Kör, sağır ve aptal mıyız?

Vatandaşı olmak, o ülkede huzur ve güven içinde yaşamak olmalı.

Büyük bir AİLE gibi, eşit koşullarda, İNSANCA yaşayabilmek olmalı.

O ülkenin Anayasasındaki “Vatandaşlık haklarını” eksiksiz yaşayabilmek olmalı.

Vatandaşa hizmet için yönetme görevini üstlenenlerin, hiçbir ayrım göstermeden, tüm vatandaşlarına “eşit hizmet” vermeleri her vatandaşın temel hakkı olmalı.

Yönetenler, vatandaşlarını yalanlarla aldatmamalı!

Sağlıklı ve dengeli beslenmeli insanlar.

SOSYAL DEVLET eksiksiz yaşanabilmeli;

Sağlık, ticari bir meta olmamalı,

Sosyal güvenlik her vatandaşın güvencesi olmalı,

İşsizlik ve yoksulluk sorunu olmamalı,

Eğitim düzeni siyasal iktidarın ideolojisine göre değil, “Bilimin ışığında NİTELİKLİ İNSAN yetiştirmeye” yönelik olmalı.

“Profesör” titrine sahip olan kimilerinin; “Ben cahilin ferasetine güvenirim” yalanlarıyla kandırılmamalı insanlar!

Çocukların, gençlerin gelecekleri göz ardı edilmemeli;

ülke ekonomisi gelecek kuşakları da borçlandıran bir “çıkar düzeni” olmamalı!

Doğaya ihanet edilmemeli; ormanlar ve tarım alanları birilerinin çıkarları uğruna talan edilmemeli!

Vatandaşlar arasında ırk, dil ve dün ayrımı gözetilmeden her vatandaş EŞİT haklara ve olanaklara sahip olmalı.

Sınavda yeterli başarıyı gösterdiği halde, “çalışma hakkı” elinden alınmamalı insanların.

Bu yüzden genç yaşta canına kıymamalı insanlar!

Ve;

ülkeyi yönetmek için vatandaştan yetki alan siyasal iktidar, vatandaşını yalanlarla uyutmamalı!

Bugün bu temel insani ve hukuki koşullarda yaşadığımız söylenebilir mi?

İşsizlik, geçim sıkıntısı, beslenme yetersizliği “toplumun temeli” olan AİLELERİ YIKIYOR!

Kredi kartlarını, aldıkları tüketici kredilerini ödeyemiyor vatandaşlar!

İCRA DAİRELERİ milyonlarca vatandaşın dosyaları ile taşıyor!

Cezaevlerimiz tıka basa dolu, yeni cezaevleri açılıyor!

SUÇ ve SUÇLU üretiyor bu düzen!

Ülkedeki olumsuz koşullar nedeniyle, doktorlar başta olmak üzere, “nitelikli işgücü” insanca bir yaşam için başka ülkelere göçüyor!

Bu koşullar altında, siyasi iktidarlar YALANLARLA avutuyorlar insanları!

SİYASETTE NEZAKET ve SAYGI bilinçli olarak yok ediliyor!

Yaşanan gerçekleri görmesinler diye, “KİN ve ÖFKE” ile besleniyor insanlar.

“Vatandaşa hizmet” için yönetim yetkisini alanlar, bir süre sonra kendilerini “üstün, ayrıcalıklı EFENDİLER” olarak görmeye başlıyor!

En küçük eleştiriyi, bireysel ve toplumsal hak arama çabalarını zorla, polis ya da jandarma gücüyle sindirmeye çalışıyorlar!

Toprakları zorla ellerinden alınan köylüler jandarma gücüyle bastırılıyor!

Bütün bu haksızlıklar yaşanırken, en büyük silahları YALANLAR ve HAKARETLER oluyor!

Yani; vatandaşı KÖR, SAĞIR ve APTAL yerine koyuyorlar!

Ne dersiniz?

Kör, sağır ve aptal mıyız?

Yoksa, “İNSANCA YAŞAMA HAKKINI” bilen ve arayan ÖZGÜR VATANDAŞLAR mıyız?