Ekmek 7 lira olursa şaşırmayın

Yağa zam gelir, şekere zam gelir, doğalgaza, benzine zam gelir sinirleniriz ama ekmeğe zam gelir, sinirlenmekle de kalmayız ortalığı birbirine katarız.

Ekmeğin kutsiyeti farklıdır.

Ucuz ekmek satılsın diye “Halk Ekmeği” yapılır.

Siz hiç, halk benzini, halk çayı, halk doğalgazı diye bir şey duydunuz mu?

Yok duymadınız. Kulağa da saçma geliyor zaten.

Peki neden ekmeğin “Halk” versiyonu var, neden ekmeğe gelen zam unutulmuyor?

Düşününki uğruna deyim bile oluşturulmuş, “Ekmek aslanın ağzında…”

Eee nasıl olmasın ki?

Ekmek yapılırken, ihtiyaç olan ürünlere bakın:Un, tuz, maya, su, elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve işçilik.

Bu ürünlerin tümüne katbekat zam geldi.

Ama doğalgaz neden bu kadar pahalı diye sorgulayacağına ekmek neden bu kadar pahalı diyoruz…

Değerli okurlarım aranızda bana kızanlarda vardır, bu yazıyı okurken fırıncı esnafını koruyorsun diyenlerinizde olmuştur.

Evet koruyorum, bu kadar zamma rağmen ekmek halen bu fiyatlarda satılabiliyorsa bence sizde koruyun.

Hem fırıncıyı koruyun hem de devlet destekli un fikrini ortaya atan bakanlığı. Bugün 550 TL’lik un devlet desteğiyle yüzde 40’a yakın bir indirimle fırıncıya geliyor. Eğer un fiyatını devlet desteklemeseydi bugün 200 gram ekmeğin fiyatı 7 TL olacaktı.

Devlet un desteğini kaldırdığında ekmeğin fiyatı 7-7,5 TL arasında satılır.

Geçtiğimiz yıl 4 çeşit yemek için 14 lira ödüyorduk, bugün bir tabak yemeğe 50 TLödüyorsak aradaki uçurumu, yazarak ya da çizerek anlatmama gerek yok.

“Ekmek çok ucuz” demiyorum ama hayat bu kadar pahalıyken sadece ekmek ve ulaşıma yapılan zammı dillendirmemeliyiz. Artan maliyetlere rağmen ulaşımın ve ekmeğin bu seviyelerde tutuluyor olması, bence o esnaf kolunun özverisiyle alakalı.

Unutmayın, yıllar önce un sattığın ülkeden bugün un alacak duruma düşülmesinin sorumlusu fırıncılar değil.

Adaletin bu mu dünya? Banka memuruna 75, banka temizlikçisine 18 TL

Geçtiğimiz hafta bir bankada çalışan temizlik görevlisi bir ablamızla sohbet ettik. Gününün tamamını banka temizliği yani beden işçiliğiyle geçiren bu ablamızın çok haklı bir feryadına tanık oldum.

Bankada çalışan tüm personel yani güvenlik görevlisi de dahil günlük 75 TL yemek parası alırken, kendisine “temizlikçi” olduğu için 18 TL ödeniyormuş. Evet yanlış okumadınız. Aynı çatı altında çalışan onlarca kişi arasında bir tek temizlik görevlisinin günlük yemek ücreti diğerlerinden 57 TL daha düşük.

Bu da şu anlama geliyor, banka memurlarına İskender Kebap, banka temizlikçisine ekmek arası tavuk döner…

Göz yaşlarını içine akıtarak yaşadığı durumu anlatan bu kadın, üstelik bir anne…

Sınıf ayrımının bu kadar hat safhada yaşandığı bu bankayı kınıyorum. İş yerindeki adalet uygulayıcılarının vicdanına teslim olan bu ablamız için elimden gelen tek şey bu yazıyı yazmak. Gönül isterdi ki bankanın adını da yazayım. Ama maalesef yazamıyorum.

Umarım bu yazı, ilgililer tarafından da okunur ve o temizlikçi ablamıza hissettirdiklerini anlarlar…

Vatandaş tatil yapmayı düşünmüyor

Geçtiğimiz hafa internet sitemizdeki anketi yeniledik ve okurlarımıza “Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?” sorusunu sorduk…

Cevap şıkla

rına ise

· Ege

· Akdeniz

· Karadeniz

· Memleketim

· Tatil yapmayı düşünmüyorum, seçeneklerini koyduk.

Gelen cevapların yüzdelik oranlarını sizlerle paylaşmak istedim. Anketimize katılanların yüzde 4,8’i‘Ege’, yine 4.8’i‘Karadeniz’, 7.1’i‘Akdeniz’ ve yine 7.1’i ‘Memleketim’ diye cevap vermiş. Anketin en yüksek oranını ise “Tatil yapmayı düşünmüyorum” oluşturmuş. Ankete katılanların yüzde 76,2’si tatil yapmayacağını söylemiş.

Üzücü bir sonuç…Bence bütün yıl dişini tırnağına takıp evinde ya da iş yerinde çalışan, okulda eğitim gören, kısacası herkes en azından bir hafta dilediği gibi yaşamalı. Unutmayın, yaşamak için çalışıyoruz, çalışmak için yaşamıyoruz….

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Cuma günü TSM konseri var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, “Yaza Merhaba” konseri düzenliyor. Şef Neşe Sarısözen Adalı eşliğinde ve misafir sanatçı Çiğdem Yarkın’ın da katılacağı konser, 24 Haziran Cuma günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. TRT Sanatçısı Yarkın’ın da mini bir konserinin yaşanacağı bu müzik ziyafetinin başlama saati 20.00 olarak belirlendi.