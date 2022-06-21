Aile bütçesi yönetirken sıkça yapılan 6 HATA

Ekonomik kriz, aile bütçelerini alt üst etti. Generali Sigorta’dan önceki gün gazetemize mail geldi. Okudum, dikkatimi çekti. Aile bütçesini dengelemek için size faydası olacaktır. Değerlendirmeyi birlikte okuyalım;

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Aile bütçesi yönetmek, mutlaka bir plan ve düzen ister. Plansız ve düzensiz atılan her adım ve yapılan her harcama ise, gelir gider dengesinin şaşmasına ve aile bütçesinde sorunlara neden olmaktadır. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle müşterilerine hizmet veren Generali Sigorta, aile bütçesi yönetiminde sıkça yapılan 6 kritik hatayı ve bu hatalardan uzak durulmasını sağlayacak önerileri paylaştı.

Gelir-gider tablosu oluşturmamak

Bir gelir-gider tablosu oluşturmak, aylık harcamaları görmek ve bu harcamalara yön vermek açısından kritik önem taşır. Aile bütçesini gelir-gider tablosuyla somut bir biçimde ortaya koymak, daha bilinçli ve doğru bir ekonomik hareket alanına sahip olmayı sağlayacaktır.

Öncelikli harcamaların dışına çıkmak

Evin ve ailenin temel ihtiyaçları birincil önem taşımaktadır. Dolayısıyla temel ihtiyaçlar, gıda ve fatura ödemeleri gibi temel masraflar birincil öncelik olarak görülmeli, bu öncelikli harcamaların ödemeleri yapıldıktan sonra diğer ihtiyaçlar dikkate alınmalıdır.

Alışveriş listesi yapmamak

Alışverişe çıkmadan önce mutlaka bir liste hazırlanması sanıldığının aksine büyük önem taşımaktadır. Sadık kalınan bir alışveriş listesi, sadece ihtiyaç olanı almak için yol gösterecek, gereksiz harcamaları engelleyerek aile ekonomisine katkı sağlayacaktır.

Birikim yapmamak

Aile bütçesi oluştururken eğer mümkünse az bir meblağ dahi olsa kenara koymak, olası kötü senaryolar için kritik öneme sahiptir. Birikim yapmak, özellikle kritik dönemlere hazırlıklı olunmasını ve daha kolay atlatılmasını sağlayacaktır.

Finansal okuryazar olmamak

Finansal okuryazar olmak, ekonomik anlamda daha bilinçli bir birey olunmasına, aile bütçesi oluştururken her giderin sorgulanmasına olanak sağlar. Finansal okuryazarlık, harcama alışkanlıklarının toptan değiştirilmesi ve borçları doğru yönetebilmek için eski alışkanlıkların yerini disiplinin alması ile mümkün olmaktadır.

Dijital uygulamalardan yardım almamak

Günlük hayatta önemli bir yere sahip olan mobil uygulamalar, hayatı kolaylaştıran özellikleriyle ön plana çıkıyor. Mobil uygulamalar; alışveriş, ev kirası, faturalar ve diğer tüm harcamaların kaydedilmesine ve aile bütçesinin mevcut durumunun kolayca takibine imkan sunmaktadır.

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Son 10 aydır, A’dan Z’ye her şeye zam geldi, gelmeye de devam ediyor. Yukarıda yapılan uyarıları dikkate alın, ayağınızı da yorganınıza göre uzatın. Gerçi bu hayat şartlarında bunu başarmak da zor. Yine de aile bütçesini iyi dengelemek lazım. İpin ucu kaçtı mı, toparlamak çok güç olur.

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Ekmek zammı perişan edecek!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’den sonra İstanbul’da da ekmek fiyatları 5 liraya çıkıyor. Kocaeli de ise ay sonundan itibaren 200 gramı 3 liradan satılan ekmeğin, 200 gramı 4 liradan satılacağı belirtildi. Rize’de ve İstanbul’da ekmek 5 lira olduğuna göre, ilimizdeki fırıncılar da yakın zamanda Kocaeli’dede ekmek fiyatının 5 lira olmasını isteyebilirler. Günde 1 ekmek alınsa bile ayda 150 lira sadece ekmeğe gidiyor. 4 kişilik bir ailenin ekmeğe vereceği parayı siz hesap edin.

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Gölcük MHP’nin kalesi mi?

MHP Gölcük İlçe Başkanlığına Derya Aksoy Çavdar atandı. Çavdar, ilçede yapılan törende “MHP’nin yıllardır önemli kalelerinden biri olan Gölcük’te üzerimize düşeni yaparak, bizlere duyulan güveni boşa çıkarmayacağız” dedi. Çavdar, Gölcük’ün MHP’nin önemli kalelerinden biri olduğunu söyledi. Bakalım genel seçimlerde MHP, Gölcük’te nasıl sonuçlar alacak.

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Toprak boşta çiftçi borçta!

Bursa’da önceki gün suya yüzde 110 zam yapıldı. Bursa Yenişehir’de çiftçiler, zammı protesto etti. Çiftçiler, “Toprak boşta çiftçi borçta”, “Destek verin üretelim, ithalata son verin”, “Biz üretmezsek Türkiye aç kalır”, “Köylü milletin efendisidir” dövizleri ile yapılan su zammının Bakanlık tarafından geri alınmasını istedi. Atatürk, “Köylü milletin efendisidir” demişti… Ama günümüzde çiftçiler, köylüler perişan. Bir yandan mazot zammıyla yıkılırken, şimdi de suya yapılan zamla bir kez de yıkıldılar. Köylüye, çiftçiye yeterli destek verilmezse, ithalat rekor kırmaya devam edecek.