyor. ABD'deki katılımcıların yüzde 50'ye yakınının seyahat planladığını ve bunların yüzde 49'unun tercihinin de Avrupa olduğunu ortaya koyan araştırma sonuçlarına göre her 10 katılımcıdan altısı bu yaz seyahat etmeyi planlarken, yüzde 46'sı otel gibi alanlarda ücretli konaklama yapacaklarını belirtti.

ORTAMALA TUTAR

– Geçen yılın yaz tatili dönemini kapsayan 3'üncü çeyrekte 18.7 milyon kişi seyahate çıkarken, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam harcamalar geçen yıla göre yüzde 80.2 artarak 58 milyar 104 milyon TL olmuştu. Bu harcamaların ise sadece 5 milyar 95 milyon 471 bin TL'lik kısmını paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 1.101 TL oldu.”

TATİL PLANI YAPMAK

Yukarıdaki haberin özeti şu; Geçim derdi, tatil planlarını da etkiledi. Her 100 kişiden 70’i tatil planlamadığını açıklarken memleketini ziyarete gideceklerle birlikte seyahate çıkacakların oranı yüzde 24.7 oldu. 100 kişiden sadece 13’ü sahil planı yaptı bütçeler 8.000 TL’de kaldı… Hayat pahalığı bu kadar yüksek iken, tatil planı yapmak gerçekten de çok zor. Böyle devam ederse, tatil hayal olmaya devam edecek.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Körfez ülkeleri nas

demedi, faiz artırdı

Türkiye'de iktidar dini gerekçeleri öne sürüp faiz artırma seçeneğini masadan kaldırırken, şeriatla yönetilen Körfez ülkelerinde üst üste faiz artışı kararları geliyor. Suudi Arabistan Merkez Bankası, önceki gün aldığı kararla politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25'e yükseltti. Katar'da da merkez bankası önceki gün 75 baz puanlık faiz artışına giderek mevduat faizi oranını yüzde 2,25'e yükseltti. Yani Türkiye’ye nass var, şeriatla yönetilen Körfez ülkelerine nass yok.

Xxxxxxxxxxxxxx

DEVA’da gözler

Gebze mitinginde

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ilk mitingini Gaziantep’te yapmıştı. Babacan, ikinci mitingini cumartesi günü saat 18.00’de Gebze’de Yeni Adliye yanındaki, Mevlana Kapalı Pazar Yeri Meydanı’nda yapacak. DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, miting için hazırlıklarını sürdürüyor. Bakalım DEVA Partisi, Gebze’de umduğu kalabalığı bulabilecek mi?

Xxxxxxxxxxxxxx

Doğalgazı, elektriği

de SABİTLEYİN

AKP hükümeti, kamuoyunda tartışmaya bile açmadan gece yarısı önergesiyle kira zamlarını yüzde 25'e sabitledi… Durum böyle olunca kiracı-ev sahibi arasında yeni tartışmalara yol açtı. Vatandaşlar, madem kirayı zamları sabitlendi, zam sabitlemesinin halkın belini büken tüm zamlar için uygulanmasını istiyor. Şu sıralar bunu istemek, olmayacak duaya ‘Amin’ demek gibi bir şey.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

TÜRK DİLİ

“Hoş geldin” ayrı yazılır.

“Hoşça kal” ayrı yazılır.

"Her şey" ayrı yazılır.

“Var ol” ayrı yazılır.

“Sağ ol” ayrı yazılır.

“Şu an” ayrı yazılır.

“Ya da” ayrı yazılır.

“Yurt dışı” ayrı yazılır.

“Yurt içi” ayrı yazılır.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Sağlıkçılara bir

dokun bin ah işit

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, önceki gün Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti… Çeker, burada sağlıkçıların sorunlarını dinledi, basın açıklaması yaparak sorunları dile getirdi. Çeker, “Sağlıkçılar çok dertli. Kamu işvereni her zamanki gibi havanda su dövmeye devam ederek çalışanın sorunlarına özüm üretmemekte” dedi. Pandemi süresince canla başla çalışan sağlıkçıların, sorunlarının çözülmemesi, gerçekten de anlaşılır gibi değil. “Bir dokun bin an işit” misali sağlıkçılar dertli mi, dertli…

Xxxxxxxxxxxx

HAKLARINI ÖĞREN

Çalışana sistematik bir şekilde uygulanan mobbing, "eziyet" suçunu oluşturur. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2018/203 E. 2018/2245 K.)

XXXXXXXXXXXX

BİLGİPEDİA

İnsanların yüzde 80'i sırf kendilerine özgüveni olmadığı için ve kendilerini iyi hissetmek adına diğer insanları aşağılarlar.