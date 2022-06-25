Park, bahçelerde ve yol kenarları ağaçlandırmalarında kullanılabilen kırmızı yapraklı süs bitkileri

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu kırmızı yapraklı süs bitkileri şunlardır:

Kayın-Koyu Kırmızı Yapraklı (FagusSylvaticaPurpureaMajor): Yaprakları büyük, üstü siyahımtırak kırmızı, altı ise koyu kırmızıdır. Gövdesi dik büyür, dalları uzundur ve uçları sarkar. Bahçelere kırmızı renk vermesi bakımından çok nadide, dekoratif bir bitkidir. Park ve bahçelere büyük gruplar halinde dikildiği gibi tek olarak da dikilebilir.

Meşe-Kırmızı (OuercusRubra): Görünüşü çok güzel, büyük bir ağaçtır. Parlak yeşil olan yaprakları, sonbaharda koyu kırmızı renk alır. Tek ve grup olarak, park ve bahçelere dikilir.

Amber Paris-Büyük Yapraklı (BerberisThumbergiaErecta): Yaprakları ilk zamanlar kırmızıdır. Sonbaharda koyu kırmızı renk alır. Çit nebatı olarak da kullanılır.

Mahonya-Adi (MahoniaAguifolium): İlkbahar ve yaz aylarında parlak yeşil olan yapraklar, sonbahar ve kış aylarında kırmızımtırak bir renk alır. İlkbaharda sarı renk çiçekler açar.

Nandina (Nandina Domestica): Haziran ve temmuz aylarında salkım halinde beyaz çiçekler açar. Meyveleri kış boyunca kırmızı renktedir. Yaprakları kış aylarında kırmızımtırak bir renk alır.

Akçaağaç-Kırmızı Yapraklı (Acer PalmatumAtroPurpurea):Görünüşü güzel, sevimli bir bitkidir. Yaprakları kan kırmızısı rengindedir. Park ve bahçelere tek ve grup olarak dikilir. Kuvvetli sıcaklarda rengi açılır.

Akçaağaç-Koyu Erguvani Kırmızı Yapraklı (Acer PlatandidesSchwedlerinigra) (Crimson King): Yaprakları ilkbaharda koyu erguvani kırmızı renktedir. Sonbahara doğru kırmızı-bronz bir renk alır.

Çiçek Eriği-Kırmızı Yapraklı (Prunus Pissardi): Yol kenarlarına sıra ve parklara grup halinde dikilen bir ağaçtır. Yaprakları kırmızı renktedir. Nisan ve mayıs aylarında beyazımtırak pembe çiçekler açar.

Çiçek Eriği-Koyu Kırmızı Yapraklı (Prunus PissardiNigra): İlkbaharda menekşe renginde çiçekler açar. Yaprakları koyu kırmızıdır. Ağrı topraklarında da yetişir. Yol kenarlarına ve parklara grup halinde dikilir. Manzarası güzel bir ağaçtır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe