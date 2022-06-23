Bugünün Türkiye fotoğrafı ve Meclis’teki sansür yasası

Aslında o fotoğraf, o Türkiye fotoğrafı her gün çekiliyor.

Olup bitenler her gün tarihe not düşülüyor.

Hiçbir şeyi gizlemek, saklamak mümkün değil.

Bir şeyleri saklamak ve gizlemek için, bir şeylerin üzerini örtmek için “sus, konuşma, yazma kanunu” çıkarıyorlar, ama çabaları boşuna!

O kanun çıksa bile Türkiye’nin gerçekleri yazılmaya, çizilmeye, konuşulmaya devam edilecek.

Bugüne kadar hangi yasak ve hangi kanun, gerçeklerin halka anlatılmasını engelleyebilmiş ki?

Bakın geriye, var mı bir örneği?

Efendim, kanun, “gençleri kirli bilgilerden korumak” içinmiş…

Efendim, kanun, “yanıltıcı haber ve bilgileri engellemek” içinmiş…

Efendim, kanun, “halkı kin ve nefrete sürükleyenler” içinmiş…

Efendim, kanun, “kamu barışının korunması” içinmiş…

Efendim, kanun, “toplumsal huzuru bozmaya yönelik bilgi, haber ve yorumlar” içinmiş…

Sonuçta, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan kanun, gazetecilik yapmayı “suç”, gazeteciyi “suçlu” hale getiriyor.

Sosyal medyanın da nefesini kesiyor.

İstiyorlar ki, Türkiye seçime giderken en küçük bir “aykırı ses” çıkmasın.

Herkes AKP’li olsun.

Herkes AKP’nin şakşakçısı olsun.

İnsanları yüzde yüz “AKP kalıbına” sokmaya çalışıyorlar.

Mümkün mü?

“Halkın haber alma hakkı” tamamen yok edilmek isteniyor

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Demokrasi ile otoriter rejimler arasındaki en büyük fark, basın özgürlüğüdür.

Demokrasilerde; basın özgürdür, halkın “haber alma hakkı” vardır.

Otoriter rejimlerde ise basın kontrol altındadır, halk, sadece yönetenlerin izni oranında olup bitenlerden haberdar olur.

Gerçekler hep gizlenir.

“Yanlışlar doğru, günahlar sevap, batışlar şahlanış” olarak gösterilir.

AKP iktidarı, Türk medyasının yüzde 95’ini uzun süredir kontrol altında tutuyordu, son yasa değişikliği gerçekleşirse geri kalan yüzde 5’in de sesini kesecek.

Hedefi bu.

Seçimler yaklaşırken, kendisine tam “dikensiz gül bahçesi” yaratmak istiyor.

İstiyor ki, gerçekler konuşulmasın.

İstiyor ki, halkın fakirliği fukaralığı dile getirilmesin.

İstiyor ki, ülkedeki soygun düzeninin üstüne gidilmesin.

İstiyor ki, hukuk ve adalet sistemi sorgulanmasın.

İstiyor ki, milletvekilleri ve bakanların “alavere dalavere işleri” yazılıp çizilmesin.

İstiyor ki, Türkiye’de herkes “üç maymunları” oynasın, duymasın, görmesin, konuşmasın.

TBMM’de görüşülmekte olan (görüşmeler bir hafta ertelendi) yasa tasarısının özünde bu yatıyor.

“Suç tanımları” belirsiz

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Öyle bir yasa metni hazırlamışlar ki, “suç tanımları” belirsiz.

Cezayı kesecek olanın takdirine bırakılmış.

Uzmanlara göre, yasa, “yasa hazırlama tekniğine” aykırı.

Tam bir “tuzak”!

Şakşakçı gazeteciler hariç, diğer gazetecilerin her haberi ve her yorumuna bu “tuzak yasa”ya göre hapis cezası verebilirsin.

Halka yanıltıcı bilgi vermek…

Halkı kin ve nefrete sürüklemek…

Kamu barışını bozmak…

“Suç tanımları” böylesine belirsiz.

Şimdi ben “Türkiye, enflasyonda birinci” desem, küt içeri.

Ne oldu?

Kamu barışını bozuyorsun!

Söyleyeceğin her söz, yazacağın her cümle, suç kapsamında.

Örneğin, şu cümleleri ancak 1-3 yıl arasında hapis yatma riskini göz önüne alarak yazabileceğiz.

*Türkiye, gelir dağılımı eşitsizliğinde dünyada lider.

*Türkiye, pahalılık konusunda şampiyon.

*Türkiye; demokrasi, hukuk ve adalet konularında yerlerde sürünüyor.

*Türkiye, sosyal kargaşa konusunda süper.

*Dinsel eğitim, ülkemizi tam bir felakete götürüyor.

“Sansür yasası” çıkarsa, bu ve benzeri görüşleri yazmak da artık suç kabul edilecek.

İktidarın son aşaması

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Sadece ülkemizdeki değil, diğer ülkelerdeki iktidarların da tarihini inceleyin, iktidarlar, iktidarlarının son dönemlerinde hep aynı “basını susturma” yöntemine başvurmuşlar.

Yazılmasın çizilmesin, gerçekler halktan gizlensin…

Ama başaramamışlar, basını susturamamışlar, halkın “haber alma hakkı”nı ortadan kaldıramamışlar.

AKP iktidarı da tarihten ders almamış olacak ki, “basını susturma” hatası içinde.

Şu üç şeyi unutmayalım!

*Bir ülke, gazeteleri kadar özgürdür.

*Demokrasiyi korumak, basın özgürlüğünü korumaktan geçer.

*Basın, “yönetenlere” değil, “yönetilenlere” lazımdır. Yönetenler basını susturursa, asıl “yönetilenlerin sesini kesmiş” olur.

Sesimizin kesilmesine izin vermeyelim!