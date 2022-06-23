Z kuşağı, Kocaeli’de bir milletvekili çıkartıyor

Aslına bakarsanız “Z” kuşağı temel bir demografik sınıflandırma sonrası oluşmuş bir söylem. ‘Yeni çağın gençleri’, ‘yeni dünya düzeninin gençleri’ anlamına geliyor.

Özellikle iletişim ve pratik düşünme yetisi olan gençlerimize “Z” kuşağı diyoruz.

Bugüne kadar hep büyükler küçüklere bir şeyler öğretirken şimdi küçükler büyüklere öğretir oldu. Dijital dünyayı ve getirdiği kolaylıkları büyüklere öğreten gençlerin elinde sihirli değnek yok. Onlar bu yetenekleri dijital dünyanın sonsuz bilgi deposundan ediniyor.

Yeni nesil dedeleri ya da nineleri tarafından değil, dijital dünya tarafından yetiştiriliyor. Ellerindeki tablet, masalarındaki bilgisayar yani kısaca internet dünyası onları geleceğe hazırlıyor.

2-2,5 yaşındaki bebek diyebileceğimiz çocuklar İngilizce renkleri ve sayıları sayabiliyorsa bunun nedeni dijital dünyadır.

Dijital gücün temsilcisi “Z” kuşağı artık siyaseten de bir güç. Kocaeli’de bugün seçim olsa 83 bin oyu bulunan “Z” kuşağı, seçimlerin normal tarihinde yapıldığını düşündüğümüzde oyu 100 binin üzerine çıkıyor. Bu da 13 vekili olan Kocaeli’de bir milletvekili çıkartmaya yetiyor. Türkiye'de gelecek seçimlerin en önemli belirleyicilerinden biri olması beklenen Z kuşağı, 1997 ile 2012 yılları arasında dünyaya gelenleri temsil ediyor. 24 Haziran 2018'deki seçimlerde Z kuşağının toplam seçmen içindeki payı yüzde 7'yken, 2023'te bu oran en az yüzde 16 olacak. Bu analiz önemli bir formülün de kopyasını veriyor. Gençlere yönelen partiler pastadan en büyük payı alacak.

Ömer Faruk Güler, gelecek vadediyor

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Değirmendereli Ömer Faruk Güler, ilimizde en son yapılan fotoğraf yarışması “İKİ DENİZ BİR ŞEHİR”de birinci oldu. Tabi ki, Güler’in yazıma konu olmasının nedeni sadece bu birinciliği değil. Fotoğraf kompozisyonu, renk seçimleriyle her yarışmada jüriyi etkilemeyi başaran bu süper çocuk, genç yaşına rağmen onlarca yarışmada birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülleri aldı. Yerel ve ulusal bazda yapılan fotoğraf yarışmalarında ödüle doymayan Güler, 3 yıldır katıldığı yarışmalarda toplamda 30 kere dereceye girdi. 7 farklı yarışmada birincilik aldı. Sadece bu yıl katıldığı 4 yarışmanın 4’ünde de birinci oldu. Geçtiğimiz yıl İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen “İki Deniz Bir Şehir” fotoğraf yarışmasında birinci olan Ömer Faruk Güler, aynı yarışmada bu yıl da birinci oldu. Deniz Kategorisi’nde birincilik ödülünü “Flamingolar” adlı eseri ile alan Ömer Faruk Güler, bu başarısıyla da takdir topladı. 720 eser içerisinde bir kez daha birincilik koltuğuna oturan Güler’in başarısı bir tesadüf değil. Kendisini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Nazım Hikmet anısına konser düzenlenecek

Livaneli Orkestrası, Ferhat Livaneli yönetiminde Nazım Hikmet'in doğumunun 120. yılı anısına seçme bir repertuvarla seyircisiyle buluşacak. 29 Haziran Çarşamba saat 20.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak olan konserin biletleri Karaman Kırtasiye (Altınnal Pasajı girişi) Biletix- Passo ve Biletinial’den temin edilebilecek. İroni Organizasyon tarafından düzenlenen konserde, Nazım Hikmet şiirlerinden bestelenmiş şarkılardan oluşan repertuarı geniş bir orkestra eşliğinde solistler Serhad Raşa ve Seda Kırankaya tarafından seslendirilecek.

Şiddetli yağış nedeniyle

iptal olan güreşler

ağustosta yapılıyor

Körfez Belediyesi tarafından Altın Kiraz Festivalleri kapsamında yapılan yağlı güreş müsabakaları, bu yıl yapılamadı. 12 Haziran’da yapılması planlanan müsabakalar aşırı yağış nedeniyle iptal edilmiş ve yeni bir takvim oluşturulamamıştı. Ancak güreş takvimlerinde uygun bir tarih bulundu. Körfez Taşköprü Güreşleri, 21 Ağustos Pazar günü yapılacak. Güreşseverleri sevindirecek olan bu haber sonrası belediyede de hummalı bir çalışma başladı.

Gölcük, yeni hastanesine kavuşuyor

Gölcük Yeni Devlet Hastanesi’nin Tamamlama İhalesi, Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Temmuz tarihinde yapılacak. 45.000 m2 kapalı alana sahip ve 250 yataklı olacak hastanede; 28 erişkin, 7 yeni doğan olmak üzere toplam 32 yoğun bakım yatağı bulunacak. 26 yataklı diyaliz ünitesi, 7 genel, 1 lokal ve 1 sezaryen olmak üzere toplam 9 ameliyathane, 71 poliklinik odası, 4 adet tek kişilik (SDL) konforlu doğum odası ve hiperbarik ünitesi gibi özellikli alanlar ile 225’i kapalı 275’i açık olmak üzere toplam 500 araçlık otopark bulunacak.

Uyuşturucu ile mücadelede “TERCİH SENİN”

26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında, Hayata Dönüş Derneği öncülüğünde, Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi, Genç Kocaelililer Derneği ve Vision Center Sweden birlikteliğinde, madde kullanımının zararları hakkında toplumun her kesiminde farkındalığın sağlanması ve toplum bilincinin geliştirilmesi amacıyla, gençlere ve ebeveynlere yönelik “TERCİH SENİN” isimli uyuşturucu ile mücadele söyleşisi düzenlenecek. Bugün 10.00 – 15.00 saatleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde Uzman Psikolog Enes Kartal, Av. Kübra Özçelik, Derviş Dennis Aksay (Sweden Vision Center Dernek Başkanı) ve Nezahat Erok’un (Hayata Dönüş Derneği Yönetim Kurulu Başkanı) konuşmacı olarak yer alacağı programda tüm Kocaeli halkı, özellikle de gençler aileleri ile birlikte davetlidir.