“Bu günler geçecek, güzel günler göreceğiz…”

Muazzez İlmiye Çığ, 20 Haziran’da 109 yaşına girdi, doğum gününde yine çevresine “umut” saçtı.

Gençlere şöyle seslendi:

“Gençlerimiz inansınlar. Ben inanıyorum, bu günler geçecek. Çok güzel günler göreceğiz. Şimdi birtakım sıkıntılar var, ama hepsinin geçeceğine inansınlar.”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna ve bugünlere gelmesine tanıklık eden, bütün yaşananları yakından izleyen başka bir isim var mı bilmem.

Ona çok isimler takıldı.

*“Sümer Kraliçesi” dendi.

*“Hitit Kraliçesi” dendi.

*“Toprak Ana” dendi.

*“Bereket Tanrıçası” dendi.

O, hepsini de hak ediyor.

Ülkemizin en verimli bilim kadınlarından önde geleni…

Dünyaca ünlü Türk Sümerolog!

Bilimsel çalışmaları kadar, popüler eserleriyle de ünlü.

109’uncu yaş gününü 20 Haziran’da yaşadığı Mersin Mezitli’de kutladı.

Doğum gününde gençlere öğütler verdi.

“Atatürk’ün yolunu hiçbir zaman bırakmayın” dedi.

Öğütlerine şöyle devam etti:

*Memleketimiz için, şahsınız için en güzel yol, bu yol.

*Okumak, okuduğunuzu yaymak önemli.

*Karanlığa kapılmayın, daima aydın insanlarla birlikte olun.

*Gençler için çok umutluyum. Çok iyi gençler yetişiyor, ama yerleri yurtları yok. Yurt dışına gidiyorlar. Memleket canlanınca hepsi birden ülkeme yardım edeyim diye geri gelecek.

*Biz okurken tek amacımız biran önce mezun olup ülkemize yardım etmekti. Çünkü o kadar geri kalmış bir ülkeydik ki.

*Bu kadar geri kalmış bir ülkenin 80-90 yılda bu hale gelmesi son derece büyük bir şey. Biz Avrupa’nın 400 yılda yaptığı Rönesans’ı 80 yılda yaptık.

*80 yıl önce kadınlarımızın hiçbir şeyden haberi yoktu. 80 yıl içinde bugün kadınlarımız sanatta, ticarette, bilimde her alanda kendilerini gösterdiler.

Osmanlı’nın son 10 yılına ve Cumhuriyet’in 99 yılına tanık Muazzez İlmiye Çığ, 20 Haziran 1914 tarihinde Bursa’da doğmuş.

99 yıldır Cumhuriyet’in tanığı

Çığ’ın Cumhuriyet’le ilgili görüşleri ise şöyle:

*Cumhuriyet dediğiniz çeşit çeşittir. Benim bildiğim cumhuriyet; laik, adaletin var olduğu, her vatandaşın yasalarla korunduğu ve hem yasalar önünde hem de sosyal hayatta eşit olduğu, toplumu ahlakın en yüksek düzeyine ulaştıran bir idare şeklidir.

*Böyle idare edilen bir ülkede yaşıyor olmak insana mutluluk, özgürlük ve umut hissettirir. Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki ben, ülkemizdeki Cumhuriyet’in ilanından 1950’li yıllara kadar böyle bir Cumhuriyet’i yaşadım. O yıllar Cumhuriyet’in mucizevi yıllarıydı. Türkiye hızla kalkınıyor, devrimlerle yenileniyor ve bir anda dünya ile arasındaki farkı kendine özgü bir biçimde hızla kapatıyordu. Bu kadar kısa zamanda ve öylesi korkunç imkânlarla neredeyse sıfırdan var edilmiş bir ülkeyi tarih bir daha yazmamıştır.

*İçimizdeki coşku ve Atamıza olan minnettarlığımız, bizde, ülkemize faydalı bireyler olabilmek için adeta amansız bir yarış başlattı. Ben bu yarışı hâlâ Atama layık olabilmek umuduyla, içimdeki tüm ateşle sürdürüyorum.

Hapisteki gazeteciler

Muazzez İlmiye Çığ, doğum gününde, hapisteki gazeteciler için duygularını bir kez daha şöyle dile getirdi:

“Suçsuz yere hapse atılan, kilit altına alınan gazeteciler için acı çekiyorum. Gazetecilik yaptıkları için, düşünceleri için ceza alıyorlar, hürriyetleri engelleniyor. Çok üzülüyorum, kahroluyorum, acı çekiyorum…”

Kendisi de 17 yıl önce “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten” yargılanmıştı.

“Vatandaşlık Tepkilerim” adlı kitabı yayınlandığında, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten” hakkında dava açılmıştı.

İlk celsede beraat etmişti.

Muazzez İlmiye Çığ, yargılandığında 92 yaşındaydı.

Fazıl Say’a mektup

Yine Muazzez İlmiye Çığ’la ilgili unutulmayacak bir olay.

Ünlü piyanistimiz Fazıl Say’ın mahkeme kapılarında süründürüldüğü günler.

Muazzez Hanım, Fazıl Say’a şu mektubu yazıyor:

“Sizden bir büyükanne olarak ricam, densizce konuşanlara hiç kulak asmayın, sözle ve yazı ile en ufak bir yanıt vermeyin ki çatlasınlar. Onlara en güzel karşılık daha üstün eserler çıkarmaktır. Var olun! Sağ olun! Bütün duam sizinle.”

Yaşam felsefesi

Gazeteci Zeynep Oral, arkadaşı Muazzez İlmiye Çığ’ın yaşam felsefesini şöyle anlatıyor:

“Arkadaşım için tek kutsal var. O da yaşamak! Dolu dolu yaşamak! Öğrenerek ve öğreterek yaşamak… O nedenle günümüzde cehaletin prim yapmasına hâlâ öfkeleniyor ve isyan ediyor.”

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Sevgili okurlarım, bugün sizlere Cumhuriyet’imizin çınarı Muazzez İlmiye Çığ’ı tanıtmaya çalıştım.

Çığ, 109 yaşına rağmen hâlâ Atatürk’e layık olabilmek için çalışıyor.

109 yılın damıtılmış deneyimiyle gençlere öğütler veriyor, bizlere yol gösteriyor.