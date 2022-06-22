İşte en çok vakit harcadığımız araçlar!

Bilim ve teknoloji geliştikçe, kullandığımız araçlar da değişiyor…

Dünyada 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının her gün farklı medya araçlarına geçirdiği süre gözlenirken, medya araçlarına harcanan ortalama süreler de belli oldu.

Böylelikle kullanıcıların günlük 6 saat 54 dakika ile en çok internette vakit geçirildiği kaydedildi.

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Ajans Press’in WeAre Social verilerinden elde edilen bilgilere göre, 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının her gün farklı medya araçlarında geçirdiği süre gözlenirken, bunların ortalama saatleri belli oldu.

Böylelikle kullanıcıların günlük 6 saat 54 dakika ile en çok internette vakit geçirdiği kaydedilirken, ikinci sırada 3 saat 24 dakika ile televizyon izledikleri saptandı.

Üçüncü sırada ise 2 saat 25 dakika ile sosyal medya platformu yer alırdı.

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Günlük gazete ya da online mecralardan haber okuma süremiz ise 2 saat 2 dakika olurken, 1 saat 31 dakikamızı müzik dinlemeye ayırdığımız görüldü.

Oyun konsollarına ayırdığımız süre ise günlük 1 saat 12 dakika olarak kaydedildi.

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Eski yıllarda en çok zamanı televizyon başında geçiriyorduk.

Ama devir değişti.

En çok vakti internetin başında geçirmeye başladık.

Yukarıdaki veriler, Türkiye’nin gidişatını ve zamanın nerelere harcandığını açık açık gösteriyor.

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YOKSULLAR

gıdaya ulaşamıyor

DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası Emek ve Araştırma Dairesi (EMAR), 'Gelir, Yaşam ve Yoksulluk Araştırma Bülteni' raporunu açıkladı. Raporda çarpıcı tespitlerde bulunuldu. Rapora göre artan enflasyonla birlikte yoksulluk daha da derinleşiyor. Enflasyonun artmasıyla halkın gıdaya ulaşımı da zorlaşıyor. Raporda, "2019 yılında 27,1 milyon kişi (%33,6) iki günde bir et, tavuk vb. ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtti. Bu sayı 2021 yılına gelindiğinde 4,6 milyon kişi artarak 31,7 milyon kişi ile yüzde 38,3’e yükseldi” denildi. Rakamlara bakıldığında çok ama çok yüksek bir oran.

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Okullar ve dernekler

İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği’nin geleneksel pilav günü pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamıyordu. 2 yıllık aradan sonra pilav günü önceki gün yapıldı. Törende konuşan Dernek Başkanı Levent Bahadır, ilginç bir söylemde bulundu. Bahadır, “Okulları ölümsüzleştiren mezunlar derneğidir” dedi. Bahadır, bu söylemiyle mezunlar derneğinin önemine dikkat çekti. Bir nevi okuldan mezun olanların, derneğe daha çok sahip çıkmasını istedi.

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Kral çıplak, halk kör!

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Akpınar’ı twetterden takip ederim. Önemli tweetler atıyor. Akpınar önceki gün, “Kral çıplak olsa ne yazar, halk kör olduktan sonra… ” şeklinde bir tweet attı. Doğru söze ne denir.