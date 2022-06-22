“Millet” ile “vekil” arasında bu kadar derin uçurum olur mu?

Daha yeni, “Toplumda yeni bir sınıf oluştu, milletvekili sınıfı” başlıklı o yazıyı yazmıştım.

Demiştim ki:

“Türk toplumunda yeni bir sınıf oluştu.

“Milletvekili sınıfı”…

Eski olsun yeni olsun, emekli olsun görevde olsun fark etmez.

Onlar, güya milletin vekili, ama “milletin üstünde” ve direkt parti liderine bağlı bir sınıf.

Millet, kendi adı kullanılarak yaratılan bu imtiyazlı sınıftan rahatsız.

Nesinden rahatsız?

*Milletvekillerinin maaşından rahatsız.

*İki yıllık çalışma sonrası emekli olmalarından rahatsız.

*Hem emekli aylığı, hem maaş almalarından rahatsız.

*Makam tazminatı, özel hizmet tazminatı, yılda 6 aylık ikramiye, fazla çalışma ücreti, aile yardımı, ödenek, yolluk vs. almalarından rahatsız.

*En üst seviyede bedava sağlık hizmeti almalarından rahatsız.

*Üç danışmanına gereksiz masraf edilmesinden rahatsız.

*”Ucuz yemek” gibi abartılı sosyal olanakları bulunmasından rahatsız.

Millet, “Biz sıkıntı içinde kıvranırken, bizim adımızı kullanarak bizim adımıza hareket edenlerin neden bir elleri yağda, bir elleri balda olsun?” diye soruyor.

Millet, bu rahatsızlıklarında haksız mı?

Değil…

Milletin sorduğu son soruya mantıklı cevap verebilecek var mı?

Yok.

Artık Türkiye’de “halk sınıfı” var, güya halk adına hareket eden “milletvekili sınıfı” var, bir de “üst düzey yöneticiler” sınıfı var.

Biliyorum, “milletvekili sınıfı”ndaki bazı kişiler, benim bu görüşüme “Biz halkla iç içeyiz, halkın derdi bizim derdimizdir” diye itiraz edecekler.

Milletvekili olup da farklı davranan olabilir, ben genel gözlemimi söylüyorum.

“Biz halkız” savındaki milletvekillerine şunu sormak gerekir:

*Tamam, siz halksınız da, halk içinde ortalama emekli maaşı ne kadar, eski milletvekillerinin emekli maaşları ne kadar?

*Halk da sağlık hizmetlerinden “en üst seviyede” ücretsiz yararlanabiliyor mu?

*Halkın emeklilik hakkını elde etmesi de milletvekilleri kadar kolay mı?

*Halk da milletvekilleri kadar “ucuz yemek”ten yararlanabiliyor mu?

*Madem siz de halksınız da, halk sıkıntı içindeyken siz neden bolluk ve rahatlık içindesiniz?

Sonra bir şey daha…

Bu sözüm, AKP milletvekillerine.

Erdoğan; geçenlerde huzurunuzda, gözlerinizin içine baka baka halkın bir kısmına “sürtük” diyerek hakaret etti.

Madem halkın vekilisiniz, madem halk size hakkını ve namusunu koruması için oy verdi, neden temsil ettiğiniz halka hakaret edilmesine izin verdiniz, izin vermenin ötesinde neden ayağa kalkıp halka hakaret edeni alkışladınız?

Sadece bu olay bile, milletvekillerinin milletten ne kadar koptuğunun göstergesidir.

Milletine hakaret edilmesine itiraz edemeyenden milletvekili olur mu?”

14 Haziran’da bunları yazmıştım.

Milletin maaş zammı, vekilin maaş zammı

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Aradan bir hafta geçti, temmuzda yapılacak maaş artışları yazılmaya çizilmeye başlandı, gördük ki, vekillerin maaşlarındaki artış devasa, milletin maaşındaki artış ise minnacık.

Eee, bu da bizim yazdıklarımızı doğruluyor.

Toplumda bal gibi “milletvekili sınıfı” oluşmuş durumda.

“Millet” ayrı.

“Milletvekili” ayrı.

Millet sıkıntı içinde.

Milletvekilinin ise bir eli yağda, bir eli balda.

Dün SÖZCÜ’de Erdoğan Süzer’in derli toplu bir haberi vardı.

Temmuz’da maaşlara yapılması beklenen yüzde 40.4’lük (varsayım) enflasyon farkı zammından sonra milletin maaşı “minnacık” artıyor.

Bin lira ile 3 bin lira arasında…

Ya milletvekillerin maaşları?

Ben “milletvekili” derken, cumhurbaşkanlarını da, başbakanları da, meclis başkanlarını da ve bunların emekli olanlarını da içine katıyorum.

En nihayet, sıfatları ne olursa olsun onlar da milletin vekilleri.

Milletvekili grubunun temmuzda alacakları zamlar şöyle:

*Cumhurbaşkanı : 40.703 TL.

*Emekli cumhurbaşkanı : 16.266 TL.

*Emekli TBMM başkanı : 12.200 TL.

*Emekli başbakan : 12.200 TL.

*Milletvekili : 17.000 TL.

*Emekli milletvekili : 7.619 TL.

Milletvekilinin maaşı 45 bin 600, emekli milletvekilin maaşı ise 26 bin 479 lira olacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşına yapılacak zam, otomatikman emekli cumhurbaşkanlarının, emekli TBMM başkanlarının, emekli başbakanların ve emekli milletvekillerinin maaşlarını da etkileyecek.

Yasa gereği, milletvekili emeklilerine cumhurbaşkanı emekli aylığının yüzde 45’i oranında “emekli aylığı” bağlanıyor.

Ayrıca emekli vekillere ek ödeme de yapılıyor.

Buradan hareketle, temmuzda milletvekili emeklilerinin aylıkları ek ödemeler dahil 18 bin 860 liradan 26 bin 479 liraya yükselecek.

İyi para!

Neredeyse günlüğü “1000 liraya” geliyor.

Halen görevde olan milletvekillerin maaşları ise 28 bin 600 liradan 45 bin 600 liraya çıkacak.

Bunlar ise milletvekillik yaparak günde 1500 lira kazanıyor olacak.

Ben görüşümde ısrarlıyım

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Sonuç olarak ben görüşümde ısrar ediyorum…

Türkiye’de yeni bir toplumsal sınıf oluştu, “milletvekili sınıfı”…

Milletin vekâletini aldılar, milletten kopup toplumun en üst gelir sınıfı arasına yerleştiler.

Baksanıza…

İki yıl milletvekillik yap, kıyak emekliliği kap.

Milletin emekli aylığı en düşük 2 bin 500 lira…

Vekilin emekli aylığı 26 bin 479 lira!

10 katından daha fazla…

Millet ile vekil arasında bu kadar derin uçurum olur mu?