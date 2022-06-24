“RUŞEN HAKKI İLE” Ruşen Hakkı yeniden bizlerle…

Ben Ruşen Hakkı ile tanışmadım, uzun yıllar buradan ayrı yaşadığım için kendisi ile tanışma şansım olmadı. İzmit’e dönüp Edebiyat Dünyasının içine girdikten kısa bir süre sonra ise Ruşen Hakkı’yı kaybettik.

Kızlarından aldığım cesaretle hep söylerim, “Eğer tanışmış olsaydım mutlaka beni kızı gibi severdi.” diye.

Ve yine söylüyorum,

“Keşke Ruşen Hakkı ile tanışsaydım ve bu kitap için bir şeyler yazabilseydim, hatta kendisiyle röportaj yapmayı çok isterdim...” diye düşünüyorum üzüntüyle. Keşke…

“RUŞEN HAKKI İLE” şu an okuduğum kitabın adı, bitirsem de elimden bırakmadan her zaman okuyacağım, belki bir bilgi birikimiyle faydalanacağım ya da Ruşen Hakkı’yı daha iyi tanıyacağım çok değerli bir kitap.

Kitabın içinde ilk yazı, İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e ait. “ Yazdıklarınla tanıdım seni; şiirlerin, öykülerinle; fotoğraflardaki o gülen yüzünle.” diyerek başlıyor yazısına, biraz benim de düşüncelerimi yansıtarak. “ İyi ki yaşadın bu şehirde ve iyi ki dokundun ömrümüze.” diyerek bitiriyor yazısını anlamlı bir şekilde.

Kitabın içinde Ruşen Hakkı’yı tanıyan kırk yedi değerli kişinin Ruşen Hakkı için yazdıkları mektuplar var. Tabii ki sadece yazı değil, fotoğraflarıyla, röportajlarıyla ve vefat etmeden önce kendisine yazılan sağlık dilekleriyle birlikte...

Kitabı, Ruşen Hakkı’nın damadı Rıfat Sezeralp hazırlamış, bu kitabı hazırlamada en önemli görev kendisinin olsa da kitapta pek çok isim var oluşum aşamasında. Mesela kitabın isim babası Hayrettin Geçkin.

Kitaba isim arayışındayken, Hayrettin Geçkin’den yalın ve samimi bir öneri geldiğini söylüyor Rıfat Sezeralp. “RUŞEN HAKKI İLE.”

Özcan Taras’ın 1996 yılında AFSAD (Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği) tarafından düzenlenen “Bilim ve Sanat İnsanlarımız” adlı yarışmaya katıldığı Ruşen Hakkı fotoğrafları kapak fotoğrafı yapılmış. Kitabın içerisinde olan diğer fotoğraflar Kadir İncesu’nun arşivinden. İzmit dışındaki dostlarıyla iletişim görevini de Kadir İncesu üstlenmiş. Belge ve fotoğraflarla zenginleştirilerek…

Rıfat Sezeralp, kitabın hazırlanış aşamasını, kendi yazısında Ruşen Hakkı’ya anlatıyor. Kimlerden destek aldığını, kimlerin yazmak isteyip maalesef o süre içinde yazamadan hayatlarını kaybettiklerini ve daha pek çok şey…

Kitap üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Ruşen Hakkı ile yapılan söyleşiler var. İkinci bölüm “Ruşen Hakkı’yı Ruşen Hakkı’ya anlattılar” başlığı altında Ruşen Hakkı’ya yazılan mektuplar var. Üçüncü bölümde ise Ruşen Hakkı’nın rahatsızlığı sırasında yazılı olarak yapılan sağlık dilekleri var.

Cemal Turgay, Av. Tacettin Değer ve Sami Girgin yazmak isteyip yazamadan vefat edenlerden. Nazmi Tirben’i de unutmamak lazım. Yine de yazısına ekleyeceği şiiri önce yazarak şiirinden mahrum bırakmamış Ruşen Hakkı’yı ve bizleri.

Kitapta benim için önemli noktalardan birisi de Cemal Turgay, Cemal Turgay yazmak isteyip te yazamayanlardan. Maalesef yazmaya ömrü yetmeyenlerden. Barboros Tantan ölümünden önce yazdığı mektubunun içine Cemal Turgay’ın 11 Nisan 2015 tarihinde gazetede yazdığı Ruşen Hakkı anma yazısını almış. Barboros Tantan da bu kitabı maalesef göremeyenlerden.

Fatma Türk Kuşkaya mektubunda, “Sen gideli neler oldu bir bilsen” diyor olanları anlatarak sevgili dostu, ağabeyi, arkadaşı, dert ortağı, öğretmeni ve yoldaşı Ruşen Hakkı’ya.

Murat Kurt, Ruşen Hakkı’ya yazdığı “sen izmit’in mihmandarısın ruşen hakkı” başlıklı mektubunda “ Yokluğun artık bu kente gelen herkesi biraz daha üşütüyor Ruşen Hakkı” diyor.

Mustafa küpçü, “Seninle her sanat etkinliğinde karşılaşırdık. Sanat ve sanatçıya büyük saygın vardı.” diyor “ruşen hakkı’yı tanımak” adlı mektubunda…

Şener Aksu “Şiirlerini okudukça anlamaya çalışıyorum; kitaplarını elime aldıkça… Gerçekten şair ölüyor mu?” diye Ruşen Hakkı’ya soruyor. Bence ölmüyor, Ruşen Hakkı’nın ölüp, aslında ölmediği gibi…

Benim kalemim durmuyor, her mektup o kadar güzel anlatmış ki Ruşen Hakkı’yı. O yüzden kitap hakkında yazdıkça yazasım var ama gerisi mutlaka sizin okuduklarınız olsun...

Cavit İnam’ın, yazdığı mektubunda Ruşen Hakkı’ya dediği gibi, “Bizimlesiniz ve hep bizimle kalacaksınız” diyerek bitirmek istiyorum yazımı.

Bu değerli kitabı okumanız dileğiyle.