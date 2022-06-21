Alavere, dalavere!..

Bir ülkede ekonomik düzen bozulmuşsa, işsizlik ve hayat pahalılığı hızla yükseliyorsa, “çaresizlik” insan ruhlarını sarmışsa, kimi insanlar “yaşamak için” her şeyi göze alıyor ve çeşitli yollardan kirli işlere giriyorlar.

Bilimsel araştırmalar net olarak gösteriyor ki;

“yoksulluk arttıkça, yaşam koşulları güçleştikçe SUÇ oranları hızla artıyor!”

Bakın, Hollanda’da cezaevleri kapatılıyor!

Bizde ise, cezaevleri tıka basa dolu ve yeni cezaevleri yapılıyor!?

Hemen her gün gazetelerde ve televizyon haberlerinde görüyoruz;

· SUÇ PATLAMASI yaşıyoruz!

TÜİK-Türkiye İstatistik Kurumu araştırmasına göre; 2019 yılında ceza infaz kurumlarına 281 bin 605 kişi girmiş! Hırsızlık 7 kat, kaçakçılık 9 kat, cinayet 6 kat, cinsel suçlar 10 kat artmış!

Düşündürücü ve kaygı verici değil mi?

Son zamanlarda, “ekonomik çöküntü, işsizlik” nedenleriyle eşini ve çocuklarını öldürüp sonra kendi canına kıyan insanların haberlerine tanık oluyoruz!

“Toplumun temeli” olan AİLE yıkılıyor!

· KAYGI BOZUKLUĞU yaşıyoruz!

Bilimsel bir araştırma gösteriyor ki, vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu “kaygı bozukluğu” yaşıyor! Bu, ruhsal dengeyi bozuyor. Ruhsal dengesi bozulan insanın ne zaman ne yapacağı belli olamaz!

- İşten kovulan kapıcı apartman yakıyor! ( 8.11.2021)

- Aç kalan, işsiz ve eğitimsiz insan, birilerinin verdiği para karşılığı ORMAN YAKIYOR! (19.11.2021)

- İşsiz ve çaresiz kalan 22 yaşındaki genç köprüden atlayarak canına kıyıyor! ( Kocaeli/28.11.2021)

- Sokakta dilendirilen 27 bir çocuk var! ( Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklaması: 6.11.2021)

- Kimi insanlar marketlerdeki bağış kutularını çalıyor!

· DOLANDIRILIYORUZ!

Ekonomik düzen bozuksa, işsizlik, geçim sıkıntısı giderek ağırlaşıyorsa, kimileri de başka insanları DOLANDIRARAK vurgun yapmayı seçiyor.

Örneğin; “hesabınız terör örgütü tarafından ele geçirilmiş” diyerek, emniyet görevlisi olduğunu söyleyen dolandırıcılar! Az mı can yaktılar?

Araba satışından emlak satışına, internet üzerinden ürün satışına kadar pek çok alanda dolandırıcılık yaygın bir soygun haline gelmiş.

Ve son zamanlarda, başka bir soygun örneği yaşanıyor!

“Sigortadan alacağınız var, vekalet verin, sizin için tahsil edelim!”

Geçenlerde bir telefon aldım.

Düzgün konuşan bir bayan;

“Mustafa Bey, 2020 yılında aracınız bir zincirleme kazaya uğramış. Siz mağdursunuz. Karşı tarafın sigortasından alacağınız var. Bu konu ile ilgili olarak sizi filan hanım arayacak, bilginiz olsun.”

Ertesi gün, o dediği bayan aradı;

“Mustafa Bey, filan sigortadan 5 bin 200 TL alacağınızı sizin için tahsil edeceğiz. Bunun için bize vekalet vermeniz gerekiyor!?”

- Neden doğrudan benim hesabıma aktarılmıyor?

- Siz, hakkınızı aramazsanız, sigorta şirketleri ödeyecekleri paranın üzerine yatar!

“Teşekkür ederim, size vekalet veremem” dedim ve kapattım.

Sonra, olayı sigortacıma aktardım;

- Aman, sakın ha! Dedi.

Öğrendim ki, bir grup Avukat, sigorta şirketleri ve Trafik şubelerdeki dostları aracılığı ile bu kaza bilgilerini alıyor ve oltaya düşen balık misali vekalet verenlerin tazminatlarını tahsil ediyor muş!

Rahmetli Sakıp Sabancı’nın bir sözü aklıma geliyor;

Aç it fırın yakar!