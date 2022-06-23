Bu yıl kesilecek kurbanlık sayısında yüzde 25 oranında azalma olacak!

Kurban Bayramına iki hafta kaldı.

Bayram için hazırlıklar devam ediyor…

Bu bayramda canlı hayvan fiyatı, geçen yıla göre neredeyse iki kat artış gösterdi…

Alım gücü çok ama çok azaldı…

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarıyla ilgili bir değerlendirmede bulundu…

Bayraktar, “Bu yıl kesilecek kurbanlık sayısında geçen yıllara göre en az yüzde 25 oranında azalma olacağını öngörüyoruz” dedi.

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Bu azalmanın nedeni elbette alım gücünün zayıflaması.

Bayraktar şu tespitlerde bulundu;

-“Kesilecek kurbanlık sayısında geçen yıllara göre en az yüzde 25 oranında azalma olacağını öngörüyoruz”

-“Bu yıl yaklaşık 720 bin büyükbaş, 2 milyon 150 bin küçükbaş, toplamda ise 2 milyon 870 bin kurbanlık hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz”

-“Üretici maliyetlerindeki ciddi artışlar bu yıl ki kurbanlık fiyat artışlarında etkili olmuştur”

-“Yüksek girdi fiyatlarına bağlı olarak bu yıl şehirlerde daha az kurbanlık çadır, dolayısıyla daha az kurbanlık göreceğiz”

-“Ülkemizde ortalama fiyatların; hayvan başına büyükbaşta 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaşta ise 2 bin lira ile 8 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor”

-“Canlı ağırlık fiyatının kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 50 lira ile 75 lira, küçükbaş hayvanlarda 50 lira ile 80 lira arasında olacağı öngörülüyor”

-“Fiyatlar, geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 107,6, küçükbaşta ise yüzde 90,6 oranında arttı. Ortalama fiyat kilogram başına; büyükbaşta 29 lira 46 kuruştan 61 lira 15 kuruşa, küçükbaşta ise 33 lira 36 kuruştan 63 lira 57 kuruşa çıktı”

-“2022 yılında kurbanlık hayvanlara 25,8 milyar lira ödeneceği tahmin edilmektedir”

-“Dernek ve vakıflar kar amacıyla hareket etmemeli, toplu alımlarda üreticinin hakkını koruyacak fiyat politikası uygulamalıdır”

-“Et ve Süt Kurumu bayram sonrasında elde kalan hayvanları uygun bir fiyata almalıdır”

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BAYRAKTAR’IN BEKLENTİLERİ;

“Vatandaşlarımızın bu yıl alım gücü oldukça düştü. Bu da kurbanlıklara olan talebi azalttı.

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinde yapılacak ciddi iyileştirme satışları hareketlendirecektir.

Vakıflar, dernekler, marketler ve bireysel gerçekleşen kurbanlık hayvan satışı, hayvan pazarları, hayvan kesimleri, hayvanın derisi, nakliyesi derken birçok ekonomik faaliyet 4 günlük süreçte gerçekleşecektir. Bu durum yasal bir çerçeveye oturtulmalıdır.

Bugün kurbanlık piyasası milyarlarca liranın döndüğü bir faaliyet alanı haline gelmiştir.

Ayrıca vakıf ve derneklerin yurtdışı fiyatlarını ülke içi fiyatlarına göre daha düşük tutması birçok vatandaşın ucuz diye oralara yönelmesine neden oluyor. Bu da iç pazar satışlarını olumsuz etkiliyor. Buna yönelik ciddi düzenleme yapılmalıdır.

Hükümetimiz yoğun emek sarf edilen ve böylesi yüksek meblağların döndüğü bir faaliyet alanını yasal çerçeveye oturtmalıdır.

Bu kapsamda hazırlanacak ‘kurbanlık ticaretinin düzenlenmesi’ mevzuatıyla: İl/ilçe düzeyinde kurulacak, içerisinde Ziraat Odası, Ticaret Borsaları, Üretici Örgütleri, Tarım ve Orman Bakanlığı il/ilçe müdürlükleri ve ilgili diğer paydaşların olduğu komisyonlar kanalıyla, üretici maliyetlerini dikkate alarak bir ‘taban fiyat’ belirlenmeli, toplu alım yapacak vakıf, dernek ve marketlerin bu fiyatın altında alım yapması engellenmelidir.

Vakıf ve dernekler kesim öncesi belirledikleri alım miktarlarını bakanlığa bildirmeli, ne kadar hayvanı nereden, kaç liraya aldığını, hayvan küpesi kayıtlarıyla vekaleti nasıl paylaştırdığını, elde edilen etleri nerelerde nasıl dağıttığını belgelemesi istenmeli, kasapların kurbanlık kesim ücretleri bu komisyon kanalıyla belirlenmeli ve ücrete uyumun sağlanması denetlenmeli, vakıf ve derneklerin yurtiçi/yurt dışı olarak tek fiyat belirlemesi sağlanmalı, kurbanlık hayvan pazarlarındaki çadırların düşük ücrete kiralanması sağlanmalı, kurbanlık hayvan nakillerinde üreticilere nakliye desteği sağlanmalıdır.”

ALIM GÜCÜ ÇOK DÜŞTÜ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın değerlendirmesini okudunuz.

Bayraktar, bayramda ortalama fiyatların; hayvan başına büyükbaşta 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaşta ise 2 bin lira ile 8 bin lira arasında değişeceği tahmin ettiklerini söyledi…

Alım gücü fazla olsun ki, insanlar hayvan kesebilsin. Ekmeğin 5 lirayı bulduğu, benzin ve mazot fiyatlarının 30 lira olduğu, A’dan Z’ye her şeye zam geldiği bir ortamda, kurban kesimi sayısında yüzde 25 olması da normal karşılanmalı.

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ATAKIZ

Atakız twetter adresi, ilginç bir konuya temas etti. Bu ülkede 4 kişinin haklı çıktığını ifade etti. İşte haklı çıkan 4 isim;

1-Aziz Nesin

2-Uğur Mumcu

3-Kamer Genç

4-Aysun Kayacı

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UYANDIRMA SERVİSİ

Ek bütçeye göre, 1 Temmuz 2022 itibariyle zamlı maaşlar; Cumhurbaşkanı Erdoğan: 141.453 ₺ Emekli Cumhurbaşkanı : 56.540 ₺ Emekli Başbakanlar : 42.405 ₺ Emekli Milletvekilleri : 24.430 ₺ Asgari ücret : 4.253 ₺

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GELİŞİM, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

Ayağına ne giydiğin önemli değil, kafanın içinde ne olduğu önemli.

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Tekel bayileri kapanıyor

Sigara ve alkole yüksek zam geldi. Gelen zamlar karşısında alım gücü düşen vatandaşların tekel bayilerinden bandrolsüz ürün talep ettiği belirtildi. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte soğutucu kullanımı artan tekel bayileri, elektrik faturalarını ödeyemez hale geldi. Zira yılbaşından bu yana elektrik fiyatlarına yüzde 150’nin üzerinde zam geldi. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, maliyetleri karşılayamayan tekel esnafının hızla kepenk kapattığını söyledi. Diğer sektörlerde olduğu gibi tekel bayileri de zor durumda.

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KONUŞAN KİTAP

Tolstoy’a göre güçlü insanların 7 özelliği:

1. Hayır demeyi bilir

2. Yalnızlıktan korkmaz

3. Gerektiğinde vazgeçer

4. Olumsuz eleştirilere açıktır

5. İstediğini çekinmeden ifade eder

6. Ne olursa olsun pes etmez

7. Kendi yaptığı hatalarla yüzleşmeyi bilir.