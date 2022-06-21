Otobüsçüler ve kamyoncular, “NEFES ALAMAZ” halde

Derin ekonomik kriz, hız kesmeden artmaya devam ediyor.

Toplumun her kesiminden “İmdaaat” sesleri yükseliyor.

Özellikle akaryakıt fiyatlarının sürekli artması; taksicileri, otobüsçüleri ve kamyoncuları perişan etti.

Aslında ulaşım sektöründeki krizin başlangıcı yeni değil.

2018 krizi, arkasından Covid-19 salgını, otobüs ve kamyoncuları epey sıkıntıya sokmuştu.

Son “akaryakıt zam sağanakları” ise, otobüs ve kamyoncuların işini iyice bitirdi ve “nefessiz” bıraktı.

Sektör, “belini doğrultamaz” hale geldi.

Tabii sorun, sadece “akaryakıt zamları” ile sınırlı değil.

Dövizdeki kur artışı nedeniyle, otobüs ve kamyon fiyatları da arttı, “bu nedenle “araç yenilemek” hayal oldu.

Zamanında yenilenemeyen araçlar, haliyle sık sık tamir-bakım masrafı çıkarıyor, yüksek yakıt sarfiyatına neden oluyor.

Eee bir de böyle bir ortamda korsan taşımacıların piyasada “haksız rekabet” yaratmaları var.

Baş edemiyorlar…

Yaptıkları şikâyetlerden sonuç alamıyorlar…

“İhaleyle iş alma” dönemi de bitti.

Bugün ihaleyi alan, üç beş gün sonra aldığı işte zarar etmeye başlıyor.

Sefer azaltıyorlar, filo küçültüyorlar, personel ve giderlerde kısıntıya gidiyorlar, ama nafile!

Hiçbir önlem, sonuç vermiyor.

Bazı firmalar, çareyi otobüs ve kamyonlarını garaja çekmekte buldu.

Tamam da, nereye kadar?

Sorun çözülmezse, o otobüs ve kamyonlar garajda mı çürüyecek?

Bu anlattıkların sorunun bir yönü, bir de başka yönü, “kullananlar” yönü var.

İnsanların bir yerden bir yere gitmesi ve bir yerden başka bir yere mal taşıma, artık inanılmaz pahalandı.

İnsanlar, çok zorunlu olmadıkça seyahat etmiyor.

Nasıl etsin, İzmit’ten İstanbul’a gitmek bile 130-140 lira oldu.

İzmit’ten Ege veya Akdeniz’deki bir tatil kentine gitmek 500-600 lira, Doğu ve Güneydoğu’daki bir şehre gitmek ise 800-900 lira.

Bayramlarda memleket ziyaretleri de artık hayal!

Sonuçta…

Türkiye’de karayolu taşımacılığı en zor günlerini yaşıyor.

Otobüs ve kamyon firması sahipleri “iflas”, bu firmalarda çalışanlar ise “işsizlik” tehlikesiyle karşı karşıya.

Otobüsçülerin ve kamyoncuların “İmdaat” çığlığını bakalım duyan olacak mı?

Bir bu eksikti!

Evet, gerçekten bir bu eksikti.

Türkiye’de akla gelmeyen bir “saçmalık” vardı, nihayet o da yapıldı.

Giresun’da “semaver şeklinde musluklu minare” yapılmış.

Minareye devasa bir semaver, devasa bir musluk, iki de “tutma sapı”!

İşin ilginci, “semaverli minare tasarımına” Diyanet İşleri Başkanlığı da “olumlu görüş” vermiş.

Esprisi neymiş?

Efendim, Giresun çay bölgesiymiş, böyle bir bölgeye “semaverli minare” yakışırmış.

Size söyleyeyim, bu “semaverli minare” yakında yol olur, her bölgede o bölgenin bir ürünü minare yapımlarında “sembol” olarak kullanılır.

Yapılan doğru mu?

Bence yanlış…

Neye yarar?

İslam dinine ne katkı sağlar?

Diyanet İşleri Başkanlığı, “semaverli minareye” izin vermemeliydi.

Böyle bir uygulama, “işi sulandırmaktan” öte bir anlam taşımaz.