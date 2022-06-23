Bugünlerde herkes ekonomi ile yatıyor ekonomi ile kalkıyor

Ben ekonomi uzmanı olmadığım için çok kafa yormam, anlamam ve anlamakta istemem, bu işin uzmanı sevgili arkadaşım Serhat Güldemet zaten doğru şekilde yorumluyor. Benim ekonomi konusunda anladığım tek dil halkın bir parçası olarak günlük hayatta yaşadığımız olumlu yâda olumsuz durumlardır.

Ve basit bir dille bilirim ki fiyatların genel anlamda sürekli artması olayına enflasyon denir. Bunun için âlimi cihan olmaya veya uzman olmaya gerek yok.

Eğer hepimizin ortak kullandığı elektrik, doğalgaz, akaryakıt, ihtiyaç maddesi, tüketim eşyası, gıda ve daha adını sayamadığım bilumum emtianın, kiranın fiyatı sürekli artıyorsa yâda sürekli zam geliyorsa buna bağlı olarak vatandaşın alım gücü düşüyorsa bu enflasyonun ta kendisidir...

Bu işin üretim, tüketim ve arz talep ya da üretim girdileri, giderleri arasındaki dengesizliklere girmiyorum dedim ya başta anlamam ve beni aşar. Ben vatandaş olarak benim cebime giren ve çıkana bakarım. Gelirim hayatımı sadece idame ettirecek kadar ise ve zorlanıyorsam zarardayım. Rahat ve refah içinde hayatımı rutin devam ettirebiliyor, sağlık, adalet ve eğitim konularında sıkıntım yoksa kardayım demektir. Ve yaşamsal hiç sorun yok, mutlu çoğunluğun yaşadığı bir ülkede yaşıyorum anlamına gelir. Eğer böyle değilse büyük sıkıntı var demektir.

Tabii bu kadar zammın vatandaşa yaramadığını da söyleyemeyiz… Ne derler; “Yiğidi öldür ama hakkını yeme.”

Mesela Akaryakıta gelen zamlardan sonra fazla arabaya binmiyoruz her yere yürüyerek gidiyoruz. Buda sağlığımız için çok yararlı.

Hafta sonu gezmelerine gidemiyoruz esnaf zarar ediyor ama bizim cebimiz daha fazla delinmiyor.

Günde üç öğün yemek yerdik şimdi ise günde iki öğüne indirdik. Sabah Kahvaltısı ve akşam yemeği hem israfı önledik hem de kilo problemimiz ortadan kalkacak. Arada simit, poğaça yediğimiz olurdu şimdi yemiyoruz hamur yemek sağlığımız için büyük tehditti, zamlar sayesinde ortadan kalktı.

Evde ışıkları yakmadan yaşıyoruz. Bu sayede gözlerimiz az ışığa alıştı, karanlıkta görme olasılığımız çoğaldı.

Kombileri çalıştırmıyoruz böylece evde kalın giyinmeyi öğrendik. Bu sayede vücudumuz gribal hastalıklara karşı direnç arttırdı.

Bozulacak domates, vs vs gibi yiyecek maddelerini tek tek alıyoruz. Bu sayede artık bozulmuyorlar. Sağlıklı besleniyoruz.

Bak sigara, içki içmiyoruz maşallah gürbüz gibi sağlıklı olduk.

Kısaca yararı da oldu, olmadı diyemeyiz.

Amma ülkemizin pahalı olduğunu söyleyince birileri karşı atak olarak “-Avrupa da her şey çok pahalı” demiyor mu çok fena bozuluyorum. Hatta ev kiraları 2.000 Euro diyorlar hemen gelen gidene soruyorum oda yetmiyor Google ’ye soruyorum. Elektrik, su, doğalgaz dâhil 500 – 600 Euro. Makarna tek tek satılıyor deniyor. Marketler istediğin kadar veriyor.

Geçen hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günü küçük oğlum iş için İtalya’nın Milano ve Fransa’nın Lyon şehirlerine gitti.

Pizza yedim diyor en pahalısı oda 4 kişilik 17 Euro. Gittiği şehirde yaşayanların kazancına göre müthiş ucuz olduğunu. Ülkemizde ise kazancımıza göre bir Pizza’nın en ucuzunun 80 Türk lirası olduğunu, kazanca göre değerlendirdiğin zaman bizde çok pahalı olduğunu yaşayarak gördüğünü belirtiyor. Düşünün bize göre lüks tüketim Pizzayı sadece örnek veriyorum. Diğerlerine girmiyorum bile

Geldiği zaman morali gerçekten çok bozuldu.

Hani bazı aklı evveller karşılaştırma yapıp Avrupa bizden çok pahalı diyor ya inanmayın, direk yalan söylüyorlar.

Enflasyon bizi almış götürmüş kazancı az yaşamın pahalı olduğu ülkeler arasına sokmuş.

Bunun da sebebi belli değil mi siz söyleyin belli değil mi?

Her şey almış başını gitmiş, hep büyük bir iş bilmezlik ve beceriksizlikle dolu bu yaşanan durumu görmezlikten gelip “-Muhalefet gelirse ne yapacak?” diyenlere güleyim mi, ağlayayım mı bilmiyorum.

Muhalefet daha ne desin. Gelir dağılımını adaletli hale getireceğiz. Büyük firmaların vergi tahsilatlarını adaletli yapacağız, israfı engelleyecek ve doğru işe doğru kişileri yerleştireceğiz, diyorlar daha ne desinler.

Her ortamda adaleti getireceğiz deniyor. Bugün günlük hayattan, ekonomik konjektöre kadar her şey adaletsiz olduğu için halk olarak hepimiz ezilmiyor muyuz?

Eziliyoruz ve bu durum ortadan kalktığı zaman her şey düzene girecektir. Daha ne denilebilir. Muhalefeti eleştirmek yerine ülkeyi yönetenleri eleştirin, yanlış yönetenler onlar.

Yirmi yıl limon gibi sıkılıp sıkılıp durduk. Bırak da yeni birilerini dene, eğer yapamıyorlarsa bir dönem sonra indir gönder.

Hiç olmazsa durum bugün yaşadıklarımızdan daha kötü olmayacaktır.