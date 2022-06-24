Vatandaşlar bayramda memleketine EL ÖPMEYE gidemez hale geldi!

Benzine, mazota zam gelince…

İğneden ipliğe her şeye zam geliyor…

Bu dün de böyleydi, bugün de böyle…

Geçen yıl bu dönemde 7-8 lira olan mazot ve benzin fiyatları, 30 liraya çıkınca, ortalık toz duman oldu.

Akaryakıt fiyatları sürekli artıyor.

Benzine, mazota zam demek, her şeye zam demek…

KENDİ ARACIYLA SEYAHAT…

Mazotun litresi 30 lira olunca…

Otobüs firmaları da kendilerini korumaya çalışıyor.

Otobüs biletleri pahalı olunca, vatandaş da memleketine gitmekten vazgeçiyor.

Kendi araçlarıyla seyahat eden vatandaşların akaryakıt, köprü, otoyol ve bakım masraflarından kaçınmak amacıyla otobüs seyahatlerine yöneldi…

En azından bu şekilde durumu kotarmaya çalışıyor.

KREDİ KARTINA 2 TAKSİT

Otobüs bileti tutarları vatandaşın ulaşamayacağı seviyelere çıkınca, son 10 gündür kredi kartına 2 taksitle bilet satılmaya başlandığı belirtildi…

Firmalar daha önce, 6 ay sonraya bile satış yapılabiliyordu…

Ama ya şimdi…

Firmalar, 'akaryakıta yeni bir zam gelir de zarar ederiz' korkusuyla bir hafta sonraya bile dönüş bileti satmıyor.

Niye, akaryakıta zam gelir diye…

Onlar da haklı.

DÖRT KİŞİLİK BİR AİLE…

Önümüz Kurban Bayramı…

Vatandaş memlekete gidip, gitmeme konusunda tereddüt yaşıyor.

Dört kişilik bir aile kişi başı 500 TL’den bilet alıp da memleketine gitse sadece 4 bin TL biletler tutuyor.

Yolda ve gittikleri yerlerde yapacakları harcamalar da var.

Vatandaşlar bayramda memleketine el öpmeye de gidemez hale geldi…

Geldiğimiz durum, maalesef kahredici.

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ÖLÜM VE ÖLÜM

nedeni İstatistikleri!

TÜİK, dün yayımlanması planlanan Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri'nin yayımının ertelendiğini duyurdu. Kurum geçtiğimiz yıl da göç ve ölüm istatistiklerini açıklamamıştı. 2019 yılında Türkiye’de 435 bin 941 ölüm, 1 milyon 186 bin 560 doğum olmuş, 2019’da yurt dışından Türkiye'ye 677 bin 42 kişi göç ederken, Türkiye’den yurt dışına göç 330 bin 289 kişi olmuştu. Ancak pandemi yılı olan 2020 yılına ilişkin ölüm ve göç istatistiklerinin yayımlanması, TÜİK tarafından ertelenmişti. Bu veriler aradan yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen hâlâ yayımlanmadı. Uzmanlar, bu durumu şüphe çeken erteleme olarak değerlendiriyor.

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Emekli ikramiyesine

zam yapılacak mı?

2018 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde 1.000 TL olarak verilen emekli ikramiyesi bu yıl Ramazan bayramında 1100 TL olarak yatırıldı. Kurban bayramı için emekli ikramiyesi zammı açıklaması yapılmadı ancak yine 1100 lira yatırılması bekleniyor. Tamam da Türkiye’de A’dan Z’ye her şeye yüzde 100 civarında zam geldi. Şu emekli ikramiyesine niye zam gelmiyor. Anlaşılır gibi değil. Emekliler, resmen burnundan soluyor.

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2030’da kişi başı su

miktarı % 40 azalacak

İSU Dilovası İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde düzenlenen programa katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanı Menderes İşçen, suyun önemine dikkat çekti. İşcen, “Kullanılabilir su kaynakları bakımından zengin bir ülke değiliz. 2030 projeksiyonlarımıza baktığımızda kişi başına düşen su miktarımız bugüne göre yüzde 40 azalacaktır” dedi. Önemli bir tespit. Uzmanlar, iler ki yıllarda kuraklıktan bahsediyor. Şimdiden önlemlerin alınması lazım.